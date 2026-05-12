„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”

FCSB - Unirea Slobozia 0-0. Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar al formației roș-albastre, a vorbit despre remiza din etapa #8 din play-out.

Întrebat la conferința de presă de după meci cum se simte un antrenor principal atunci când patronul a declarat că va face echipa la baraj, făcându-se referire la Gigi Becali, Lucian Filip a precizat că își asumă acest lucru.

„În momentul în care ești aici e clar că îți asumi aceste de lucruri. Fiecare club are politica lui, acum nu aș putea să spun dacă este normal sau nu. Niciun antrenor și niciun jucător nu este ținut cu forța la acest club.

Sunt mulți antrenori care își doresc să vină. Poate sunt unii care vorbesc la televizor și spun că nu ar accepta, nu ar veni, dar în momentul în care se eliberează un loc, lista devine din ce în ce mai lungă.

În acest moment mă gândesc doar la binele echipei, nu mă gândesc la alt club și nici n-am de ce, pentru că în această perioadă clubul suferă și vreau, atât cât ține de mine, că orice om are limitele lui, să pot să ajut jucătorii”, a declarat Lucian Filip.

Lucian Filip: „Jocul a fost greu de privit”

Lucian Filip a vorbit și despre jocul modest al celor de la FCSB în partida cu Unirea Slobozia.

„Trebuie să recunosc, în multe momente astăzi jocul a fost greu de privit, cu toate că am început destul de bine primele 25 de minute, unde am avut un ritm destul de bun, ne-am creat ocazii.

Pe fondul unor ratări, cred că ne-am pierdut răbdarea, o lipsă de comunicare, ne-am pierdut reperele și n-am mai jucat ceea ce am fi vrut astăzi.

Punctele de astăzi nu ne ajută foarte mult, așteptăm meciul de baraj și e normal să le dăm minute și celorlalți jucători. La cum am arătat astăzi, e clar că (n.r. fanii) sunt ușor pesimiști.

Dar la meciurile de baraj sunt sigur că va fi altă încărcătură, o să întâlnim o echipă (n.r. FC Botoșani) care are un stil de joc diferit, o echipă care joacă, o să fie alte spații și sper să jucăm mult mai bine decât astăzi”, a mai adăugat Filip.

VIDEO. Golul anulat în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-0

Gigi Becali, anunț despre noul antrenor de la FCSB: „Eu o să fiu la baraje”

Patronul campioanei a anunțat că nu se grăbește să numească un nou tehnician vrea să-și facă mai întâi o imagine clară asupra evoluției echipei, urmând să-i traseze apoi un plan viitorului antrenor.

Becali a declarat că urmează să-l contacteze din nou pe Elias Charalambous (45 de ani), în ciuda refuzului inițial al cipriotului.

„O să vedem. Mai sunt câteva zile şi trebuie să punem antrenorul. O să iau legătura cu Charalambous. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta.

Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu nişte formule, să ştiu formula, să nu mă bruieze nimeni. Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câştigătoare.

Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm aşa. Îl sun pe Charalambous şi cu asta basta!”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 8 22* 15 Unirea Slobozia 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13 *beneficiază de rotunjire

