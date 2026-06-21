„S-ar putea să mă retrag”  Vedeta Marocului, anunț șocant în timpul CM 2026! Ar putea renunța la fotbal pentru o nouă carieră 

- Noussair Mazraoui (28 de ani), fundașul dreapta al naționalei Marocului, a făcut o declarație surprinzătoare după meciul cu Scoția, scor 1-0, din etapa a doua a CM 2026.
Mazraoui, care este legitimat la Manchester United, a sugerat că ar putea renunța la cariera de fotbalist și ar putea continua într-un domeniu neașteptat.
Noussair Mazraoui: „S-ar putea să mă retrag după Mondial”
La finalul partidei cu Scoția, Mazraoui a declarat că ar putea renunța la cariera de fotbalist după Campionatul Mondial, pentru a deveni imam al unei moschei.
„S-ar putea să decid să mă retrag după Campionatul Mondial. Viața e scurtă. Vreau să memorez Coranul și să devin imam (n.r. - preot musulman) al unei moschei într-o zi”, a declarat fundașul marocan, potrivit as.com.
Mazraoui a jucat 47 de meciuri pentru reprezentativa marocană de la debutul din 2018, reușind să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.
Format în celebra academie a olandezilor de la Ajax, Mazraoui a debutat la echipa mare a „lăncierilor” în 2017 și a devenit rapid un jucător important.
El a jucat la gruparea olandeză până în 2022, atunci când a fost transferat de Bayern Munchen, liber de contract.
A petrecut doi ani pe Allianz Arena, fiind transferat de Manchester United în vara lui 2024, pentru 15 milioane de euro.