„S-ar putea să mă retrag”  Vedeta Marocului, anunț șocant în timpul CM 2026! Ar putea renunța la fotbal pentru o nouă carieră 

Noussair Mazraoui (28 de ani), fundașul dreapta al naționalei Marocului, a făcut o declarație surprinzătoare după meciul cu Scoția, scor 1-0, din etapa a doua a CM 2026.

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Mazraoui, care este legitimat la Manchester United, a sugerat că ar putea renunța la cariera de fotbalist și ar putea continua într-un domeniu neașteptat.

Noussair Mazraoui: „ S-ar putea să mă retrag după Mondial”

La finalul partidei cu Scoția, Mazraoui a declarat că ar putea renunța la cariera de fotbalist după Campionatul Mondial, pentru a deveni imam al unei moschei.

„S-ar putea să decid să mă retrag după Campionatul Mondial. Viața e scurtă. Vreau să memorez Coranul și să devin imam (n.r. - preot musulman) al unei moschei într-o zi” , a declarat fundașul marocan, potrivit as.com.

Mazraoui a jucat 47 de meciuri pentru reprezentativa marocană de la debutul din 2018, reușind să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

18 milioane de euro este cota lui Noussair Mazraoui, conform Transfermarkt

Format în celebra academie a olandezilor de la Ajax, Mazraoui a debutat la echipa mare a „lăncierilor” în 2017 și a devenit rapid un jucător important.

El a jucat la gruparea olandeză până în 2022, atunci când a fost transferat de Bayern Munchen, liber de contract.

A petrecut doi ani pe Allianz Arena, fiind transferat de Manchester United în vara lui 2024, pentru 15 milioane de euro.

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