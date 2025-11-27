Contestă deciziile lui Chivu Julio Cesar nu a înțeles strategia lui Inter: „Antrenorul să ne explice asta”
Julio Cesar FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Contestă deciziile lui Chivu Julio Cesar nu a înțeles strategia lui Inter: „Antrenorul să ne explice asta”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 18:02
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 18:02
  • Julio Cesar (46 de ani), fost portar al lui Inter, a vorbit despre schimbările făcute de Cristi Chivu (45 de ani) în înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.

Mai mult, Julio Cesar a observat nemulțumirea lui Lautaro Martinez atunci când a fost înlocuit cu Pio Esposito, în minutul 72.

România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește și
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin

Julio Cesar, după Inter - Real Madrid 1-2: „Aș vrea ca antrenorul să ne explice asta”

Fostul goalkeeper, jucător cu 300 de meciuri jucate pe „Giuseppe Meazza” a spus:

„Trebuie să înțelegem motivele pentru care Chivu a luat anumite decizii. Nu mi-au plăcut în mod deosebit jucătorii care au intrat și aș vrea să știu de la antrenor de ce. Poate a fost vorba oboseală?”, a declarat Julio Cesar, conform tuttomercatoweb.com.

Când a fost întrebat despre schimbarea lui Lautaro Martinez, Julio Cesar a răspuns: „Uitându-mă la imaginile de la înlocuire, mi se pare că Lautaro era supărat pe antrenorul său”.

Julio Cesar: „Inter trebuie să rămână cu capul sus”

Fostul portar a vorbit și despre ședința care a avut loc în vestiar după meciul de pe Metropolitano, acolo unde președintele și directorul sportiv de la Inter au discutat cu jucătorii și staff-ul condus de Cristi Chivu.

„O ședință imediat după meci nu rezolvă problemele... În opinia mea, nu este momentul potrivit. Inter trebuie să se întoarcă la Milano cu capul sus.

Au primit un gol pe final de meci, dar se întâmplă asta, așa e fotbalul. Trebuie să discute la antrenamente și să rezolve lucrurile”, a mai spus Julio Cesar.

VIDEO. Rezumat Atletico Madrid - Inter 2-1

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2PSG512
3Bayern512
4Inter512
5Real Madrid512
6Dortmund510
7Chelsea510
8Sporting510
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City510
10Atalanta510
11Newcastle59
12Atletico Madrid59
13Liverpool59
14Galatasaray59
15PSV58
16Tottenham58
17Leverkusen58
18Barcelona57
19Qarabag57
20Napoli57
21Marseille56
22Juventus56
23AS Monaco56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG56
26Club Brugge54
27Athletic Bilbao54
28Frankfurt54
29Copenhaga54
30Benfica53
31Slavia Praga53
32Bodo/Glimt52
33Olympiacos52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

Citește și

Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
23:58
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!
Campionate
17:20
De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!
Citește mai mult
De ce e Arsenal peste toți GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Liga Campionilor Atletico Madrid Inter Milano Cristi Chivu Julio Cesar
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share