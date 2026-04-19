Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit

- Juha Miettinen, pilot care a concurat în calificările pentru cursa de 24 de ore la Nurburgring, a decedat la vârsta de 66 de ani.
Pilotul finlandez s-a stins din viață în urma unei coliziuni violente, în care au fost implicate 7 dintre mașinile care au luat parte de la cursă.
Tragedia s-a întâmplat în calificările pentru cursa Nurburgring Langstrecken-Serie. Întrecerea a fost oprită, apoi suspendată, după care decesul pilotului a fost confirmat printr-un comunicat oficial.
„În timpul primei curse din cadrul calificărilor pentru cursa ADAC de la Nürburgring (18 aprilie 2026), un accident grav, care a implicat șapte concurenți, a avut loc în primele minute.
În urma coliziunii dintre mai multe vehicule, organizatorii au oprit imediat cursa, pentru a permite desfășurarea operațiunilor ample de recuperare și salvare.
În ciuda sosirii imediate a serviciilor de urgență, medicii nu au putut să-l salveze pe pilotul implicat, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), după ce acesta fusese scos din vehicul. Acesta a decedat la Centrul Medical după ce toate încercările de resuscitare s-au dovedit a fi nereușite.
Ceilalți șase șoferi implicați au fost duși și ei la Centrul Medical, respectiv la spitalele din apropiere pentru examinări preventive. Niciunul dintre răniți nu se află într-o stare care să-i pună viața în pericol”, se arată în comunicatul emis de organizatori, potrivit skysports.com.
VIDEO. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord
De 4 ori campion în Formula 1, Max Verstappen a luat și el parte la calificările pentru cursa de 24 de ore și a transmis un mesaj de condoleanțe pentru decesul lui Miettinen.
„Sunt șocat de ce s-a întâmplat astăzi. Motorsportul este ceva ce iubim cu toții, dar în situații ca aceasta ne reamintim cât de periculos poate fi.
Transmit sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui Juha”, a transmis Max Verstappen.