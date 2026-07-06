Au spart banca Transfer uluitor la Tottenham: intră în topul celor mai scumpe achiziții din istoria fotbalului!

Sandro Tonali (26 de ani) este noul jucător al celor de la Tottenham, după trei sezoane petrecute pe St. James Park, la Newcastle.

Mijlocașul devine cel mai scump jucător italian din istorie și intră în topul celor mai scumpe 15 mutări all-time.

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Clubul londonez a anunțat oficial, marți, transferul mijlocașului pentru care s-a plătit o sumă record.

Sandro Tonali este noul jucător al celor de la Tottenham

Tonali se alătură formației lui Roberto De Zerbi pentru o sumă record în cazul unui fotbalistul italian.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Tottenham a plătit aproximativ 108 milioane de euro pentru a-l aduce pe mijlocaș, însă suma poate crește cu încă 9 milioane din bonusuri.

Acesta este cel mai scump transfer din istoria lui Tottenham, depășind precedentul record stabilit săptămâna trecută (99,3 mil.) la transferul lui Mateus Fernandes de la West Ham.

„Sunt foarte fericit să fiu aici. Când am ajuns astăzi la club, m-am simțit fantastic. Oamenii spuneau că e vorba de patru sau cinci cluburi, dar era doar unul.

Am vorbit cu antrenorul principal timp de aproape două ore despre club, fani, stadion și fotbalul nostru. A fost magic, pentru că am știut imediat că trebuie să semnez cu Tottenham.

Am jucat împotriva lui Tottenham de câteva ori și am găsit întotdeauna o atmosferă incredibilă, creată de fanii incredibili. Abia aștept să încep sezonul”, a declarat Tonali după semnarea contractului, potrivit tottenhamhotspur.com.

Topul celor mai scumpe transferuri din istorie

Neymar (PSG) - 222 mil. euro Kylian Mbappe (PSG) - 180 Alexander Isak (Liverpool) - 144,5 Elliot Anderson (Manchester City) - 135,5 Joao Felix (Atletico Madrid) - 126 Enzo Fernandez (Chelsea) - 121 Antoine Griezmann (Barcelona) - 120 Philippe Coutinho (Barcelona) - 118,4 Jack Grealish (Manchester City) - 117,7 Florian Wirtz (Liverpool) - 117,5 Declan Rice (Arsenal) - 116,5 Moises Caicedo (Chelsea) - 116,3 Romelu Lukaku (Chelsea) - 115 Sandro Tonali (Tottenham) - 108,1 Ousmane Dembele (Barcelona) - 105

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