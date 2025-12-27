Jules Kounde (27 de ani) a ales să-și petreacă Crăciunul în Benin, țara în care s-a născut tatăl său.

Fundașul francez al celor de la FC Barcelona a fost surprins jucând fotbal pe plajă alături de copii și localnici.

Aflat în vacanță după ce campionatul din Spania a fost întrerupt până la începutul anului viitor, Kounde a călătorit în Benin, pentru a participa la un proiect caritabil, scrie mundodeportivo.com.

VIDEO. Jules Kounde, fotbal pe plajă alături de copiii din Benin

Consiliul de Turism din Benin a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care vedeta campioanei Spaniei juca desculț fotbal, alături de câțiva localnici.

🇧🇯 Koundé joue au football dans la rue avec des jeunes enfants au Bénin.

pic.twitter.com/U4CfYA3rgw — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) December 26, 2025

Kounde a dorit să contribuie la cauza țării părinților săi ajutând populația vulnerabilă și săracă.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a participat la o sesiune a proiectului „Ecris ton hymne” (n.r. Scrie imnul tău), inițiat de asociația Patrimoinezer, care urmărește să elibereze potențialul creativ al tinerilor prin spiritul olimpic.

Fotbalistul de la Barcelona a petrecut mai mult de trei ore alături de 50 de copii care au trăit o experiență de neuitat.

Pe lângă vizitarea proiectului și petrecerea timpului cu tinerii, Kounde a adus și cadouri cu tematică barcelonistă și a petrecut timp jucând fotbal desculț alături de câțiva copii.

Lamine Yamal, alături de copii pe plaja din Dubai

Kounde nu este primul jucător al formației de pe „Camp Nou”, ce a fost surprins jucând fotbal pe plajă.

Lamine Yamal (18 ani) se află în Emiratele Arabe Unite, acolo unde va participa pe 28 decembrie la Globe Soccer Awards.

Cu toate acestea, supestarul catalanilor nu ezistat să facă pe plac unor puști prezenți pe plajă. Imaginile cu Yamal s-au viralizat și ele rapid pe rețelele de socializare.

🎥 | Lamine Yamal playing football with kids yesterday on the beach in Dubai. 🇦🇪🏖️ pic.twitter.com/Mp9Gsm9Gvw — Access Yamal (@AccessYamal) December 25, 2025

Barcelona a încheiat anul pe primul loc în La Liga, cu 46 de puncte, la 4 în fața lui Real Madrid.

Primul meci al catalanilor din 2026 este progrogramat chiar pe terenul rivalei Espanyol, pe 3 ianuarie, de la ora 22:00.

