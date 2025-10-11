Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!”

Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), veteranul celor de la Inter, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho (62 de ani), în perioada petrecută la Manchester United.

Armeanul a descris și metodele intense folosite de tehnicianul portughez, când cei doi au colaborat la AS Roma.

În vara anului 2016, Henrikh Mkhitaryan ajungea la Manchester United la insistențele lui Jose Mourinho, însă relația dintre cei doi s-a deteriorat rapid.

Henrikh Mkhitaryan către Jose Mourinho: „Ești un rahat! Unul enorm”

În cartea sa autobiografică, „Viața mea, mereu în centru”, actualul mijlocaș al celor de la Inter a dezvăluit un schimb aprins de replici pe care l-a avut cu „The Special One” în perioada petrecută pe Old Trafford.

„I-am spus că mă critică de un an și jumătate, de când am ajuns la Manchester United.

Mourinho mi-a spus că sunt un rahat. I-am spus că el este un rahat. Un rahat enorm”, a scris Mkhitaryan în cartea sa, citat de goal.com.

3 trofee au câștigat împreuna Mkhitaryan și Mourinho la Manchester United

Henrikh Mkhitaryan, despre mentalitatea de învingător a lui Jose Mourinho

După despărțirea de „diavolii roșii”, în 2018, când armeanul a plecat la Arsenal, sorții au făcut ca Mkhitaryan și Mourinho să colaboreze și la AS Roma, începând din 2021.

Deși conflictul dintre cei doi părea unul de lungă durată, în mod surprinzător, armeanul a declarat că starea de tensiune s-a risipit rapid.

„În prima zi ne-am îmbrățișat”, a dezvăluit Mkhitaryan.

Ulterior, mijlocașul a vorbit despre mentalitatea de învingător a lusitanului și a dezvăluit cum au reușit cei doi să pună mâna pe primul trofeu din istoria Conference League.

Se întâmpla în sezonul 2021-2022, într-o finală arbitrată de românul Istvan Kovacs.

„«Vom câștiga în Europa», ne spuneam adesea unul altuia în vestiarul de la Trigoria.

Înainte de finală, Mourinho a tapetat întreg centru de antrenament cu fotografii ale trofeului, însoțite de sloganul «We must win» (n.r. - Trebuie să câștigăm) scris cu majuscule.

Erau peste tot. În vestiar, pe coridoare, în dormitoare, în bucătărie, în baie. Ne-am schimbat și ne-am gândit la victorie. Mergeam și ne gândeam la victorie. Adormeam și ne gândeam la victorie. Simțeam mirosul mâncării și ne gândeam la victorie. Chiar și când urinam, ne gândeam la victorie”, a concluzionat Mkhitaryan pentru sursa citată.

117 meciuri a bifat Mkhitaryan pentru Roma. A marcat de 29 de ori și a reușit 28 de pase decisive

Rezumat VIDEO. Roma - Feyenoord 1-0 , în prima finală din istoria Conference League

