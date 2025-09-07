Tensiuni în Turul Spaniei! VIDEO. Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului

Continuă protestele în Turul Spaniei: 12 persoane au fost arestate, vineri, după ce au pătruns pe șosea și au blocat traseul în etapa 13.

Organizatorii au fost nevoiți, miercuri, să oprească etapa de la Bilbao. După doar câteva zile, protestatari au perturbat din nou La Vuelta.

Activiștii pro-Palestina au întrerupt etapa 13 din Turul Spaniei

Bob Jungels, Nicolas Vinokourov și Jefferson Cepada, cei trei evadați din runda a 13-a, au fost nevoiți să se oprească la poalele L'Angliru, una dintre cele mai dificile cățărări din ciclismul profesionist.

În imaginile postate pe rețelele sociale poate fi văzut momentul de maximă fricțiune între Garda Civilă și protestatarii care s-au legat cu lanțuri de balustradă, pentru a bloca drumul. Aceștia au afișat în zonă mai multe steaguri palestiniene și antifasciste, scrie Marca.

În încercarea de a elibera traseul, forțele de ordine i-au împins și i-au îmbrâncit pe protestatari. Au intervenit imediat pentru a preveni prelungirea manifestației și punerea în pericol a cicliștilor.

Avansul celor trei evadați față de pluton a fost redus cu aproximativ 30 de secunde. Până la urmă, etapa a fost câștigată de portughezul Joao Almeida.

Protestatarii au fost reținuți, fiind acuzați de tulburarea ordinii publice.

În timpul etapei 5, un grup de protestatari pro-palestinieni a încercat să blocheze trecerea celor de la Israel-Tech. Echipa a decis să nu se retragă din Turul Spaniei și a fost lăudată de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Ciclismul nu este singurul sport în care se protestează față de Israel și de războiul din Gaza.

Recent, mai multe cluburi de fotbal europene s-au interesat la UEFA dacă pot refuza tragerea la sorți cu adversare din Israel. Nu mai voiau să joace contra lor în competițiile continentale.

Răspunsul UEFA a fost însă negativ. Forul de la Nyon a afișat însă un banner pe teren: „Opriți uciderea copiilor! Opriți uciderea civililor!”.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport