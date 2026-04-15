Juan Musso, 31 de ani, a profitat de accidentarea titularului Jan Oblak și a calificat Atletico în semifinalele Ligii și în finala Cupei Spaniei.

Presa argentiniană susține că acest meci i-a asigurat biletul portarului la Campionatul Mondial.

Nimeni nu se aștepta ca rezerva de portar să fie esențială pentru Atletico în acest sezon.

Dar Juan Musso a fost marți seară cel mai bun „colchonero”. Pentru care Diego Simeone l-a ținut pe Jan Oblak pe bancă!

Musso, variantă de schimb la Atletico pentru Horațiu Moldovan

Musso, 31 de ani, a fost adus de Cholo în vara lui 2024 de la Atalanta, împrumut care l-a costat 1,5 milioane de euro.

Era variantă de schimb pentru Horațiu Moldovan. În timp ce Moldovan a fost cedat și la Oviedo, după Sassuolo, argentinianul a fost achiziționat definitiv în 2025. A costat numai 3 milioane.

Juan Musso are doar 14 meciuri în acest sezon la Atletico. Ultimul a fost extraordinar Foto: Imago

Era destinat să apere numai în Copa del Rey. Campionatul și Liga erau păstrate pentru Oblak.

Numai că titularul indiscutabil sloven s-a accidentat și Simeone a mizat pe Musso.

Cele patru parade esențiale ale lui Musso în Atletico - Barcelona

Nu doar că a calificat Atletico în finala Copei del Rey, pe care o va juca sâmbătă, împotriva lui Real Sociedad.

Datorită lui, madrilenii sunt în semifinalele Champions.

Săptămâna trecută, nu a luat gol pe Camp Nou, la 2-0 cu Barcelona, în prima manșă a „sferturilor”.

Parada lui Musso în fața lui Dani Olmo Foto: Imago

Marți, a primit două goluri, dar tot a fost numărul unu rojiblanco.

Numai în prima repriză, a avut patru parade vitale pentru formația sa.

Minutul 1: șut Lamine Yamal, plonjon la colț, Musso, care a respins în corner.

Minutul 9: Musso a evitat 0-2, într-un duel unu la unu cu Dani Olmo. A blocat mingea cu brațul.

Minutul 25: la 0-2, goalkeeperul a „închis” poarta în fața lui Fermin Lopez, rănit în acea ciocnire.

Minutul 41: la 1-2, Musso a ieșit din poartă și l-a blocat pe Ferran Torres în altă confruntare unu contra unu.

Musso: „Nu am încetat niciodată să cred de când eram copil”

Numit de Marca „rezerva de portar cea mai bună din lume”, sud-americanul a spus după meci:

„Nu am încetat niciodată să cred de când eram copil că visurile pot deveni realitate. Visurile copilului se împlinesc”.

Chiar dacă Oblak era refăcut după leziunea musculară, Simeone l-a preferat pe Musso titular și în returul cu Barcelona.

Foarte probabil, Juan va fi păstrat în poartă și în finala Copei del Rey. Oblak e așteptat să revină în semifinalele Ligii.

Musso, 3 selecții la națională. „ Și-a asigurat biletul de Mondial”

La Buenos Aires, jurnaliștii îl văd pe Musso în lotul pentru Campionatul Mondial după superjocul împotriva Barcelonei.

„Și-a asigurat biletul”, a titrat ESPN Argentina.

Portarul are numai trei selecții la naționala albiceleste, toate cu Lionel Scaloni selecționer. La distanță mare însă una de cealaltă:

26 martie 2019, debut în amical: 1-0 cu Maroc, 23 de minute.

10 septembrie 2021, preliminariile CM: 3-0 cu Bolivia, 90 de minute.

1 aprilie 2026, amical: 5-0 cu Zambia, 16 minute.

Acesta va fi aproape sigur primul său Mondial.

