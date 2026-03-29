„Ar putea face față" Mihai Pintilii a numit jucătorii U21 care pot face pasul spre naționala mare » Cei de la FCSB nu l-au convins
Publicat: 29.03.2026, ora 10:00
Actualizat: 29.03.2026, ora 10:02
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a vorbit despre jucătorii U21 din Liga 1 pe care îi vede capabili să facă trecerea la prima reprezentativă.
  • Fostul mijlocaș, care a câștigat două titluri cu FCSB ca jucător, nu a numit niciun fotbalist de la campioana României

România a pierdut ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului.

Mihai Pintilii a numit jucătorii U21 care pot ajunge la naționala mare

În emisiunea „Fotbal Show” de pe Prima Sport, moderatorul Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, a întrebat ce jucători folosiți de echipele din Liga 1 pentru regula U21 ar putea face parte din lotul primei reprezentative la EURO 2028, în cazul unei calificări.

Pintilii nu i-a nominalizat pe Matei Popa, Alexandru Stoian și Mihai Toma, jucători pe care i-a pregătit la FCSB.

„Eu zic Borza, Vulturar de la Rapid. David Matei ar putea, dar e încă mic. Borza ar putea face faţă. A demonstrat.

Vulturar e într-un urcuş, creşte frumos. Dacă îşi menţine ritmul ăsta, eu cred că va deveni un jucător important.

Biliboc poate să fie”, a declarat Pintilii, conform primasport.ro.

Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga al Rapidului, este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători pe postul său din România.

Transferat în 2023, acesta s-a impus repede în primul „11” și a adunat deja 91 de apariții în tricoul giuleștenilor.

Cătălin Vulturar (22 de ani) traversează un sezon solid în tricoul formației pregătite de Costel Gâlcă, pentru care a bifat 24 de apariții. Mijlocașul și-a trecut în cont și un gol în play-off, marcat în victoria cu 3-2 împotriva lui Dinamo.

Mijlocașul David Matei (19 ani) a ajuns la Universitatea Craiova la începutul acestui sezon, după transferul de la CSA Steaua, și s-a impus rapid în echipă.

El a fost titular în 22 dintre cele 27 de meciuri disputate, reușind să înscrie de patru ori și să ofere două pase decisive.

Ultimul jucător menționat de Mihai Pintilii, Lorenzo Biliboc (19 ani), a fost format la Juventus și a avut un sezon foarte bun în tricoul celor de la CFR.

Extrema dreaptă a bifat 31 de apariții, în care a marcat de opt ori și a oferit trei pase decisive, una dintre ele venind în play-off, în eșecul cu U Cluj, scor 1-2.

