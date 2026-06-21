Critică Federația Fundașul Tunisiei, în lacrimi după eliminarea de la Mondial: „Am venit cu jucători care nu au jucat niciodată împreună”

Ali Abdi (32 de ani), fundașul stânga al naționalei Tunisiei, a criticat Federația din țara sa la finalul înfrângerii cu Japonia, scor 0-4.

Tunisia a fost eliminată de la CM 2026 cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor. În ultimul meci, tunisienii vor înfrunta naționala Olandei, pe 26 iunie.

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Naționala Tunisiei a pierdut la scor ambele meciuri de la Campionatul Mondial, 1-5 împotriva Suediei și 0-4 cu selecționata japoneză, fiind una dintre cele mai slabe echipe prezente la turneul final.

Ali Abdi critică Federația Tunisiană: „Am venit la Mondial cu jucători care nu au jucat niciodată împreună”

Fotbalistul legitimat la Nice a răbufnit la interviul de după meciul cu Japonia și a criticat strategia Federației Tunisiene:

„Îmi cer scuze fanilor tunisieni, dar nu și celor cărora le place să inventeze și să răspândească zvonuri. Acest lucru nu servește intereselor țării.

Totul este deja distrus pentru a mai fi reconstruit de la zero. Am venit să jucăm la Cupa Mondială cu jucători care nu au jucat niciodată împreună. Să construiești o echipă necesită timp și stabilitate.

Nu te poți pregăti pentru o Cupă Mondială jucând doar câteva meciuri împotriva unor adversari care se pregătesc de ani de zile”, a spus Abdi, potrivit record.pt.

Tunisienii l-au demis pe selecționerul Sabri Lamouchi imediat după înfrângerea cu Suedia, din prima etapă a grupelor, instalându-l pe Herve Renard, care a stat pe bancă la meciul cu Japonia.

Lotul Tunisiei pentru Campionatul Mondial:

Portari: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien). Fundași: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).

Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne). Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt). Atacanți: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Clasament Grupa F

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Țările de Jos 2 4 2. Japonia 2 4 3. Suedia 2 3 4. Tunisia 2 0

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