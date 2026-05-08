„Nici nu-l credeam posibil” Vingegaard, favorit uriaș la startul Il Giro. Vrea toate Marile Tururi. Anunțul său pentru Turul Franței

Jonas Vingegaard poate realiza „tripla” Marilor Tururi cu o victorie în acest Il Giro, care a pornit vineri, cu primele 3 etape în Bulgaria înainte de a se muta în Italia.

Cea de-a 109-a ediție Giro d’Italia (8-31 mai) a început astăzi în Bulgaria, unde se desfășoară primele trei etape:

1. Nessebar-Burgas (vineri), 147 km.

2. Burgas - Veliko Târnovo (sâmbătă), 221 km.

3. Plovdiv - Sofia (duminică), 175 km.

Vingegaard, fără concurența marilor rivali Pogacar și Evenepoel în Il Giro

O ediție cu un favorit foarte clar: Jonas Vingegaard. La 29 de ani, danezul descoperă de-abia acum Il Giro.

Liderul echipei Visma-Lease a Bike are un scop limpede. Fără Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), slovenul care devorează ciclismul mondial, și fără belgianul Remco Evenepoel (Red Bull–Bora–Hansgrohe) , scandinavul poate realiza hattrickul: să câștige și al treilea Mare Tur. Pe celelalte două le-a cucerit deja.

Turul Franței (2022, 2023).

Turul Spaniei (2025).

Vingegaard este cu siguranță favoritul copleșitor, nu există nicio îndoială în privința asta. Dar cred că Il Giro e mai imprevizibil decât Turul Franței. O cursă specială, orice se poate întâmpla în a treia săptămână. Jai Hindley, rutier Red Bull-Bora-Hansgrohe

Vingegaard: „Este ceva ce nu am crezut niciodată posibil”

Ar fi doar al 8-lea rutier care face tripla, după șapte nume mari: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali și Chris Froome.

Pogacar are 4 titluri în Le Tour și un triumf în Italia, dar nu a supus încă Spania.

Jonas Vingegaard, pregătit să câștige al 4-lea său Mare Tur, primul în Italia. Foto: Imago

„Ar fi împlinirea unui vis. De fapt, nu, nici măcar nu a fost un vis, pentru că este ceva ce nu am crezut niciodată posibil”, a spus Vingegaard pentru L’Equipe, cotidianul francez care îi vede pe Giulio Pellizarri (Red Bull) și pe Adam Yates (UAE Team Emirates) singurii posibili concurenți.

Să câștig Il Giro ar însemna atingerea unui obiectiv. Înseamnă să fac istorie. Și Tadej va reuși tripla, e doar o chestiune de timp. El ar putea fi cel mai bun din toate timpurile. Dar l-am învins deja și sunt convins că pot să o fac din nou. Jonas Vingegaard, pentru Gazzetta dello Sport

Il Giro, propulsor pentru Vingegaard în Turul Franței?

Danezul crede că poate folosi Il Giro pentru a-l aduce în maxim de formă la Turul Franței (4-26 iulie).

„Când am participat la Vuelta după Turul Franței, în 2023, m-am simțit chiar mai puternic decât în ​​Franța”, a explicat Vingegaard.

„Participarea la Giro îmi poate oferi un avantaj pentru Turul Franței. Mă poate duce la un alt nivel”.

