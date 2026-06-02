Plecări în masă de la Oțelul Gălățenii au anunțat despărțirea de mai mulți jucători

Oțelul Galați a anunțat că opt fotbaliști au ajuns la final de contract. Doi dintre aceștia ar putea continua, totuși, la gruparea de pe malul Dunării.

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După ce s-a clasat pe poziția a noua în sezonul recent încheiat de Liga 1, la Oțelul Galați vor urma schimbări importante la nivelul lotului în această vară.

Plecări în masă de la Oțelul Galați

Oțelul Galați a anunțat că șase jucători au părăsit echipa după finalul sezonului. Este vorba de portarul Iustin Popescu, fundașul Silviu Rus, mijlocașul Cristian Chira, dar și atacanții Daniel Sandu și Gabriel Debeljuh.

Un alt atacant, Ștefan Bană, a părăsit și el formația gălățeană, întorcându-se la Universitatea Craiova, grupare de la care fusese împrumutat. Oțelul a anunțat că a păstrat un procent important din drepturile sale federative.

„Celor șase jucători SC Oțelul Galați le mulțumește pentru perioada în care au îmbrăcat tricoul roș-alb-albastru. Succes tuturor pe mai departe!”, a transmis Oțelul, prin intermediul site-ului oficial.

Diego Zivulic și Paul Iacob, ambii fundași centrali, au ajuns și ei la finalul contractelor, dar clubul le-a înaintat oferte de prelungire.

Oțelul Galați se va reuni pe 15 iunie, urmând să înceapă pregătirile pentru un nou sezon pe prima scenă a fotbalului românesc.

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