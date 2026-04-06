„Joacă și în scaun cu rotile” Afirmație șocantă a lui Kimmich despre Kane înainte de Real - Bayern, în Ligă. Ce a mai spus

- Real Madrid - Bayern Munchen este marți seară (22:00), în turul „sferturilor” Ligii Campionilor.
- Joshua Kimmich a fost întrebat dacă supergolgheterul Harry Kane va putea juca după accidentarea de la gleznă.
Harry Kane, 32 de ani, are cel mai bun sezon la Munchen. Atacantul englez a marcat mai mult de un gol în medie pe meci în toate competițiile.
Și-a depășit performanțele în primele două stagiuni în tricoul lui Bayern.
- 2023-2024: 44 de goluri în 45 de partide.
- 2024-2025: 41 în 51 de întâlniri.
- 2025-2026: 48 în 40 de dueluri.
Kane s-a accidentat la naționala Angliei. A ratat un meci cu Bayern
În mare formă, britanicul e vital la alb-roșii, în cursă pentru „tripla” Bundesliga - Cupa Germaniei - Liga Campionilor.
La ultima reuniune a naționalei insulare, Kane s-a accidentat la gleznă și nu a intrat în ultimele două meciuri amicale, 1-1 cu Uruguay și 0-1 cu Japonia.
Bayern l-a pierdut în etapa de weekend, la 3-2 cu Freiburg, dar esențială era prezența lui marți, în Champions, împotriva lui Real pe „Bernabeu”.
Kimmich despre Kane: „Chiar dacă simte dureri, tot va forța să joace”
Joshua Kimmich, 31 de ani, vicecăpitanul bavarezilor, a fost întrebat ce se întâmplă cu englezul. Intră sau nu intră în confruntarea de la Madrid?
Mijlocașul a răspuns șocant: „Kane joacă și în scaun cu rotile”.
A vrut să sugereze că vârful munchenezilor ignoră de multe ori durerea pentru a fi pe teren alături de coechipieri.
„Chiar dacă simte dureri, tot va forța să joace”, a adăugat Kimmich.
Kane a revenit la antrenament. Bayern are golgheterul!
Jurnaliștii germani au aflat astăzi ce se va întâmpla cu atacantul.
La antrenamentul oficial, Kane a apărut în iarbă și s-a pregătit normal în centrul sportiv de pe Sabener Strasse.
A participat și la partea fizică, de încălzire, și la exercițiile tehnice conduse de Vincent Kompany.
„Vești bune. Harry s-a întors”, a comentat tabloidul Bild.