Mai înalt decât orice jucător din NBA FOTO. Echipele din SUA se bat pe tânărul care măsoară  2,29 metri la doar 18 ani!

La doar 18 ani, Jongkuch Mach măsoară 2,29 m și este mai înalt decât orice jucător activ din NBA!

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Visul tânărului adolescent este să joace alături de Victor Wembanyama (22 de ani), vedeta celor de la San Antonio Spurs. În prezent, „extraterestrul” este cel mai înalt jucător activ din NBA, măsurând 2,24 m.

Jongkuch Mach măsoară 2,29 metri la doar 18 ani!

Născut la Perth din părinți originari din Sudanul de Sud, Mach a devenit viral în mediul online datorită evoluțiilor sale spectaculoase din Australia.

Tânărul în vârstă de 18 ani evoluează pentru Centre of Excellence, formație care activează în conferința masculină NBL1 East.

La doar 14 ani, Jongkuch Mach măsura deja 1,93 metri. După ce s-a apucat de baschet, a progresat rapid și s-a remarcat în competițiile de juniori, scrie thesun.co.uk.

Universitățile din SUA se bat pe Jongkuch Mach

Louisiana State, Colorado și Santa Clara i-au înaintat deja oferte lui Mach pentru a-și continua cariera în NCAA.

Între timp, Charlotte, Washington State și South Carolina sunt și ele interesate de tânărul de 2,29 metri, care este încă în creștere!

Jongkuch Mach/ Foto: Australian Institute of Sport

Într-un interviu acordat în luna mai, Jongkuch Mach a vorbit despre transformarea sa fizică, dar și despre dieta pe care o urmează.

„Când am ajuns aici, cântăream 73 de kilograme. Acum am ajuns la 91 de kilograme, iar asta doar datorită alimentației. Mă duc la cantină și mănânc cât de mult pot.

Încerc să mai consum câteva gustări între antrenamente și mese.

Mănânc mult mai mult decât în mod normal: pui, orez, caise, lapte cu ciocolată, chiar și batoane proteice – mănânc orice pot”, declara Jongkuch Mach, citat de The Sydney Morning Herald.

Robbie McKinlay: „Știe că are mult de lucru, dar nu se teme de muncă”

Actualul antrenor al lui Mach este convins că elevul său va face tot ce îi stă în putință pentru a-și realiza visul de a juca în NBA.

„Cel mai important lucru la el este etica muncii, care este foarte puternică; este foarte receptiv la îndrumările antrenorului.

Știe că are mult de lucru și nu se teme să depună efort. Cred că tocmai asta îi face atât de interesant pentru scouterii din NBA: până unde poate ajunge acest puști?

Mai are un drum lung de parcurs, dar dă semne că vrea să ajungă la cel mai înalt nivel, iar noi suntem aici să-l susținem în acest demers”, a declarat Robbie McKinlay.

În cazul în care va ajunge în NBA, Mach ar putea scrie istorie. Recordul pentru cel mai înalt jucător din toate timpurile este deținut de românul Ghiță Mureșan, care măsoară 2,31 metri și a evoluat în liga nord-americană între 1993 și 2000.

Ghiță Mureșan (dreapta), în perioada Washington Bullets, cunoscută acum Washington Wizard/ Foto: IMAGO

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