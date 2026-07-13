„Miruță nu a fost lăsat”  Victor Pițurcă trage un nou semnal de alarmă cu privire la situația Stelei: „Realitate sumbră” +9 foto
Foto: Imago și Facebook/Radu Miruță. Montaj: GOLAZO.ro
Liga 2

„Miruță nu a fost lăsat” Victor Pițurcă trage un nou semnal de alarmă cu privire la situația Stelei: „Realitate sumbră”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 22:17
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fost mare jucător și antrenor al Stelei, a vorbit din nou despre subiectul promovării „militarilor” în Liga 1.
  • În luna mai a acestui an, Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, preciza că „drumul ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors”.
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Recent, Radu Miruță a precizat că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat pentru preluarea Stelei, dar nimic nu s-a concretizat până în prezent.

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Victor Pițurcă, despre situația Stelei: „Am înțeles că Miruță nu ar fi fost lăsat”

Noul sezon din Liga 2 urmează să înceapă, iar Steaua tot nu a obținut dreptul de promovare în primul eșalon din România. Victor Pițurcă încă speră că situația se va rezolva.

„La Steaua situația a fost dificilă tot timpul. Eu am speranța și încrederea că această problemă se va rezolva. Domnul ministru (n.r. Radu Miruță) a promis ceva și se pare că nu a reușit nimic.

Incertitudinea asta care domnește nu face bine deloc și chiar e o situație dificilă. Am înțeles că nu ar fi fost lăsat”, a spus Pițurcă, conform fanatik.ro.

Singura speranță a fostului selecționer al României este ca un nou ministru să fie capabil să rezolve problemele din Ghencea, astfel încât Steaua să poată promova.

„Cert e că nu s-a rezolvat nimic și problema e că nu sunt perspective nici pentru anul viitor. Trebuie să ne împăcăm cu această realitate sumbră.

Să sperăm că va apărea o surpriză și depinde ce se întâmplă în clasa politică. Eu cred că numai un ministru extrem de hotărât va putea rezolva situația asta”, a încheiat Victor Pițurcă.

CSA Steaua funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova echipa? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

Radu Miruță, despre promovarea Stelei: „Încă aștept documentele”

La jumătatea lunii mai, Miruță a venit cu detalii despre negocierile cu entitățile private interesate să investească la Steaua, după ce, pe 7 mai, la aniversarea celor 40 de ani de la câștigarea CCE, declara că drumul echipei spre Liga 1 nu mai poate fi întors.

„Încă aștept documentele! Noi, ca minister, putem face tot ce ține de noi. Cât de interesate sunt niște firme să bage bani, asta ține de ele. Au fost, într-adevăr, 14 firme care au trimis mail-uri.

S-au mai sortat dintre ele, unele au fost verificate și nu aveau nicio capacitate de a face așa ceva. Cu restul ne-am întâlnit, cu altele urmează să o facem.

Ministerul Apărării e deschis în privința venirii privaților aici, dar decizia nu e la minister. Decizia e la firmă. Suntem în discuții să facem o firmă în minister ca să fim pregătiți și pe latura asta.

Noi suntem un capăt al podului, celălalt capăt nu mai ține de noi. Firmele care au venit au spus că sunt interesate, nu vă pot spune nume și detalii, pentru că ei așa au cerut”, declara Radu Miruță, conform as.ro.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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