„Numele nu îți dă garanția" Opinii diferite despre sosirea lui Gică Hagi pe banca naționalei: „E imposibil / E vremea lui"
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 09:30
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 09:33
  • Ciprian Marica (40 de ani) și Adrian Mutu (47 de ani), foști atacanți ai naționalei, au vorbit despre iminenta venire a lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la conducerea primei reprezentative a României.

Mircea Lucescu va sta ultima oară pe banca României în amicalul cu Slovacia, de marți, iar favorit să-i preia locul este Hagi.

Riscă să fie exclus din lot  Tensiuni la Napoli. Romelu Lukaku ar refuza să se întoarcă la echipă » Cine i-a luat apărarea
Ciprian Marica: „Numele nu îți dă garanția”

Ciprian Marica, în prezent acționar minoritar la Farul, consideră că Hagi nu va putea să schimbe de unul singur fața echipei naționale.

„Este singura dată când mi-e frică să spun ceea ce cred cu adevărat. Este o încercare mare dacă va veni Gică Hagi la națională. M-aș bucura să fie cel care reușește să schimbe ceva, dar nu că va fi greu, foarte, foarte greu.

Numele nu îți dă garanția că se va schimba ceva. Domnilor, oricine vine sau vrea să schimbe ceva trebuie să aibă un plan, o strategie. Și nu un singur om poate să schimbe ceva, trebuie să fie un grup. Singur e imposibil.

Iertați-mă că sunt pesimist, dar nimic nu ne arată că putem fi optimiști. Foști colegi de-ai mei îmi reproșau chestia asta, dar nu poți să-i minți pe oameni. În sistemul actual nu are cum să fie bine.

Vinovați sunt toți cei care se mulțumesc cu puțin. Nu e unul care să zici că nu știe că situația e cum e”, a declarat Marica, potrivit digisport.ro.

România a fost învinsă, joi, de Turcia cu scorul de 0-1 și a ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Adrian Mutu: „Eu cred că e vremea lui Hagi

Adrian Mutu consideră că acum e momentul potrivit ca Gică Hagi să vină pe banca naționalei. „Regele” a mai fost selecționerul României în perioada septembrie - noiembrie 2001.

Eu cred că e vremea lui Hagi, 90% din jucători sunt creaţia lui. Trebuie să îi dăm o şansă. El a mai avut şansa lui, dar era tânăr. Acum chiar e copt.

Toţi îl vrem, toţi îl iubim, toţi suntem cu el. Eu cred că nu putem să avem răbdare indiferent că e Hagi sau nu e Hagi. Dacă tot îi dăm şansa asta, ar trebui să avem”, a spus fostul atacant la Digi Sport, citat de primasport.ro.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România

Pentru România urmează amicalul de marți cu Slovacia, în deplasare, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Riscă să fie exclus din lot  Tensiuni la Napoli. Romelu Lukaku ar refuza să se întoarcă la echipă » Cine i-a luat apărarea
Jefuiți în Spania Ucraina a avut mari probleme, înaintea semifinalei barajului pentru CM 2026
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Disprețul

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
