Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit

Juha Miettinen, pilot care a concurat în calificările pentru cursa de 24 de ore la Nurburgring, a decedat la vârsta de 66 de ani.

Pilotul finlandez s-a stins din viață în urma unei coliziuni violente, în care au fost implicate 7 dintre mașinile care au luat parte de la cursă.

Tragedia s-a întâmplat în calificările pentru cursa Nurburgring Langstrecken-Serie. Întrecerea a fost oprită, apoi suspendată, după care decesul pilotului a fost confirmat printr-un comunicat oficial.

„În timpul primei curse din cadrul calificărilor pentru cursa ADAC de la Nürburgring (18 aprilie 2026), un accident grav, care a implicat șapte concurenți, a avut loc în primele minute.

În urma coliziunii dintre mai multe vehicule, organizatorii au oprit imediat cursa, pentru a permite desfășurarea operațiunilor ample de recuperare și salvare.

În ciuda sosirii imediate a serviciilor de urgență, medicii nu au putut să-l salveze pe pilotul implicat, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), după ce acesta fusese scos din vehicul. Acesta a decedat la Centrul Medical după ce toate încercările de resuscitare s-au dovedit a fi nereușite.

Ceilalți șase șoferi implicați au fost duși și ei la Centrul Medical, respectiv la spitalele din apropiere pentru examinări preventive. Niciunul dintre răniți nu se află într-o stare care să-i pună viața în pericol”, se arată în comunicatul emis de organizatori, potrivit skysports.com.

VIDEO. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord care nu funcționa corespunzător

Esta es la única imagen que hay por el momento del accidente



(sí, no hay imagen fluida todavía, las onboards iban bastante mal en ese tramo del circuito)pic.twitter.com/Ybj23hBaQ9 https://t.co/oKqmoYcuxv — Nachez (@Nachez98) April 18, 2026

Max Verstappen: „Sunt șocat de ce s-a întâmplat astăzi”

De 4 ori campion în Formula 1, Max Verstappen a luat și el parte la calificările pentru cursa de 24 de ore și a transmis un mesaj de condoleanțe pentru decesul lui Miettinen.

„Sunt șocat de ce s-a întâmplat astăzi. Motorsportul este ceva ce iubim cu toții, dar în situații ca aceasta ne reamintim cât de periculos poate fi.

Transmit sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui Juha”, a transmis Max Verstappen.

