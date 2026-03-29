„Numele nu îți dă garanția” Opinii diferite despre sosirea lui Gică Hagi pe banca naționalei: „E imposibil / E vremea lui”

Ciprian Marica (40 de ani) și Adrian Mutu (47 de ani), foști atacanți ai naționalei, au vorbit despre iminenta venire a lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la conducerea primei reprezentative a României.

Mircea Lucescu va sta ultima oară pe banca României în amicalul cu Slovacia, de marți, iar favorit să-i preia locul este Hagi.

Ciprian Marica: „Numele nu îți dă garanția”

Ciprian Marica, în prezent acționar minoritar la Farul, consideră că Hagi nu va putea să schimbe de unul singur fața echipei naționale.

„Este singura dată când mi-e frică să spun ceea ce cred cu adevărat. Este o încercare mare dacă va veni Gică Hagi la națională. M-aș bucura să fie cel care reușește să schimbe ceva, dar nu că va fi greu, foarte, foarte greu.

Numele nu îți dă garanția că se va schimba ceva. Domnilor, oricine vine sau vrea să schimbe ceva trebuie să aibă un plan, o strategie. Și nu un singur om poate să schimbe ceva, trebuie să fie un grup. Singur e imposibil.

Iertați-mă că sunt pesimist, dar nimic nu ne arată că putem fi optimiști. Foști colegi de-ai mei îmi reproșau chestia asta, dar nu poți să-i minți pe oameni. În sistemul actual nu are cum să fie bine.

Vinovați sunt toți cei care se mulțumesc cu puțin. Nu e unul care să zici că nu știe că situația e cum e”, a declarat Marica, potrivit digisport.ro.

România a fost învinsă, joi, de Turcia cu scorul de 0-1 și a ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Adrian Mutu: „Eu cred că e vremea lui Hagi”

Adrian Mutu consideră că acum e momentul potrivit ca Gică Hagi să vină pe banca naționalei. „Regele” a mai fost selecționerul României în perioada septembrie - noiembrie 2001.

„Eu cred că e vremea lui Hagi, 90% din jucători sunt creaţia lui. Trebuie să îi dăm o şansă. El a mai avut şansa lui, dar era tânăr. Acum chiar e copt.

Toţi îl vrem, toţi îl iubim, toţi suntem cu el. Eu cred că nu putem să avem răbdare indiferent că e Hagi sau nu e Hagi. Dacă tot îi dăm şansa asta, ar trebui să avem”, a spus fostul atacant la Digi Sport, citat de primasport.ro.

