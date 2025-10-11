Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!”
Henrikh Mkhitaryan și Jose Mourinho/ Foto: IMAGO
Campionate

Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One: „Mi-a spus că sunt un rahat!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 10:45
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 10:45
  • Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), veteranul celor de la Inter, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho (62 de ani), în perioada petrecută la Manchester United.
  • Armeanul a descris și metodele intense folosite de tehnicianul portughez, când cei doi au colaborat la AS Roma.

În vara anului 2016, Henrikh Mkhitaryan ajungea la Manchester United la insistențele lui Jose Mourinho, însă relația dintre cei doi s-a deteriorat rapid.

Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Citește și
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Henrikh Mkhitaryan către Jose Mourinho: „Ești un rahat! Unul enorm”

În cartea sa autobiografică, „Viața mea, mereu în centru”, actualul mijlocaș al celor de la Inter a dezvăluit un schimb aprins de replici pe care l-a avut cu „The Special One” în perioada petrecută pe Old Trafford.

„I-am spus că mă critică de un an și jumătate, de când am ajuns la Manchester United.

Mourinho mi-a spus că sunt un rahat. I-am spus că el este un rahat. Un rahat enorm”, a scris Mkhitaryan în cartea sa, citat de goal.com.

3
trofee au câștigat împreuna Mkhitaryan și Mourinho la Manchester United

Henrikh Mkhitaryan, despre mentalitatea de învingător a lui Jose Mourinho

După despărțirea de „diavolii roșii”, în 2018, când armeanul a plecat la Arsenal, sorții au făcut ca Mkhitaryan și Mourinho să colaboreze și la AS Roma, începând din 2021.

Deși conflictul dintre cei doi părea unul de lungă durată, în mod surprinzător, armeanul a declarat că starea de tensiune s-a risipit rapid.

„În prima zi ne-am îmbrățișat”, a dezvăluit Mkhitaryan.

Ulterior, mijlocașul a vorbit despre mentalitatea de învingător a lusitanului și a dezvăluit cum au reușit cei doi să pună mâna pe primul trofeu din istoria Conference League.

Se întâmpla în sezonul 2021-2022, într-o finală arbitrată de românul Istvan Kovacs.

„«Vom câștiga în Europa», ne spuneam adesea unul altuia în vestiarul de la Trigoria.

Înainte de finală, Mourinho a tapetat întreg centru de antrenament cu fotografii ale trofeului, însoțite de sloganul «We must win» (n.r. - Trebuie să câștigăm) scris cu majuscule.

Erau peste tot. În vestiar, pe coridoare, în dormitoare, în bucătărie, în baie. Ne-am schimbat și ne-am gândit la victorie. Mergeam și ne gândeam la victorie. Adormeam și ne gândeam la victorie. Simțeam mirosul mâncării și ne gândeam la victorie. Chiar și când urinam, ne gândeam la victorie”, a concluzionat Mkhitaryan pentru sursa citată.

117
meciuri a bifat Mkhitaryan pentru Roma. A marcat de 29 de ori și a reușit 28 de pase decisive

Rezumat VIDEO. Roma - Feyenoord 1-0, în prima finală din istoria Conference League

Citește și

Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital
Campionate
23:56
Asamoah a fost operat Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital
Citește mai mult
Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Jose Mourinho Manchester United as roma henrikh mkhitaryan
Știrile zilei din sport
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
11.10
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
11.10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Liga 2
11.10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Citește mai mult
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Nationala
11.10
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist
Citește mai mult
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
22:24
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 
21:06
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Nationala
11.10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Citește mai mult
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
Campionate
11.10
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”
Citește mai mult
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Superliga
11.10
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Citește mai mult
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
Nationala
11.10
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Citește mai mult
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share