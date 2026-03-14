Liga 2, runda #21 S-au încheiat toate cele 11 partide ale rundei »  CSA Steaua s-a calificat în play-off + Clasamentul actualizat
Liga 2

Liga 2, runda #21 S-au încheiat toate cele 11 partide ale rundei » CSA Steaua s-a calificat în play-off + Clasamentul actualizat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 14:30
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 15:09
  • În ultima rundă din sezonul regulat al Ligii 2, miza mare a fost ultimul loc de play-off, care a fost obținut de Steaua, după victoria cu Poli Iași (3-1).
  • ASA Târgu Mureș a remizat cu Sepsi (0-0). Steaua avea avantajul meciului direct, rol-albaștrii au trecut peste mureșeni în clasament și au prins locul 6.

Corvinul Hunedoara a încheiat sezonul regulat pe primul loc după victoria cu FC Bihor, scor 2-1, iar Sepsi pe locul secund. Chindia, Bihor Oradea și FC Voluntari sunt celelalte echipe care s-au calificat în play-off.

Clasament play-off

  1. Corvinul - 53 puncte
  2. Sepsi - 44
  3. Chindia Târgoviște - 39
  4. FC Bihor - 39
  5. FC Voluntari - 39
  6. Steaua - 39

Tot această rundă a fixat și grupele de play-out.

Grupa A

  • ASA Târgu Mureș (locul 7)
  • Metalul Buzău (locul 10)
  • Poli Iași (locul 11)
  • Gloria Bistrița (locul 14)
  • CSM Slatina (locul 15)
  • Ceahlăul (locul 18)
  • CS Dinamo (locul 19)
  • Câmpulung (locul 22)

Grupa B

  • CSM Reșița (locul 8)
  • FC Bacău (locul 9)
  • CS Afumați (locul 12)
  • Concordia Chiajna (locul 13)
  • Dumbrăvița (locul 16)
  • CSC Șelimbăr (locul 17)
  • Tunari (locul 20)
  • Olimpia Satu Mare (locul 21)
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască

Chindia Târgoviște - Metalul Buzău 2-3

  • Au marcat: Honciu (min. 23), Doumtsios (min. 57) / A. Moldovan (min. 9), A. Nica (min. 19), V. Dumitrache (min. 68)
  • Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan și Humița Ioan Daniel
  • Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

Sepsi - ASA Târgu Mureș 0-0

  • Arbitru: Avram Robert. Asistenți: Bîrdeș Romică și Marin Nicușor
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)

Corvinul - Bihor Oradea 2-1

  • Au marcat: M. Bratu (min. 21), F. Ilie (min. 42) / I. Filip (min. 34)
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Marchidanu Marius Cristian și Dumitru Ionel Valentin
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)

CSC Șelimbăr - CSM Reșița 1-1

Au marcat: P. Petrescu (min. 48) / N. Modan (min. 6)

Arbitru: Motan Mihai. Asistenți: Antal Csaba și Toth Krisztian
Stadion: Măgura (Cisnădie)

Olimpia Satu Mare - CS Dinamo 2-0

  • Au marcat: K. Vida (min. 39), E. Ghazoini (min. 65)
  • Arbitru: Matis Claudiu Dantes. Asistenți: Cășuț Cristian și Șușcă Andreea Daniela
  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)

Dumbrăvița - Concordia Chiajna 1-0

A marcat: A. Șeroni (min. 39)

  • Arbitru: Naidin Marius. Asistenți: Ionescu Mihai Marian și Albulescu Gica Sandocan Ionel
  • Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

Câmpulung Muscel - CS Tunari 1-3

  • Au marcat: C. Alexe (min. 50) / R. Mustaca (min. 25), C. Dragu (min. 26, min. 30)
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Suciu George și Constantinescu Daniela
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)

Steaua - Poli Iași 3-1

  • Au marcat: S. Pacionel (min. 20), Chipirliu (min. 35), Rubio (min. 62) / K. Ofori (min. 30)
  • Arbitru: Ene Mihai Laurențiu. Asistenți: Dumitrache Ștefan și Iftime Alexandru
  • Stadion: Steaua (București)

Ceahlăul - CS Afumați 1-2

  • Au marcat: R. Granja (min. 18) / Diomande (min. 53) D. I. Bamba (min. 90)
  • Arbitru: Naidin Valentin. Asistenți: Diaconu Andrei și Vițelaru Cosmin
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

FC Bacău - CSM Slatina 3-2

  • Au marcat: A. Pavel (min. 40, min. 58), G. Cîrstean (min. 63)
  • Arbitru: Iviniș Darius Florin. Asistenți: Carson Marian și Nagy Daniel.
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruși-Ciutea)

Gloria Bistrița - Voluntari 1-0

A marcat: E. Mensah (min. 51)

  • Arbitru: Baban Vlad. Asistenți: Necula Mihăiță și Sandu Patrik-Ștefan
  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul⤴️2153
2Sepsi ⤴️2144
3Chindia ⤴️2139
4FC Bihor⤴️2139
5FC Voluntari⤴️2139
6Steaua ⤴️2139
7ASA Târgu Mureș⤵️2137
8CSM Reșița⤵️2133
9FC Bacău⤵️2133
10Metalul Buzău⤵️2133
11Poli Iași⤵️2131
12CS Afumați⤵️2130
13Concordia Chiajna⤵️2127
14Gloria Bistrița⤵️2126
15CSM Slatina⤵️2126
16Dumbrăvița⤵️2125
17CSC Șelimbăr⤵️2120
18Ceahlăul⤵️2118
19CS Dinamo ⤵️2116
20Tunari⤵️2116
21Olimpia Satu Mare⤵️2114
22Câmpulung⤵️2110
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out
  • CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon

„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
A refuzat să vorbească Decizia luată de Cristi Chivu la Inter înainte de următorul meci: „Preferă să tacă”
A refuzat să vorbească Decizia luată de Cristi Chivu la Inter înainte de următorul meci: „Preferă să tacă”

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out » Farul a învins-o pe Petrolul
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
