„Joacă și în scaun cu rotile” Afirmație șocantă a lui Kimmich despre Kane înainte de Real - Bayern, în Ligă. Ce a mai spus
Harry Kane, la antrenamentul de azi al lui Bayern Foto: Imago
Liga Campionilor

„Joacă și în scaun cu rotile” Afirmație șocantă a lui Kimmich despre Kane înainte de Real - Bayern, în Ligă. Ce a mai spus

Theodor Jumătate
Publicat: 06.04.2026, ora 15:10
  • Real Madrid - Bayern Munchen este marți seară (22:00), în turul „sferturilor” Ligii Campionilor. 
  • Joshua Kimmich a fost întrebat dacă supergolgheterul Harry Kane va putea juca după accidentarea de la gleznă. 

Harry Kane, 32 de ani, are cel mai bun sezon la Munchen. Atacantul englez a marcat mai mult de un gol în medie pe meci în toate competițiile.

Și-a depășit performanțele în primele două stagiuni în tricoul lui Bayern.

  • 2023-2024: 44 de goluri în 45 de partide. 
  • 2024-2025: 41 în 51 de întâlniri. 
  • 2025-2026: 48 în 40 de dueluri. 
133 de goluri
a înscris Harry Kane în 136 de meciuri pentru Bayern în ultimii trei ani

Kane s-a accidentat la naționala Angliei. A ratat un meci cu Bayern

În mare formă, britanicul e vital la alb-roșii, în cursă pentru „tripla” Bundesliga - Cupa Germaniei - Liga Campionilor.

La ultima reuniune a naționalei insulare, Kane s-a accidentat la gleznă și nu a intrat în ultimele două meciuri amicale, 1-1 cu Uruguay și 0-1 cu Japonia.

Kane și-a revenit fizic după accidentarea de la naționala Angliei Foto: Imago Kane și-a revenit fizic după accidentarea de la naționala Angliei Foto: Imago
Kane și-a revenit fizic după accidentarea de la naționala Angliei Foto: Imago

Bayern l-a pierdut în etapa de weekend, la 3-2 cu Freiburg, dar esențială era prezența lui marți, în Champions, împotriva lui Real pe „Bernabeu”.

Kimmich despre Kane: „Chiar dacă simte dureri, tot va forța să joace”

Joshua Kimmich, 31 de ani, vicecăpitanul bavarezilor, a fost întrebat ce se întâmplă cu englezul. Intră sau nu intră în confruntarea de la Madrid?

Mijlocașul a răspuns șocant: „Kane joacă și în scaun cu rotile”.

Kimmich nu-l lasă pe Kane să se plângă după o lovitură. Îl ridică imediat de pe gazon Foto: Imago Kimmich nu-l lasă pe Kane să se plângă după o lovitură. Îl ridică imediat de pe gazon Foto: Imago
Kimmich nu-l lasă pe Kane să se plângă după o lovitură. Îl ridică imediat de pe gazon Foto: Imago

A vrut să sugereze că vârful munchenezilor ignoră de multe ori durerea pentru a fi pe teren alături de coechipieri.

„Chiar dacă simte dureri, tot va forța să joace”, a adăugat Kimmich.

3 meciuri
a ratat Harry Kane în acest sezon în toate competițiile: 3 din cele 43 disputate de Bayern

Kane a revenit la antrenament. Bayern are golgheterul!

Jurnaliștii germani au aflat astăzi ce se va întâmpla cu atacantul.

La antrenamentul oficial, Kane a apărut în iarbă și s-a pregătit normal în centrul sportiv de pe Sabener Strasse.

A participat și la partea fizică, de încălzire, și la exercițiile tehnice conduse de Vincent Kompany.

„Vești bune. Harry s-a întors”, a comentat tabloidul Bild.

