Radu Drăgușin/ Foto: X @Tottenham Hotspur
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni

Alexandru Smeu
Publicat: 12.11.2025, ora 17:52
Actualizat: 12.11.2025, ora 19:51
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central al celor de la Tottenham și al naționalei României, a revenit pe gazon după o pauză de aproape 10 luni.

Drăgușin a suferit o accidentare groaznică la începutul anului: ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Elfsborg, scor 3-0.

Radu Drăgușin a jucat 45 de minute pentru Tottenham

Lăsat acasă de Mircea Lucescu înainte de „dubla” României cu Bosnia și San Marino, ultima din preliminariile CM 2026, fundașul a evoluat timp de 45 de minute pentru Tottenham.

S-a întâmplat într-un amical jucat cu porțile închise, împotriva unei echipe care evoluează în Liga 3 din Anglia.

„Radu Dragusin a jucat astăzi 45 de minute într-un meci amical cu porțile închise împotriva echipei Leyton Orient, continuând astfel recuperarea după accidentare”, a scris Tottenham pe rețelele de socializare.

Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (1).jpg Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (2).jpg Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (3).jpg
VIDEO. Radu Drăgușin la primele minute pentru Tottenham din acest sezon

Antrenorul lui Tottenham: „E complet integrat în antrenamente”

Thomas Frank (52 de ani), antrenorul danez care a preluat-o pe Tottenham la startul acestui sezon, după demiterea lui Ange Postecoglou, a vorbit despre situația lui Drăgușin la începutul acestei luni.

„E complet integrat în antrenamente. Ruptura ligamentului încrucișat e o leziune atât de gravă, ai nevoie de o perioadă lungă să întărești genunchiul”, a declarat tehnicianul danez pentru The Standard.

Thomas Frank/ Foto: IMAGO Thomas Frank/ Foto: IMAGO
Thomas Frank/ Foto: IMAGO

Drăgușin ar putea reveni pe 29 noiembrie împotriva lui Fulham

Ținând cont și de această declarație, site-ul Football London, foarte apropiat de vestiarul lui Tottenham, a scris că Drăgușin e așteptat să joace din nou într-o partidă oficială spre sfârșitul lunii.

Posibil pe 29 noiembrie, împotriva lui Fulham, în Premier League, pe White Hart Lane.

De precizat că internaționalul român nu este trecut pe lista UEFA, însă dacă lucrurile decurg coform planului, Drăgușin ar putea fi adăugat pentru meciurile din faza eliminatorie.

În acest moment, Tottenham este neînvinsă în Liga Campionilor și ocupă locul 10, cu 8 puncte, după primele 4 etape.

Londonezii stau bine și în Premier League. Sunt pe locul 5, cu 18 puncte, în 11 etape.

După pauza internațională, echipa lui Thomas Frank va avea două meciuri de foc.

Derby-ul nordului Londrei cu Arsenal, programat pe 23 noiembrie.

Trei zile mai târziu, Tottenham merge la Paris pentru duelul cu PSG, din Liga Campionilor.

