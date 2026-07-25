„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Donald Trump îl consideră pe LeBron James „rasist” într-o dezbatere bizară despre Michael Jordan
Diverse

„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 09:46
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 10:04
  • Președintele Statelor Unite, Donald Trump (80 de ani), a trimis săgeți în direcția lui LeBron James, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Întrebat cine este cel mai mare baschetbalist, LeBron James sau Michael Jordan, liderul american l-a ales fără ezitare pe fostul star al lui Chicago Bulls și a profitat de ocazie pentru a-l critica pe noul jucător de la Philadelphia 76ers.

Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Citește și
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Citește mai mult
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul

Donald Trump despre cum percepe rivalitatea Michael Jordan - LeBron James

„Michael Jordan este un prieten de-ai mei. Am jucat golf împreună. Este un tip extraordinar.

Cred că LeBron este... poate că este rasist. Poate că nu îl place pe Trump. Dar mie îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine. Așa că-l aleg fără discuție pe Michael Jordan”, a declarat Trump într-o conferință de presă susținută la Casa Albă.

LeBron James a semnat cu Sixers

Întrebarea a venit în contextul în care LeBron James și-a anunțat, tot ieri, transferul la Philadelphia 76ers.

Baschetbalistul, de patru ori campion NBA și liderul all-time la puncte marcate în istoria ligii, a semnat un contract pe doi ani, după despărțirea de Los Angeles Lakers, echipă alături de care a câștigat titlul în 2020.

  • Jordan, 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990 și a fost de cinci ori MVP-ul ligii.
  • James, 41 de ani, are patru inele de campion NBA și a fost desemnat MVP de patru ori în carieră, cu Cleveland Cavaliers, Miami Heat (2) și Los Angeles Lakers. E liderul all-time al NBA la puncte și meciuri jucate.

Relația dintre Donald Trump și LeBron James este tensionată de mai mulți ani

LeBron James și Donald Trump au intrat pentru prima dată în conflict deschis în campania electorală din 2016.

Atunci, starul NBA și-a declarat susținerea pentru candidata democrată Hillary Clinton, explicând că SUA are nevoie de „un președinte care să unească oamenii și să păstreze țara unită”.

În 2017, președintele a retras invitația adresată campioanei NBA Golden State Warriors, după ce Stephen Curry a anunțat că nu intenționează să participe la ceremonia tradițională de la Casa Albă.

LeBron James i-a sărit imediat în apărare lui Curry și l-a atacat pe Trump pe rețeaua X.

„Hei, neisprăvitule, Stephen Curry a spus deja că nu vine! Așa că nici nu mai există invitație. Să mergi la Casa Albă era o mare onoare până ai apărut tu”, a scris atunci James.

În 2018, actualul președinte al SUA l-a atacat pe baschetbalist, după un interviu acordat de acesta postului CNN.

Trump a scris atunci că prezentatorul Don Lemon „l-a făcut pe LeBron să pară inteligent, ceea ce nu este ușor de făcut”.

În acel interviu, James îl criticase pe liderul american pentru atacurile lansate la adresa sportivilor de culoare care îngenuncheau în timpul imnului național, în semn de protest față de nedreptățile rasiale.

Starul NBA l-a susținut pe Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020, iar în 2024 și-a anunțat public sprijinul pentru Kamala Harris.

„Când mă gândesc la copiii mei, la familia mea și la lumea în care vor crește, alegerea este clară pentru mine”, a scris James pe platforma X înaintea alegerilor din 2024, într-o postare însoțită de un videoclip cu mai multe declarații controversate făcute de Trump.

LeBron James nu este singurul sportiv din NBA criticat de Donald Trump în ultimul deceniu. De-a lungul carierei sale politice, președintele american a avut schimburi de replici și cu alte vedete, precum Stephen Curry și Kevin Durant.

Citește și

Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Superliga
09:15
Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Citește mai mult
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
A ajuns până la Trump  Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”
Campionatul Mondial
00:35
A ajuns până la Trump Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”
Citește mai mult
A ajuns până la Trump  Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
LeBron James NBA SUA michael jordan rasism donald trump
Știrile zilei din sport
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Superliga
14:07
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Citește mai mult
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Campionate
12:57
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Citește mai mult
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Superliga
10:55
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Citește mai mult
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Campionate
11:11
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Citește mai mult
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:43
Precizări privind noul sistem VAR FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
Precizări privind noul sistem VAR  FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
16:21
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
16:41
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
15:40
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Superliga
11:20
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Citește mai mult
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Campionate
09:41
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Citește mai mult
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Superliga
09:12
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Citește mai mult
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 27 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share