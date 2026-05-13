„Craiova i-a spus că nu merită”  Fostul coleg al lui Jovo Lukic, mesaj emoționant despre atacantul lui U Cluj: „Cu al doilea copil pe drum, a fost anunțat că nu continuă”
Jovo Lukic FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Craiova i-a spus că nu merită” Fostul coleg al lui Jovo Lukic, mesaj emoționant despre atacantul lui U Cluj: „Cu al doilea copil pe drum, a fost anunțat că nu continuă”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 22:07
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 22:36
  • Jovan Nisic (28 de ani), fostul coleg al lui Jovo Lukic (27 de ani) de la Borac Banja Luka, a transmis un mesaj emoționant, după sezonul fantastic reușit de atacantul bosniac la Universitatea Cluj.

După prestațiile de la gruparea de pe Cluj Arena, Jovo Lukic a fost convocat de Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, în lotul pentru Campionatul Mondial din această vară.

„Cel mai bun din campionat” Mihai Stoica, impresionat de atacantul unei rivale din Liga 1 
Citește și
„Cel mai bun din campionat” Mihai Stoica, impresionat de atacantul unei rivale din Liga 1
Citește mai mult
„Cel mai bun din campionat” Mihai Stoica, impresionat de atacantul unei rivale din Liga 1 

Jovan Nisic, mesaj emoționant despre Jovo Lukic: „Povestea lui mă inspiră zilnic”

Fost coleg cu Lukic la Borac Banja Luka, Jovan Nisic a vorbit despre drumul parcurs de atacantul de la U Cluj până în prezent, dar și despre despărțirea de U Craiova, din vara anului trecut.

„Vreau să vă împărtășesc o poveste frumoasă, în primul rând umană, dar și sportivă, care mă inspiră zilnic și care cred că poate fi educativă pentru mulți sportivi, dar care, în esență, poartă lecții universale de viață.

De-a lungul carierei mele am auzit de un milion de ori, sau mi-am spus singur, nici nu mai contează: «Muncește și, într-o zi, totul se va așeza».

Desigur, am auzit de multe ori și alte opinii, că fotbalul nu este corect, că norocul joacă un rol foarte mare. Există totuși multe exemple de oameni care nu au fost suficient de profesioniști, nu au muncit suficient și totuși uite unde au ajuns...

Sigur că există și un sâmbure de adevăr în asta, dar eu, ca persoană căreia îi place să se considere optimistă, cred mai mult în prima variantă: că munca sinceră și grea, bineînțeles împreună cu valoarea necesară, își găsește până la urmă drumul spre lumină.

Destul despre pasiunile și opiniile mele. Acum este timpul să vi-l prezint pe adevăratul erou al acestei povești. Nu-mi amintesc să-l fi numit cineva așa înainte, așa că îmi voi permite să-i ofer această poreclă prietenului meu, Jovo Lukic”, a scris Jovan Nisic, pe platforma X.

Nisic a vorbit despre experiența lui Lukic la Universitatea Craiova, echipă care s-a descotorosit de acesta după doar un sezon.

„Sper că Jovo nu se va supăra că vorbesc despre această parte a carierei lui, dar ceea ce știu este că, în tot acest timp (n.r. când Lukic era jucătorul lui Borac Banja Luka), câștigurile lui nu erau suficiente pentru a întreține o familie cu un copil mic, cu atât mai puțin pentru a le asigura viitorul, având în vedere că o carieră de sportiv este limitată, ca timp.

Totuși, în vara lui 2024, a venit în sfârșit transferul internațional mult așteptat și pe deplin meritat. Universitatea Craiova îl transferă pe Jovo de la Borac, iar el primește un contract pe cinci ani, care îi răsplătește munca și efortul și, desigur, îi face viața mai ușoară lui și familiei sale. Sau cel puțin așa credea...

Începe sezonul ca atacant principal al clubului, dar, deși continuă să ofere mult echipei, nu marchează suficient. Evident, există mulți factori aici și nici oamenii din Craiova nu au avut prea multă răbdare.

În orice caz, sezonul nu a fost grozav, dar cu un contract stabil și cu al doilea copil pe drum, Jovo credea că sezonul următor va fi mult mai bun.

Și acum vine momentul care dramatizează această poveste. Ajungem la un telefon primit de Jovo în vacanță, din partea directorului sportiv al Craiovei. Probabil că atunci când a văzut numărul s-a gândit că poate vrea să-l încurajeze sau să-l întrebe ce mai face și cum se pregătește pentru noul sezon. Însă acel apel s-a transformat într-o conversație în care Jovo a primit laude și mulțumiri pentru sezonul trecut, dar și vestea că clubul nu va continua colaborarea cu el.

Undeva, cu litere mici în contract, exista o clauză prin care clubul avea opțiunea de a renunța la înțelegerea de cinci ani după primul sezon, iar decizia lor a fost că Jovo nu merită”.

Jovo Lukic, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures Jovo Lukic, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures
Jovo Lukic, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures

În continuarea mesajului său, Nisic a mai spus:

„Toate toate cele menționate se întâmplau în luna a noua de sarcină a soției sale, motiv pentru care nici măcar nu plecaseră în vacanță, rămânând în apartamentul pentru care tocmai prelungiseră chiria încă un an. Ce faci într-un asemenea moment? Cum mergi mai departe?

Deși trăiesc această viață și știu cât de stresantă poate fi chiar și o singură zi de mercato, cu toată incertitudinea aceea, nici măcar nu îmi pot imagina cum arăta totul din perspectiva lor atunci.

Totuși, cineva a continuat să creadă în calitatea «gigantului din Modriča». O altă Universitate, dar de data aceasta cea din Cluj-Napoca.

Și odată cu acea decizie intrăm într-un an în România despre care pot spune fără ezitare că este marcat de acest club și, pentru mine și mai important, de prietenul meu, Jovo Lukić.

Nu știu care erau ambițiile clubului înainte de startul sezonului, dar nu cred că și-au imaginat că în ultimele zece zile vor avea șansa să câștige Cupa și apoi să joace un meci pentru titlul de campioană.

Iar în ambele cazuri, ghiciți împotriva cui? Nu poate fi nici FK Krupa, nici Borac, deci trebuie să fie Craiova. Miercuri în Cupă, iar duminică în campionat. Fotbalul și viața pot scrie uneori povești incredibile...”, a mai spus Nisic.

Jovo Lukic, convocat la Mondial: „Rezultatul unor mulți ani de muncă cinstită”

Fostul coechipier al lui Lukic a vorbit despre convocarea atacantului la turneul final din această vară. „În final, trebuie să mai adaug un lucru, și anume că eroul nostru a fost și el trecut pe lista lui Sergej Barbarez și că în această vară, în loc de Modrica, va fi la Toronto, Los Angeles și Seattle.

Și-a schimbat Jovo Lukić cariera peste noapte și, cu un sezon cu adevărat bun, și-a schimbat viața lui și a familiei sale?

Încă mai cred că acesta este doar rezultatul multor ani de muncă cinstită și asiduă.

Premiile nu vin întotdeauna atunci când le așteptăm, dar atunci când o persoană perseverează, astfel de povești devin realitate. Și încă o observație personală, chiar finală (promit, ultima), este foarte plăcut să te bucuri cu adevărat de succesul și fericirea altcuiva, și exact asta au adus acest sezon și această poveste în viața mea.

Mulțumesc pentru asta, Jovo, continuă treaba bună”, a conchis Jovan Nisic.

Citește și

Craiova, spre event!  Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
Cupa Romaniei
22:54
Craiova, spre event! Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
Citește mai mult
Craiova, spre event!  Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
„La nevoie, facem și asta”  Comandatul de la CSA Steaua, anunț despre planul de promovare al „militarilor” » Mesaj pentru Daniel Oprița
Liga 2
20:08
„La nevoie, facem și asta” Comandatul de la CSA Steaua, anunț despre planul de promovare al „militarilor” » Mesaj pentru Daniel Oprița
Citește mai mult
„La nevoie, facem și asta”  Comandatul de la CSA Steaua, anunț despre planul de promovare al „militarilor” » Mesaj pentru Daniel Oprița

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
liga 1 u cluj atacant jovo lukic jovan nisic
Știrile zilei din sport
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Cupa Romaniei
14.05
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Citește mai mult
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Diverse
14.05
A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește mai mult
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Tenis
14.05
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Superliga
14.05
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Citește mai mult
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:30
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
23:55
„Tu, la Canal!” Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
„Tu, la Canal!”  Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
22:20
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge într-un campionat important
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge  într-un campionat important
21:59
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
Top stiri
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Campionatul Mondial
14.05
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește mai mult
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Campionate
14.05
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Citește mai mult
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Campionate
14.05
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Citește mai mult
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
B365
13.05
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
Citește mai mult
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 20 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share