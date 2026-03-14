În ultima rundă din sezonul regulat al Ligii 2, miza mare a fost ultimul loc de play-off, care a fost obținut de Steaua, după victoria cu Poli Iași (3-1).

ASA Târgu Mureș a remizat cu Sepsi (0-0). Steaua avea avantajul meciului direct, rol-albaștrii au trecut peste mureșeni în clasament și au prins locul 6.

Corvinul Hunedoara a încheiat sezonul regulat pe primul loc după victoria cu FC Bihor, scor 2-1, iar Sepsi pe locul secund. Chindia, Bihor Oradea și FC Voluntari sunt celelalte echipe care s-au calificat în play-off.

Clasament play-off

Corvinul - 53 puncte Sepsi - 44 Chindia Târgoviște - 39 FC Bihor - 39 FC Voluntari - 39 Steaua - 39

Tot această rundă a fixat și grupele de play-out.

Grupa A

ASA Târgu Mureș (locul 7)

Metalul Buzău (locul 10)

Poli Iași (locul 11)

Gloria Bistrița (locul 14)

CSM Slatina (locul 15)

Ceahlăul (locul 18)

CS Dinamo (locul 19)

Câmpulung (locul 22)

Grupa B

CSM Reșița (locul 8)

FC Bacău (locul 9)

CS Afumați (locul 12)

Concordia Chiajna (locul 13)

Dumbrăvița (locul 16)

CSC Șelimbăr (locul 17)

Tunari (locul 20)

Olimpia Satu Mare (locul 21)

Chindia Târgoviște - Metalul Buzău 2-3

Au marcat: Honciu (min. 23), Doumtsios (min. 57) / A. Moldovan (min. 9), A. Nica (min. 19), V. Dumitrache (min. 68)

: Olaru Constantin Alin. : Mociorniță Nicolae Bogdan și Humița Ioan Daniel Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)

Sepsi - ASA Târgu Mureș 0-0

: Avram Robert. : Bîrdeș Romică și Marin Nicușor Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)

Corvinul - Bihor Oradea 2-1

Au marcat: M. Bratu (min. 21), F. Ilie (min. 42) / I. Filip (min. 34)

: Mihuleac Gabriel. : Marchidanu Marius Cristian și Dumitru Ionel Valentin Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)

CSC Șelimbăr - CSM Reșița 1-1

Au marcat: P. Petrescu (min. 48) / N. Modan (min. 6)

Stadion: Măgura (Cisnădie)

Olimpia Satu Mare - CS Dinamo 2-0

Au marcat: K. Vida (min. 39), E. Ghazoini (min. 65)

: Matis Claudiu Dantes. : Cășuț Cristian și Șușcă Andreea Daniela Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)

Dumbrăvița - Concordia Chiajna 1-0

A marcat: A. Șeroni (min. 39)

: Naidin Marius. : Ionescu Mihai Marian și Albulescu Gica Sandocan Ionel Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

Câmpulung Muscel - CS Tunari 1-3

Au marcat: C. Alexe (min. 50) / R. Mustaca (min. 25), C. Dragu (min. 26, min. 30)

: Lunca Dragoș Nicolae. : Suciu George și Constantinescu Daniela Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)

Steaua - Poli Iași 3-1

Au marcat: S. Pacionel (min. 20), Chipirliu (min. 35), Rubio (min. 62) / K. Ofori (min. 30)

: Ene Mihai Laurențiu. : Dumitrache Ștefan și Iftime Alexandru Stadion: Steaua (București)

Ceahlăul - CS Afumați 1-2

Au marcat: R. Granja (min. 18) / Diomande (min. 53) D. I. Bamba (min. 90)

: Naidin Valentin. : Diaconu Andrei și Vițelaru Cosmin Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

FC Bacău - CSM Slatina 3-2

Au marcat: A. Pavel (min. 40, min. 58), G. Cîrstean (min. 63)

: Iviniș Darius Florin. : Carson Marian și Nagy Daniel. Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruși-Ciutea)

Gloria Bistrița - Voluntari 1-0

A marcat: E. Mensah (min. 51)

: Baban Vlad. : Necula Mihăiță și Sandu Patrik-Ștefan Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul⤴️ 21 53 2 Sepsi ⤴️ 21 44 3 Chindia ⤴️ 21 39 4 FC Bihor⤴️ 21 39 5 FC Voluntari⤴️ 21 39 6 Steaua ⤴️ 21 39 7 ASA Târgu Mureș⤵️ 21 37 8 CSM Reșița⤵️ 21 33 9 FC Bacău⤵️ 21 33 10 Metalul Buzău⤵️ 21 33 11 Poli Iași⤵️ 21 31 12 CS Afumați⤵️ 21 30 13 Concordia Chiajna⤵️ 21 27 14 Gloria Bistrița⤵️ 21 26 15 CSM Slatina⤵️ 21 26 16 Dumbrăvița⤵️ 21 25 17 CSC Șelimbăr⤵️ 21 20 18 Ceahlăul⤵️ 21 18 19 CS Dinamo ⤵️ 21 16 20 Tunari⤵️ 21 16 21 Olimpia Satu Mare⤵️ 21 14 22 Câmpulung⤵️ 21 10 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon

