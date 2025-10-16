A ales să joace în Liga 3 din Emirate Un fost jucător de la Liverpool  explică de ce a dat Anglia pe Dubai: „Salariul de aici e nimic”

Jonjo Shelvey (33 de ani), fost mijlocaș din Premier League, joacă în a treia ligă din Emiratele Arabe Unite.

Internaționalul britanic a explicat motivele care au stat în spatele mutării sale surprinzătoare.

Englezul susține că decizia nu a fost influențată de bani, ci din dorința de a oferi familiei sale un alt stil de viață.

Jonjo Shelvey explicat de ce a ales Emiratele Arabe Unite: „Salariul e nimic aici”

Shelvey a jucat la Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest sau Rizespor și a semnat recent cu Arabian Falcons pentru o sumă mult mai mică decât cea pe care o obținuse anterior.

„Am văzut câteva comentarii de genul «A mers acolo pentru bani». Și mă gândesc: «Ce bani? Nu există bani în Liga a treia din EAU».

Salariul mediu aici pentru un fotbalist este de aproximativ 2.000 de lire pe lună. În comparație cu ceea ce am câștigat de-a lungul carierei, asta nu înseamnă nimic.

Fratele meu câștigă mai mult lucrând într-un hotel în Londra, așa că niciodată nu a fost vorba să vin aici pentru bani”, a declarat englezul, conform dailymail.co.uk.

6 meciuri a jucat Jonjo Shelvey pentru naționala Angliei, pentru care a debutat în 2012, sub comanda lui Roy Hodgson

Acesta susține că principalul motiv al plecării este că Marea Britanie „nu mai e ce era acum 10–15 ani” .

Totuși, Shelvey s-a alăturat unei lungi liste de sportivi care și-au stabilit reședința în Emiratele Arabe Unite, printre care și Rio Ferdinand și Ronnie O’Sullivan în ultimele luni.

Potrivit experților citați de Daily Mail Sport, viața fără impozite, siguranța personală crescută și climatul însorit pe tot parcursul anului transformă Dubaiul într-o destinație atractivă pentru sportivii aflați aproape de retragere.

Un alt avantaj pentru sportivi îl reprezintă programul „Golden Visa”, care permite obținerea rezidenței pentru o perioadă de până la zece ani.

Sunt doar într-o etapă în care vreau să mă bucur de fotbal. Mă trezesc, mă bucur de ceea ce fac și a petrec timp cu familia. Nu vreau ca ai mei copii să crească în Anglia. Suntem foarte norocoși că am locuit într-o zonă frumoasă din Marea Britanie, dar de unde sunt eu, în opinia mea, nu poți avea lucruri frumoase. Nu aș mai purta niciodată un ceas în Londra, nu poți să-ți ții telefonul la vedere în Londra Jonjo Shelvey

Shelvey, care este căsătorit cu fosta cântăreață Daisy Evans, fostă membră a trupei britanice S Club Juniors, a subliniat că nu dorește să intre în discuții politice

„Văd oameni arestați pentru un «tweet» și toată retorica despre «recucerirea țării». Nu vreau să comentez mai mult, dar Marea Britanie nu mai e ce era.

Nu o să stau aici să comentez astfel de lucruri, pentru că nu sunt suficient de deștept ca să o fac, și m-aș băga în probleme dacă aș continua”, a mai spus el, conform sursei citate.

Cifrele lui Jonjo Shelvey:

Newcastle : 202 meciuri, 18 goluri, 25 pase decisive

: 202 meciuri, 18 goluri, 25 pase decisive Swansea : 96 meciuri, 10 goluri, 16 pase decisive

: 96 meciuri, 10 goluri, 16 pase decisive Liverpool : 69 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive

: 69 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive Charlton : 49 meciuri, 8 goluri, 7 pase decisive

: 49 meciuri, 8 goluri, 7 pase decisive Rizespor : 33 meciuri, 3 goluri, 7 pase decisive

: 33 meciuri, 3 goluri, 7 pase decisive Blackpool : 10 meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive

: 10 meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive Nottingham Forest : 8 meciuri

: 8 meciuri Eyupspor : 6 meciuri

: 6 meciuri Burnley: 4 meciuri

