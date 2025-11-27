Contestă deciziile lui Chivu Julio Cesar nu a înțeles strategia lui Inter: „Antrenorul să ne explice asta”

Julio Cesar (46 de ani), fost portar al lui Inter, a vorbit despre schimbările făcute de Cristi Chivu (45 de ani) în înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.

Mai mult, Julio Cesar a observat nemulțumirea lui Lautaro Martinez atunci când a fost înlocuit cu Pio Esposito, în minutul 72.

Julio Cesar, după Inter - Real Madrid 1-2 : „Aș vrea ca antrenorul să ne explice asta”

Fostul goalkeeper, jucător cu 300 de meciuri jucate pe „Giuseppe Meazza” a spus:

„Trebuie să înțelegem motivele pentru care Chivu a luat anumite decizii. Nu mi-au plăcut în mod deosebit jucătorii care au intrat și aș vrea să știu de la antrenor de ce. Poate a fost vorba oboseală?”, a declarat Julio Cesar, conform tuttomercatoweb.com.

Când a fost întrebat despre schimbarea lui Lautaro Martinez, Julio Cesar a răspuns: „Uitându-mă la imaginile de la înlocuire, mi se pare că Lautaro era supărat pe antrenorul său”.

Julio Cesar: „Inter trebuie să rămână cu capul sus”

Fostul portar a vorbit și despre ședința care a avut loc în vestiar după meciul de pe Metropolitano, acolo unde președintele și directorul sportiv de la Inter au discutat cu jucătorii și staff-ul condus de Cristi Chivu.

„O ședință imediat după meci nu rezolvă problemele... În opinia mea, nu este momentul potrivit. Inter trebuie să se întoarcă la Milano cu capul sus.

Au primit un gol pe final de meci, dar se întâmplă asta, așa e fotbalul. Trebuie să discute la antrenamente și să rezolve lucrurile”, a mai spus Julio Cesar.

Clasamentul în Liga Campionilor

