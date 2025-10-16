A ales să joace în Liga 3 din Emirate Un fost jucător de la Liverpool  explică de ce a dat Anglia pe Dubai: „Salariul de aici e nimic”
Jonjo Shelvey. Foto: Imago
Campionate

A ales să joace în Liga 3 din Emirate Un fost jucător de la Liverpool explică de ce a dat Anglia pe Dubai: „Salariul de aici e nimic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 17:01
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 17:01
  • Jonjo Shelvey (33 de ani), fost mijlocaș din Premier League, joacă în a treia ligă din Emiratele Arabe Unite.
  • Internaționalul britanic a explicat motivele care au stat în spatele mutării sale surprinzătoare.

Englezul susține că decizia nu a fost influențată de bani, ci din dorința de a oferi familiei sale un alt stil de viață.

Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM
Citește și
Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM
Citește mai mult
Ținem cu Irlanda de Nord și Macedonia Cum ne pot ajuta cele două naționale să jucăm pe teren propriu semifinala barajului de CM

Jonjo Shelvey explicat de ce a ales Emiratele Arabe Unite: „Salariul e nimic aici”

Shelvey a jucat la Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest sau Rizespor și a semnat recent cu Arabian Falcons pentru o sumă mult mai mică decât cea pe care o obținuse anterior.

„Am văzut câteva comentarii de genul «A mers acolo pentru bani». Și mă gândesc: «Ce bani? Nu există bani în Liga a treia din EAU».

Salariul mediu aici pentru un fotbalist este de aproximativ 2.000 de lire pe lună. În comparație cu ceea ce am câștigat de-a lungul carierei, asta nu înseamnă nimic.

Fratele meu câștigă mai mult lucrând într-un hotel în Londra, așa că niciodată nu a fost vorba să vin aici pentru bani”, a declarat englezul, conform dailymail.co.uk.

6 meciuri
a jucat Jonjo Shelvey pentru naționala Angliei, pentru care a debutat în 2012, sub comanda lui Roy Hodgson

Acesta susține că principalul motiv al plecării este că Marea Britanie „nu mai e ce era acum 10–15 ani”.

Totuși, Shelvey s-a alăturat unei lungi liste de sportivi care și-au stabilit reședința în Emiratele Arabe Unite, printre care și Rio Ferdinand și Ronnie O’Sullivan în ultimele luni.

Potrivit experților citați de Daily Mail Sport, viața fără impozite, siguranța personală crescută și climatul însorit pe tot parcursul anului transformă Dubaiul într-o destinație atractivă pentru sportivii aflați aproape de retragere.

Un alt avantaj pentru sportivi îl reprezintă programul „Golden Visa”, care permite obținerea rezidenței pentru o perioadă de până la zece ani.

Sunt doar într-o etapă în care vreau să mă bucur de fotbal. Mă trezesc, mă bucur de ceea ce fac și a petrec timp cu familia. Nu vreau ca ai mei copii să crească în Anglia. Suntem foarte norocoși că am locuit într-o zonă frumoasă din Marea Britanie, dar de unde sunt eu, în opinia mea, nu poți avea lucruri frumoase. Nu aș mai purta niciodată un ceas în Londra, nu poți să-ți ții telefonul la vedere în Londra Jonjo Shelvey

Shelvey, care este căsătorit cu fosta cântăreață Daisy Evans, fostă membră a trupei britanice S Club Juniors, a subliniat că nu dorește să intre în discuții politice

„Văd oameni arestați pentru un «tweet» și toată retorica despre «recucerirea țării». Nu vreau să comentez mai mult, dar Marea Britanie nu mai e ce era.

Nu o să stau aici să comentez astfel de lucruri, pentru că nu sunt suficient de deștept ca să o fac, și m-aș băga în probleme dacă aș continua”, a mai spus el, conform sursei citate.

Cifrele lui Jonjo Shelvey:

  • Newcastle: 202 meciuri, 18 goluri, 25 pase decisive
  • Swansea: 96 meciuri, 10 goluri, 16 pase decisive
  • Liverpool: 69 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive
  • Charlton: 49 meciuri, 8 goluri, 7 pase decisive
  • Rizespor: 33 meciuri, 3 goluri, 7 pase decisive
  • Blackpool: 10 meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive
  • Nottingham Forest: 8 meciuri
  • Eyupspor: 6 meciuri
  • Burnley: 4 meciuri

Citește și

Rapid, sancționată de FRF FOTO. Giuleștenii au fost amendați  din cauza unui copil » Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Farul
Superliga
14:09
Rapid, sancționată de FRF FOTO. Giuleștenii au fost amendați din cauza unui copil » Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Farul
Citește mai mult
Rapid, sancționată de FRF FOTO. Giuleștenii au fost amendați  din cauza unui copil » Ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Farul
„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune
Superliga
13:57
„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune
Citește mai mult
„Foarte dificil de jucat” Zeljko Kopic a nominalizat stadioanele din România unde a resimțit cea mai mare presiune

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
liverpool Premier League Emiratele Arabe Unite Jonjo Shelvey
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share