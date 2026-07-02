Nagelsmann out! Forțat să plece după eliminarea de la Mondial! Suma uriașă pe care o poate încasa + înlocuitorul găsit de Federație

Federația Germană de Fotbal a luat o decizie clară în privința lui Julian Nagelsmann (38 de ani), după eliminarea din șaisprezecimi în fața Paraguayului, scor 1-1 (3-4 pen.).

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Selecționerul a refuzat să demisioneze după eșecul rușinos al Germaniei, iar conducerea DFB l-a băgat în ședință pentru a stabili clar viitorul echipei naționale.

Julian Nagelsmann, forțat să plece. Jurgen Klopp, prima variantă

Tânărul selecționer mai are contract cu Federația până în 2028 și plănuiește să-l ducă la până la final, în ciuda rezultatelor modeste de la Euro 2024 și CM 2026.

Însă, ar mai putea exista și varianta în care Nagelsmann refuză să-și dea demisia pentru a primi despăgubiri care s-ar ridica la aproximativ 7 milioane de euro, informează kicker.de.

Ce s-a întâmplat la ședința care a durat 3 ore și jumătate? Mai întâi, Nagelsmann a primit șansa de a veni cu propria perspectivă legată de eșecul naționalei de la CM 2026.

Apoi, conducerea Federației i-a sugerat să demisioneze pentru a putea ieși cu capul sus din această situație. În caz contrar, acesta ar urma să fie demis, potrivit sport.sky.de.

Primul antrenor de pe lista federației, pentru înlocuirea lui Nagelsmann, este Jurgen Klopp, fostul tehnician al celor de la Liverpool și Borussia Dortmund.

Klopp este în prezent șeful departamentului de fotbal de la Red Bull Group, însă, deși contractul său este valabil până în 2029, ar avea o clauză care i-ar permite să-l întrerupă pentru postul de selecționer.

37 de partide a bifat Julian Nagelsmann ca selecționer pe banca Germaniei

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