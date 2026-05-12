„Există frustrare” Joyskim Dawa, după remiza cu Unirea Slobozia: „Asta a fost singura problemă de astăzi”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-0. Joyskim Dawa (30 de ani), fundașul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre remiza cu penultima clasată.

Stoperul camerunez a vorbit despre problemele campioana en-titre s-a confruntat în atac, dar și despre meciul de baraj cu FC Botoșani, fosta sa echipă.

„Nu am marcat, la fel ca săptămâna trecută, de asta cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe faza ofensivă. Am avut posesie, ei nu au avut nimic. Cred că singura problemă astăzi a fost că nu am marcat.

Atmosfera de la echipă e una bună, nu avem probleme. E puțină frustrare că nu am marcat și nu am câștigat acest meci, dar e normal, pentru că ne dorim să câștigăm fiecare partidă.

Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul joc, cu Hermannstadt, iar apoi pe barajul cu FC Botoșani”, a declarat Joyskim Dawa.

Întrebat despre partida din barajul pentru calificarea în cupele europene, Joyskim Dawa a declarat:

„Trebuie doar să credem în noi, iar totul va fi bine. Primul meci de baraj e foarte important, fiind și primul pas, să trecem de Botoșani.

Jucăm acasă, trebuie să ajungem în cupele europene, deci trebuie să rămânem foarte concentrați pe primul joc de baraj.

(n.r. - Cu cine preferi să joci în baraj, Dinamo sau CFR Cluj?) Nu am nicio preferință, vreau doar să jucăm împotriva oricăreia dintre cele două”, a mai spus Dawa.

