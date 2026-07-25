Președintele Statelor Unite, Donald Trump (80 de ani), a trimis săgeți în direcția lui LeBron James, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă.

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Întrebat cine este cel mai mare baschetbalist, LeBron James sau Michael Jordan, liderul american l-a ales fără ezitare pe fostul star al lui Chicago Bulls și a profitat de ocazie pentru a-l critica pe noul jucător de la Philadelphia 76ers.

Donald Trump despre cum percepe rivalitatea Michael Jordan - LeBron James

„Michael Jordan este un prieten de-ai mei. Am jucat golf împreună. Este un tip extraordinar.

Cred că LeBron este... poate că este rasist. Poate că nu îl place pe Trump. Dar mie îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine. Așa că-l aleg fără discuție pe Michael Jordan”, a declarat Trump într-o conferință de presă susținută la Casa Albă.

LeBron James a semnat cu Sixers

Întrebarea a venit în contextul în care LeBron James și-a anunțat, tot ieri, transferul la Philadelphia 76ers.

Baschetbalistul, de patru ori campion NBA și liderul all-time la puncte marcate în istoria ligii, a semnat un contract pe doi ani, după despărțirea de Los Angeles Lakers, echipă alături de care a câștigat titlul în 2020.

Jordan , 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990 și a fost de cinci ori MVP-ul ligii.

, 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990 și a fost de cinci ori MVP-ul ligii. James, 41 de ani, are patru inele de campion NBA și a fost desemnat MVP de patru ori în carieră, cu Cleveland Cavaliers, Miami Heat (2) și Los Angeles Lakers. E liderul all-time al NBA la puncte și meciuri jucate.

Relația dintre Donald Trump și LeBron James este tensionată de mai mulți ani

LeBron James și Donald Trump au intrat pentru prima dată în conflict deschis în campania electorală din 2016.

Atunci, starul NBA și-a declarat susținerea pentru candidata democrată Hillary Clinton, explicând că SUA are nevoie de „un președinte care să unească oamenii și să păstreze țara unită”.

În 2017, președintele a retras invitația adresată campioanei NBA Golden State Warriors, după ce Stephen Curry a anunțat că nu intenționează să participe la ceremonia tradițională de la Casa Albă.

LeBron James i-a sărit imediat în apărare lui Curry și l-a atacat pe Trump pe rețeaua X.

„Hei, neisprăvitule, Stephen Curry a spus deja că nu vine! Așa că nici nu mai există invitație. Să mergi la Casa Albă era o mare onoare până ai apărut tu”, a scris atunci James.

În 2018, actualul președinte al SUA l-a atacat pe baschetbalist, după un interviu acordat de acesta postului CNN.

Trump a scris atunci că prezentatorul Don Lemon „l-a făcut pe LeBron să pară inteligent, ceea ce nu este ușor de făcut”.

În acel interviu, James îl criticase pe liderul american pentru atacurile lansate la adresa sportivilor de culoare care îngenuncheau în timpul imnului național, în semn de protest față de nedreptățile rasiale.

Starul NBA l-a susținut pe Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020, iar în 2024 și-a anunțat public sprijinul pentru Kamala Harris.

„Când mă gândesc la copiii mei, la familia mea și la lumea în care vor crește, alegerea este clară pentru mine”, a scris James pe platforma X înaintea alegerilor din 2024, într-o postare însoțită de un videoclip cu mai multe declarații controversate făcute de Trump.

LeBron James nu este singurul sportiv din NBA criticat de Donald Trump în ultimul deceniu. De-a lungul carierei sale politice, președintele american a avut schimburi de replici și cu alte vedete, precum Stephen Curry și Kevin Durant.

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