„Nici nu-l credeam posibil” Vingegaard, favorit uriaș la startul Il Giro. Vrea toate Marile Tururi. Anunțul său pentru Turul Franței
Jonas Vingegaard le-a arătat pumnii adversarilor. Danezul e în gardă, dar aproape că nu are rivali în acest Tur al Italiei. Foto: Imago
Ciclism

„Nici nu-l credeam posibil” Vingegaard, favorit uriaș la startul Il Giro. Vrea toate Marile Tururi. Anunțul său pentru Turul Franței

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 15:57
  • Jonas Vingegaard poate realiza „tripla” Marilor Tururi cu o victorie în acest Il Giro, care a pornit vineri, cu primele 3 etape în Bulgaria înainte de a se muta în Italia. 

Cea de-a 109-a ediție Giro d’Italia (8-31 mai) a început astăzi în Bulgaria, unde se desfășoară primele trei etape:

  • 1. Nessebar-Burgas (vineri), 147 km. 
  • 2. Burgas - Veliko Târnovo (sâmbătă), 221 km. 
  • 3. Plovdiv - Sofia (duminică), 175 km. 
Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea
Citește și
Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea
Citește mai mult
Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea

Vingegaard, fără concurența marilor rivali Pogacar și Evenepoel în Il Giro

O ediție cu un favorit foarte clar: Jonas Vingegaard. La 29 de ani, danezul descoperă de-abia acum Il Giro.

Liderul echipei Visma-Lease a Bike are un scop limpede. Fără Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), slovenul care devorează ciclismul mondial, și fără belgianul Remco Evenepoel (Red Bull–Bora–Hansgrohe), scandinavul poate realiza hattrickul: să câștige și al treilea Mare Tur. Pe celelalte două le-a cucerit deja.

  • Turul Franței (2022, 2023). 
  • Turul Spaniei (2025). 
Vingegaard este cu siguranță favoritul copleșitor, nu există nicio îndoială în privința asta. Dar cred că Il Giro e mai imprevizibil decât Turul Franței. O cursă specială, orice se poate întâmpla în a treia săptămână. Jai Hindley, rutier Red Bull-Bora-Hansgrohe

Vingegaard: „Este ceva ce nu am crezut niciodată posibil”

Ar fi doar al 8-lea rutier care face tripla, după șapte nume mari: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali și Chris Froome.

Pogacar are 4 titluri în Le Tour și un triumf în Italia, dar nu a supus încă Spania.

Jonas Vingegaard, pregătit să câștige al 4-lea său Mare Tur, primul în Italia. Foto: Imago Jonas Vingegaard, pregătit să câștige al 4-lea său Mare Tur, primul în Italia. Foto: Imago
Jonas Vingegaard, pregătit să câștige al 4-lea său Mare Tur, primul în Italia. Foto: Imago

„Ar fi împlinirea unui vis. De fapt, nu, nici măcar nu a fost un vis, pentru că este ceva ce nu am crezut niciodată posibil”, a spus Vingegaard pentru L’Equipe, cotidianul francez care îi vede pe Giulio Pellizarri (Red Bull) și pe Adam Yates (UAE Team Emirates) singurii posibili concurenți.

Să câștig Il Giro ar însemna atingerea unui obiectiv. Înseamnă să fac istorie. Și Tadej va reuși tripla, e doar o chestiune de timp. El ar putea fi cel mai bun din toate timpurile. Dar l-am învins deja și sunt convins că pot să o fac din nou. Jonas Vingegaard, pentru Gazzetta dello Sport

Il Giro, propulsor pentru Vingegaard în Turul Franței?

Danezul crede că poate folosi Il Giro pentru a-l aduce în maxim de formă la Turul Franței (4-26 iulie).

„Când am participat la Vuelta după Turul Franței, în 2023, m-am simțit chiar mai puternic decât în ​​Franța”, a explicat Vingegaard.

„Participarea la Giro îmi poate oferi un avantaj pentru Turul Franței. Mă poate duce la un alt nivel”.

Citește și

I se mai spune „Mesia” Un puști de 19 ani este noua speranță a Franței 
Ciclism
10:44
I se mai spune „Mesia” Un puști de 19 ani este noua speranță a Franței
Citește mai mult
I se mai spune „Mesia” Un puști de 19 ani este noua speranță a Franței 
„Eram în stare de șoc” Tadej Pogacar face dezvăluiri despre  coșmarul fizic și psihologic prin care a trecut la Turul Franței: „Corpul meu a cedat”
Ciclism
15:57
„Eram în stare de șoc” Tadej Pogacar face dezvăluiri despre coșmarul fizic și psihologic prin care a trecut la Turul Franței: „Corpul meu a cedat”
Citește mai mult
„Eram în stare de șoc” Tadej Pogacar face dezvăluiri despre  coșmarul fizic și psihologic prin care a trecut la Turul Franței: „Corpul meu a cedat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
ciclism Turul Italiei il giro Jonas Vingegaard
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share