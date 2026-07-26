Tragedie în NFL Jordan Devey, câștigător de Super Bowl în 2014, s-a sinucis la 38 de ani » Cu ce probleme s-ar fi confruntat

Jordan Devey, fostul jucător al celor de la New England Patriots, s-a sinucis la vârsta de 38 de ani.

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Fostul sportiv din NFL se retrăsese în urmă cu 5 ani, iar vestea tragică a fost confirmată de familia acestuia.

Jordan Devey s-a stins din viață la vârsta de 38 ani

O pagină dedicată strângerilor de fonduri a venit cu prim mesaj privind decesul câștigătorului de Super Bowl din 2014.

„În mod tragic, Jordan și-a luat viața, în timp ce familia sa trece printr-o perioadă incredibil de dificilă și sfâșietoare” , se arată în postarea paginii, potrivit espn.com.

La rândul ei, soția sportivului a postat un mesaj emoționant și dureros, la scurt timp după gestul ex-sportivului, care a avut loc cu câteva zile înaintea unei noi aniversări a cuplului.

„Astăzi ar fi fost a 15-a noastră aniversare. Am umplut pereții caselor și inimile noastre cu nenumărate amintiri, bucurii, greutăți și victorii. Am adus pe lume patru copii minunați care au ochii tăi, pistruii tăi și compasiunea ta.

Ai fost eroul nostru, iar noi suferim în absența ta. Te iubim. Ne e dor de tine. Și, așa cum mi-ai spus în ultimele tale cuvinte: «Vorbim curând»”, a scris Linsey Devey într-o postare pe Instagram.

Totodată, mama lui Jordan Devey a declarat că acesta ar fi suferit de encefalopatie cronică, care provine în urma multor lovituri puternice la cap, dar, având în vedere modul în care sportivul a murit, testele nu vor putea dovedi acest lucru, mai susține sursa citată.

44 de meciuri a adunat Devey în NFL, de-a lungul carierei, dintre care 21 ca titular

Cluburile din NFL la care a evoluat Jordan Devey

Baltimore Ravens

New England Patriots

San Francisco 49ers

Kansas City Chiefs

Oakland / Las Vegas Raiders

Buffalo Bills

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