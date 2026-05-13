„La nevoie, facem și asta” Comandatul de la CSA Steaua, anunț despre planul de promovare al „militarilor” » Mesaj pentru Daniel Oprița

Eduard Danilof, comandantul CSA Steaua, a vorbit despre planul planul prin care clubul ar putea obține dreptul de promovare în prima ligă și despre situația antrenorului Daniel Oprița.

Steaua evoluează în Liga 2 din sezonul 2021-2022. De atunci, „militarii” s-au clasat de mai multe ori pe locuri de promovare sau de baraj, însă nu își pot îndeplini visul de a juca pe prima scenă a fotbalului românesc.

Motivul? Este un club de drept public, finanțat de Ministerul Apărării Naționale.

Eduard Danilof: „La nevoie, facem asocierea și prin noi înșine!”

La începutul lunii aprilie, Radu Miruță a precizat că își dorește ca Steaua să promoveze în prima divizie și va face toate demersurile posibile ca acest lucru să se poată întâmpla.

Comandantul clubului din Ghencea, Eduard Danilof, și-a exprimat susținerea pentru soluția propusă de ministrul Apărării Naționale, care presupune un parteneriat non-profit între gruparea Armatei, reprezentanții fanilor și un ONG din cadrul MApN.

„Bugetul a fost redus cu o sumă destul de consistentă. Suntem în faza în care vrem să corectăm bugetul. Căutăm mereu sponsori, ne bucurăm de orice parteneriat.

Dar nu găsești așa ușor sponsori care să vină cu sume mari. Suntem optimiști că vom avea drept de promovare, în măsura în care găsim un partener serios și ne încadrăm în timp. Ne dorim să vină o persoană cu forță financiară alături de noi.

Cum a spus și ministrul Miruță, la nevoie, facem asta (n.r. – asocierea) și prin noi înșine. Adică prin structurile MApN, să obținem acel drept de promovare prin asocieri în interiorul ministerului.

Cu siguranță, odată ce va veni anunțul că putem promova, se vor găsi sponsori. Cum zicea și ministrul, drumul nu mai poate fi întors”, a declarat Eduard Danilof, citat de as.ro.

FOTO. Steaua - Sepsi 0-2

Eduard Danilof: „ Ne-am dori să continuăm cu Oprița”

Întrebat și despre situația lui Daniel Oprița, Danilof a dezvăluit că își dorește ca acesta să rămâna pe banca Stelei și în sezonul viitor.

„Daniel ne-a dus din liga a patra în a doua. Dacă și el își dorește să continue alături de Steaua, nu avem nicio problemă să facem asta. Noi ne-am dori să continuăm. Nimeni nu cunoaște echipa precum Oprița, eu sunt convins că ar avea rezultate și în Liga 1.

Au fost discuții la nivel de staff, avem lista de jucători cu care am vrea să prelungim, dar lipsa bugetului ne-a făcut să ne oprim din negocieri. Le reluăm cât se poate de repede în momentul în care vom avea resurse suficiente pentru a face asta.

Suntem instituție publică, nu putem angaja pe niște bani pe care nu-i avem. Nu se poate” a mai spus Danilof pentru sursa citată.

Oprița a vrut să plece de la Steaua în 2025

În vara anului trecut, Oprița a fost foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu Sepsi, dar negocierile au fost blocate în momentul în care covăsnenii au aflat că trebuie să-i plătească Stelei suma de 50.000 de euro, ce reprezintă clauza de reziliere a antrenorului „militarilor”.

Și Hermannstadt a încercat să apeleze la serviciile antrenorului de 44 de ani, însă s-a lovit de același obstacol.

Oprița a semnat cu Steaua în 2019, atunci când echipa se afla în cel de-al treilea eșalon. Și-a prelungit contractul cu „militarii” în vara lui 2024, când a semnat pe două sezoane.

De-a lungul carierei, fostul atacant le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.

