Joao Paulo (28 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a primit tricoul lui Leo Messi, semnat de starul argentinian, după partida din „șaisprezecimile” CM 2026.

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Capul Verde a scris una dintre cele mai frumoase povești ale acestei ediții de Campionat Mondial, iar Joao Paulo a fost parte din ea, fiind pe gazon în două dintre cele 4 partide disputate de naționala sa.

Joao Paulo, poză și autograf din partea lui Lionel Messi

Micuța națională africană a reușit să iasă neînvinsă din grupe, după trei rezultate de egalitate, 0-0 cu Spania, campioana europeană, 2-2 cu Uruguay și 0-0 cu Arabia Saudită.

În faza eliminatorie, Capul Verde a dat peste campioana mondială en-titre, Argentina, care i-a învins cu greu pe africani, scor 1-1 (3-2 d. prel.), la capătul unui meci incredibil.

Deși a fost rezervă în partida contra „pumelor”, Joao Paulo s-a ales la final cu tricoul lui Leo Messi, semnat de argentinian, alături de care s-a și fotografiat.

Totuși, jucătorul de la FCSB nu s-a rezumat doar la tricoul starului argentinian.

În colecția adunată pe parcursul turneului se mai regăsesc și tricourile altor nume importante: Nicolas Tagliafico, Alexis MacAllister, Mikel Oyarzabal și Nicolas de la Cruz.

104 minute a jucat Joao Paulo la CM 2026, 14 contra Spaniei și 90 contra Arabiei Saudite

Joao Paulo a ajuns la FCSB în februarie 2026, de la Oțelul Galați, în schimbul sumei de 600.000 de euro.

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