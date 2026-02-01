Rapid - U Cluj 0-2. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor și acționar minoritar la club, a explicat reacția lui Dan Șucu de la finalul partidei.

Patronul giuleștenilor a fost surprins înmărmurit după eșecul de sâmbătă seara din etapa #24 a Ligii 1.

Rapid a ratat șansa de a urca din nou pe prima poziție și de a se depărta de Dinamo în clasament, după ce „câinii” au remizat cu Petrolul, 1-1, însă Angelescu a transmis că dezamăgirea lui Șucu nu ține doar de rezultatul partidei de pe Giulești.

Victor Angelescu: „Era normal să fie afectat după meciul cu Genoa”

Întrebat dacă se gândește să renunțe la Rapid, Angelescu a negat și a transmis că Șucu este afectat și de rezultatele de la Genoa.

„Nu, nu cred că se pune problema de așa ceva. Vă dați seama că era afectat și e normal să fie afectat. Mai ales după meciul cu Genoa, unde cred că e a treia oară sau a patra oară când primește penalty împotrivă în ultimul minut de joc.

Când pierzi la ultima fază nu are cum să fie plăcut. Știu că a fost și la meci. Vă dați seama că nu are cum să fie cel mai fericit. Știm și noi ce s-a întâmplat până acum cu Rapid. Am avut vreo 6-7 penalty-uri nedate”, a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Celălalt club deținut de omul de afaceri a pierdut dramatic în ultima etapă din Serie A, 2-3 cu Lazio, după un penalty transformat de laziali în minutul 90+10.

Victor Angelescu: „Nu se pune problema să iasă”

În continuare, Angelescu a vorbit din nou și despre problemele de arbitraj, dar și despre investițiile făcute în transferuri la Rapid, motiv pentru care, de asemenea, Șucu nu poate fi încântat, având în vedere rezultatul.

„Am avut sezonul acesta, ori s-a nimerit, ori suntem vizați într-un fel, că au fost foarte multe faze în acest campionat, care nu au fost interpretate în favoarea noastră. Au fost penalty-uri clare nedate. Faze ca ieri, unde, pentru mine, 99% nu e penalty. Normal că nu e ok și nu te simți bine, dar ca să iasă nu se pune problema.

Și anul acesta și în iarnă s-au făcut eforturi să aducem fotbaliști importanți. Cu Moruțan ne-am chinuit și am făcut eforturi să îl aducem.

Anul ăsta a plătit vreo 2,5 milioane de euro pe transferuri, vară-iarnă. Vorbesc doar sume de transfer plătite, fără salarii. Transferuri către cluburi, comisioare la agenți, prime de instalare. S-a investit. Inclusiv în iarnă, domnul Șucu a făcut un efort și am adus jucători buni pentru Rapid, dar nu are cum să fie fericit”, a mai spus Angelescu.

