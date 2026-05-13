„Craiova i-a spus că nu merită”  Fostul coleg al lui Jovo Lukic, mesaj emoționant despre atacantul lui U Cluj: „Cu al doilea copil pe drum, a fost anunțat că nu continuă”

Jovan Nisic (28 de ani), fostul coleg al lui Jovo Lukic (27 de ani) de la Borac Banja Luka, a transmis un mesaj emoționant, după sezonul fantastic reușit de atacantul bosniac la Universitatea Cluj.

După prestațiile de la gruparea de pe Cluj Arena, Jovo Lukic a fost convocat de Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, în lotul pentru Campionatul Mondial din această vară.

Jovan Nisic, mesaj emoționant despre Jovo Lukic: „Povestea lui mă inspiră zilnic”

Fost coleg cu Lukic la Borac Banja Luka, Jovan Nisic a vorbit despre drumul parcurs de atacantul de la U Cluj până în prezent, dar și despre despărțirea de U Craiova, din vara anului trecut.

„Vreau să vă împărtășesc o poveste frumoasă, în primul rând umană, dar și sportivă, care mă inspiră zilnic și care cred că poate fi educativă pentru mulți sportivi, dar care, în esență, poartă lecții universale de viață.

De-a lungul carierei mele am auzit de un milion de ori, sau mi-am spus singur, nici nu mai contează: «Muncește și, într-o zi, totul se va așeza».

Desigur, am auzit de multe ori și alte opinii, că fotbalul nu este corect, că norocul joacă un rol foarte mare. Există totuși multe exemple de oameni care nu au fost suficient de profesioniști, nu au muncit suficient și totuși uite unde au ajuns...

Sigur că există și un sâmbure de adevăr în asta, dar eu, ca persoană căreia îi place să se considere optimistă, cred mai mult în prima variantă: că munca sinceră și grea, bineînțeles împreună cu valoarea necesară, își găsește până la urmă drumul spre lumină.

Destul despre pasiunile și opiniile mele. Acum este timpul să vi-l prezint pe adevăratul erou al acestei povești. Nu-mi amintesc să-l fi numit cineva așa înainte, așa că îmi voi permite să-i ofer această poreclă prietenului meu, Jovo Lukic”, a scris Jovan Nisic, pe platforma X.

Nisic a vorbit despre experiența lui Lukic la Universitatea Craiova, echipă care s-a descotorosit de acesta după doar un sezon.

„Sper că Jovo nu se va supăra că vorbesc despre această parte a carierei lui, dar ceea ce știu este că, în tot acest timp (n.r. când Lukic era jucătorul lui Borac Banja Luka), câștigurile lui nu erau suficiente pentru a întreține o familie cu un copil mic, cu atât mai puțin pentru a le asigura viitorul, având în vedere că o carieră de sportiv este limitată, ca timp.

Totuși, în vara lui 2024, a venit în sfârșit transferul internațional mult așteptat și pe deplin meritat. Universitatea Craiova îl transferă pe Jovo de la Borac, iar el primește un contract pe cinci ani, care îi răsplătește munca și efortul și, desigur, îi face viața mai ușoară lui și familiei sale. Sau cel puțin așa credea...

Începe sezonul ca atacant principal al clubului, dar, deși continuă să ofere mult echipei, nu marchează suficient. Evident, există mulți factori aici și nici oamenii din Craiova nu au avut prea multă răbdare.

În orice caz, sezonul nu a fost grozav, dar cu un contract stabil și cu al doilea copil pe drum, Jovo credea că sezonul următor va fi mult mai bun.

Și acum vine momentul care dramatizează această poveste. Ajungem la un telefon primit de Jovo în vacanță, din partea directorului sportiv al Craiovei. Probabil că atunci când a văzut numărul s-a gândit că poate vrea să-l încurajeze sau să-l întrebe ce mai face și cum se pregătește pentru noul sezon. Însă acel apel s-a transformat într-o conversație în care Jovo a primit laude și mulțumiri pentru sezonul trecut, dar și vestea că clubul nu va continua colaborarea cu el.

Undeva, cu litere mici în contract, exista o clauză prin care clubul avea opțiunea de a renunța la înțelegerea de cinci ani după primul sezon, iar decizia lor a fost că Jovo nu merită”.

Jovo Lukic, în tricoul Universității Craiova FOTO: Sport Pictures

În continuarea mesajului său, Nisic a mai spus:

„Toate toate cele menționate se întâmplau în luna a noua de sarcină a soției sale, motiv pentru care nici măcar nu plecaseră în vacanță, rămânând în apartamentul pentru care tocmai prelungiseră chiria încă un an. Ce faci într-un asemenea moment? Cum mergi mai departe?

Deși trăiesc această viață și știu cât de stresantă poate fi chiar și o singură zi de mercato, cu toată incertitudinea aceea, nici măcar nu îmi pot imagina cum arăta totul din perspectiva lor atunci.

Totuși, cineva a continuat să creadă în calitatea «gigantului din Modriča». O altă Universitate, dar de data aceasta cea din Cluj-Napoca.

Și odată cu acea decizie intrăm într-un an în România despre care pot spune fără ezitare că este marcat de acest club și, pentru mine și mai important, de prietenul meu, Jovo Lukić.

Nu știu care erau ambițiile clubului înainte de startul sezonului, dar nu cred că și-au imaginat că în ultimele zece zile vor avea șansa să câștige Cupa și apoi să joace un meci pentru titlul de campioană.

Iar în ambele cazuri, ghiciți împotriva cui? Nu poate fi nici FK Krupa, nici Borac, deci trebuie să fie Craiova. Miercuri în Cupă, iar duminică în campionat. Fotbalul și viața pot scrie uneori povești incredibile...”, a mai spus Nisic.

Jovo Lukic, convocat la Mondial: „Rezultatul unor mulți ani de muncă cinstită”

Fostul coechipier al lui Lukic a vorbit despre convocarea atacantului la turneul final din această vară. „În final, trebuie să mai adaug un lucru, și anume că eroul nostru a fost și el trecut pe lista lui Sergej Barbarez și că în această vară, în loc de Modrica, va fi la Toronto, Los Angeles și Seattle.

Și-a schimbat Jovo Lukić cariera peste noapte și, cu un sezon cu adevărat bun, și-a schimbat viața lui și a familiei sale?

Încă mai cred că acesta este doar rezultatul multor ani de muncă cinstită și asiduă.

Premiile nu vin întotdeauna atunci când le așteptăm, dar atunci când o persoană perseverează, astfel de povești devin realitate. Și încă o observație personală, chiar finală (promit, ultima), este foarte plăcut să te bucuri cu adevărat de succesul și fericirea altcuiva, și exact asta au adus acest sezon și această poveste în viața mea.

Mulțumesc pentru asta, Jovo, continuă treaba bună”, a conchis Jovan Nisic.

