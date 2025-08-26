A dat Anglia pe Emiratele Arabe Unite De ce și-a părăsit țara natală fostul fotbalist al lui Manchester United

Rio și Kate Ferdinand au anunțat că au părăsit Marea Britanie și s-au mutat în Dubai pentru a începe „un nou capitol”, alături de copiii lor.

Fostul căpitan al Angliei și al lui Manchester United și soția lui, care e vedeta TV, s-au întâlnit pentru prima dată chiar în orașul din Emiratele Arabe Unite, în anul 2016.

Trei ani mai târziu, cei doi au decis să se căsătorească.

Rio și Kate Ferdinand au dat Marea Britanie pe Dubai

Într-o postare pe rețelele de socializare, Rio și Kate au anunțat că sunt gata pentru un nou început. Au împărtășit mai multe fotografii din Dubai, alături de copiii lor și au a dezvăluit că mutarea era planificată de ceva timp.

„Un nou capitol, un nou început – pentru că dacă nu încercăm, nu vom ști niciodată.

Ahhh! Am vorbit despre asta atât de mult timp și acum, în sfârșit, e real... suntem aici. Ne facem o casă nouă în locul unde ne-am întâlnit!

Deja îmi lipsesc unele dintre ofertele noastre speciale și sunt puțin speriat, entuziasmat și nervos, dar mai mult decât orice, gata pentru un nou început și o nouă etapă” se arată în postarea de pe Instagram.

Kate a devenit mama vitregă a celor trei copii ai fostului fotbalist englez, Lorenz, 19 ani, Tate, 17 ani, și Tia, 14 ani, din prima sa căsătorie cu Rebecca Ellison, care a murit de cancer la sân în 2015, la vârsta de 34 de ani.

Cuplul mai are un fiu, Cree, în vârstă de patru ani, și o fiică, Shae, în vârstă de doi ani.

Potrivit DailyMail, cei doi au o averere netă de 65 milioane de euro.

Rio Ferdinand a explicat de ce s-a mutat în Dubai

Retras din fotbal, în anul 2015, Rio Ferdinand a început o colaborare cu postul TNT Sports, în trecut cunoscut drept BT Sports.

După 10 ani, fostul stoper al lui Manchester United a decis în luna mai să renunțe la meseria de analist și comentator și dezvăluit recent decizia de a se muta în Dubai.

„Nu există un singur motiv. Am participat la Global Soccer Awards de Crăciun și nu mai fusesem acolo de vreo șapte sau opt ani. Înainte mergeam acolo tot timpul.

Am petrecut timp cu câțiva prieteni ai partenerei mele Kate care locuiau acolo și am văzut o altă față a orașului. De asemenea, am o afacere acolo, Football Escapes.

În Dubai, simți că oamenii sunt apreciați , iar stilul de viață înseamnă că sunt fericiți și plini de energie, ceea ce este benefic pentru copii. Stilul de viață, siguranța, clima și pur și simplu o viață nouă.

Voiam un nou capitol și am lucrat la TNT TV de când m-am retras, în ultimii 10-11 ani. Când am luat decizia, m-am gândit: «Trebuie să fie 30 de ani de când viața mea este condusă de calendarul meciurilor». Acum nu mai este așa.

Nu părăsesc fotbalul, dar nu mai este elementul principal al vieții mele. Sincer să fiu, mă simt bine” , declara Rio Ferdinand pentru thenationalnews.com.

81 de apariții are Rio Ferdinand pentru naționala Angliei. A marcat de 3 ori

