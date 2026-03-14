- În ultima rundă din sezonul regulat al Ligii 2, miza mare a fost ultimul loc de play-off, care a fost obținut de Steaua, după victoria cu Poli Iași (3-1).
- ASA Târgu Mureș a remizat cu Sepsi (0-0). Steaua avea avantajul meciului direct, rol-albaștrii au trecut peste mureșeni în clasament și au prins locul 6.
Corvinul Hunedoara a încheiat sezonul regulat pe primul loc după victoria cu FC Bihor, scor 2-1, iar Sepsi pe locul secund. Chindia, Bihor Oradea și FC Voluntari sunt celelalte echipe care s-au calificat în play-off.
Clasament play-off
- Corvinul - 53 puncte
- Sepsi - 44
- Chindia Târgoviște - 39
- FC Bihor - 39
- FC Voluntari - 39
- Steaua - 39
Tot această rundă a fixat și grupele de play-out.
Grupa A
- ASA Târgu Mureș (locul 7)
- Metalul Buzău (locul 10)
- Poli Iași (locul 11)
- Gloria Bistrița (locul 14)
- CSM Slatina (locul 15)
- Ceahlăul (locul 18)
- CS Dinamo (locul 19)
- Câmpulung (locul 22)
Grupa B
- CSM Reșița (locul 8)
- FC Bacău (locul 9)
- CS Afumați (locul 12)
- Concordia Chiajna (locul 13)
- Dumbrăvița (locul 16)
- CSC Șelimbăr (locul 17)
- Tunari (locul 20)
- Olimpia Satu Mare (locul 21)
Chindia Târgoviște - Metalul Buzău 2-3
- Au marcat: Honciu (min. 23), Doumtsios (min. 57) / A. Moldovan (min. 9), A. Nica (min. 19), V. Dumitrache (min. 68)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin. Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan și Humița Ioan Daniel
- Stadion: Eugen Popescu (Târgoviște)
Sepsi - ASA Târgu Mureș 0-0
- Arbitru: Avram Robert. Asistenți: Bîrdeș Romică și Marin Nicușor
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe)
Corvinul - Bihor Oradea 2-1
- Au marcat: M. Bratu (min. 21), F. Ilie (min. 42) / I. Filip (min. 34)
- Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Marchidanu Marius Cristian și Dumitru Ionel Valentin
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)
CSC Șelimbăr - CSM Reșița 1-1
Au marcat: P. Petrescu (min. 48) / N. Modan (min. 6)
Arbitru: Motan Mihai. Asistenți: Antal Csaba și Toth Krisztian
Stadion: Măgura (Cisnădie)
Olimpia Satu Mare - CS Dinamo 2-0
- Au marcat: K. Vida (min. 39), E. Ghazoini (min. 65)
- Arbitru: Matis Claudiu Dantes. Asistenți: Cășuț Cristian și Șușcă Andreea Daniela
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare)
Dumbrăvița - Concordia Chiajna 1-0
A marcat: A. Șeroni (min. 39)
- Arbitru: Naidin Marius. Asistenți: Ionescu Mihai Marian și Albulescu Gica Sandocan Ionel
- Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)
Câmpulung Muscel - CS Tunari 1-3
- Au marcat: C. Alexe (min. 50) / R. Mustaca (min. 25), C. Dragu (min. 26, min. 30)
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Suciu George și Constantinescu Daniela
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)
Steaua - Poli Iași 3-1
- Au marcat: S. Pacionel (min. 20), Chipirliu (min. 35), Rubio (min. 62) / K. Ofori (min. 30)
- Arbitru: Ene Mihai Laurențiu. Asistenți: Dumitrache Ștefan și Iftime Alexandru
- Stadion: Steaua (București)
Ceahlăul - CS Afumați 1-2
- Au marcat: R. Granja (min. 18) / Diomande (min. 53) D. I. Bamba (min. 90)
- Arbitru: Naidin Valentin. Asistenți: Diaconu Andrei și Vițelaru Cosmin
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
FC Bacău - CSM Slatina 3-2
- Au marcat: A. Pavel (min. 40, min. 58), G. Cîrstean (min. 63)
- Arbitru: Iviniș Darius Florin. Asistenți: Carson Marian și Nagy Daniel.
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruși-Ciutea)
Gloria Bistrița - Voluntari 1-0
A marcat: E. Mensah (min. 51)
- Arbitru: Baban Vlad. Asistenți: Necula Mihăiță și Sandu Patrik-Ștefan
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistrița)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul⤴️
|21
|53
|2
|Sepsi ⤴️
|21
|44
|3
|Chindia ⤴️
|21
|39
|4
|FC Bihor⤴️
|21
|39
|5
|FC Voluntari⤴️
|21
|39
|6
|Steaua ⤴️
|21
|39
|7
|ASA Târgu Mureș⤵️
|21
|37
|8
|CSM Reșița⤵️
|21
|33
|9
|FC Bacău⤵️
|21
|33
|10
|Metalul Buzău⤵️
|21
|33
|11
|Poli Iași⤵️
|21
|31
|12
|CS Afumați⤵️
|21
|30
|13
|Concordia Chiajna⤵️
|21
|27
|14
|Gloria Bistrița⤵️
|21
|26
|15
|CSM Slatina⤵️
|21
|26
|16
|Dumbrăvița⤵️
|21
|25
|17
|CSC Șelimbăr⤵️
|21
|20
|18
|Ceahlăul⤵️
|21
|18
|19
|CS Dinamo ⤵️
|21
|16
|20
|Tunari⤵️
|21
|16
|21
|Olimpia Satu Mare⤵️
|21
|14
|22
|Câmpulung⤵️
|21
|10
- CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon