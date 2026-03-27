Jurgen Klopp, furios Întrebarea despre Real Madrid care l-a făcut pe german să „explodeze”: „O prostie! E enervant”

Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor de la Liverpool, a reacționat nervos atunci când a fost întrebat dacă o va prelua pe Real Madrid în vara acestui an.

Liber de contract din vara lui 2024, numele tehnicianului german a fost vehiculat ca variantă pentru Real Madrid, după ce Xabi Alonso a părăsit clubul.

Jurgen Klopp, furios atunci când a fost întrebat dacă semnează cu Real Madrid

În prezent consultant al grupului de echipe deținut de Red Bull, Jurgen Klopp a fost întrebat dacă va merge la Real Madrid, pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa. Iată ce a răspuns:

„E bine că vorbim despre asta. Când este o poveste o adevărată? Când cineva ia o foaie de hârtie și scrie ceva pe ea? Sau când chiar are ceva adevărat în ea?

Care ar trebui să fie situația? Real Madrid m-a sunat la un moment dat și mi-a spus: «Florentino Perez la telefon! Jurgen, cum merge treaba?» Sau e suficient dacă OE24 (o instituție media austriacă), habar n-am dacă e o știre făcută cu inteligența artificială sau dacă e scrisă de oameni, scrie niște prostii? E enervant.

Nici măcar o dată Real Madrid nu m-a sunat. Asta e o prostie! Este enervant. Dacă Real m-ar fi contactat, ați fi aflat direct de la mine.

Real nu m-a contactat nici pe mine, nici pe agentul meu. De asemenea... am văzut că se spune că voi semna și cu Atletico Madrid? Scuze, Madrid. Trebuie să mă sune mai întâi înainte să pot spune ceva”, a declarat Klopp, conform dailymail.co.uk.

