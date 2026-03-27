Surpriză uriașă la Bratislava România a aflat cu cine joacă meciul fără miză » Cum arată finalele barajului pentru CM 2026
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 00:11
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 00:41
  • Kosovo a învins Slovacia, scor 4-3, și va întâlni Turcia pentru un loc la Campionatul Mondial.
  • Finala barajelor la CM 2026 este programată marți, cu începere de la ora 21:45.

Eliminată de Turcia (0-1) în semifinalele barajului, România va da piept cu Slovacia într-un meci fără miză, care se va desfășura la Bratislava.

Rezultatele semifinalelor barajului pentru CM 2026:

  • Turcia - România 1-0 (Ferdi Kadioglu '53)
  • Slovacia - Kosovo 3-4 (Valjent 6′, Haraslin 45′, Strelec 90+4′ / Hozda 21′, Asslani 47′, Muslija 60′, Hajrizi 72)
  • Danemarca - Macedonia de Nord 4-0 (Damsgaard 49′, Isaksen 58′, 59′, Norgaard 76′)
  • Cehia - Irlanda 2-2, 4-3 d.pen (Schick 27′, Krejci 86′ / Parrott 19′, Kovar '23, aut)
  • Italia - Irlanda de Nord 2-0 (Tonali 56′, Kean 80′)
  • Țara Galiilor - Bosnia 1-1, 2-4 d.pen (James 52′ / Dzeko 87′)
  • Polonia - Albania 2-1 (Lewandowski 63′, Zielinski 73′ / Hoxha 42′)
  • Ucraina - Suedia 1-3 (Ponomarenko 90+1′ / Gyokeres 7′, 52′, 72′)

Programul finalelor de baraj la CM 2026

  • Europa A: Bosnia - Italia
  • Europa B: Suedia - Polonia
  • Europa C: Kosovo - Turcia
  • Europa D: Cehia - Danemarca

Slovacia - Kosovo 3-4

  • Au marcat: Valjent ('6), Haraslin ('45), Strelec ('90+4)/ Hodza ('21), Asllani ('47), Muslija ('60), Hajrizi ('72)

Echipele de start:

  • Slovacia: Dubravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero, Lonotka, Duda - Sauer, Strelec, Haraslin
  • Rezerve: Rodak, Tabak, Pekarik, Gyomber, Suslov, Mraz, Benes, Tupta, Hrosovsky, Krcik, Rigo, Kapralik
  • Antrenor: Francesco Calzona
  • Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija - Asllani, Muriqi
  • Rezerve: Bekaj, Saipi, Hadergjona, Aliti, I. Krasniqi, Rashica, Rrahmani, Zhegrova, Berisha, E. Krasniqi, Emerllahu, Zabergja
  • Antrenor: Franco Foda
  • Arbitru: Espen Eskas. Asistenți: Jan Erik Engan și Isaak Elias Bashevkin. Arbitru de rezervă: Nicholas Walsh. Arbitru VAR: Rob Dieperink. Arbitru AVAR: Clay Ruperti
  • Stadion: Narodny futbalovy stadion (Bratislava)

Ambele echipe au terminat pe locul 2 în grupele de calificare:

  • Slovacia cu 12 puncte într-o grupă cu Germania (15 puncte), Irlanda de Nord (9 puncte) și Luxemburg (0 puncte).
  • Kosovo cu 11 puncte într-o grupă cu Elveția (14 puncte), Slovenia (4 puncte) și Suedia (două puncte).

Lotul de 23 de jucători convocat de Slovacia:

  • Antrenor: Francesco Calzona
  • Portari: Martin Dubravka, Marek Rodak, Dominik Takac
  • Fundași: Peter Pekarik, Denis Vavro, Martin Valjent, Adam Obert, Norbert Gyomber, David Krcik, David Hancko
  • Mijlocași: Tomas Suslov, Ondrej Duda, Laszlo Benes, Patrik Hrosovsky, Tomas Rigo, Matus Bero, Stanislav Lobotka
  • Atacanți: Samuel Mraz, Lubomir Tupta, David Strelec, Lukas Haraslin, Leo Sauer, Adrian Kapralik
131 de milioane de euro
reprezintă cota totală a Slovaciei, cel mai valoros jucător fiind fundașul David Hancko (28 de ani), de la Atletico Madrid, evaluat la 35 de milioane de euro. Pe locul al doilea se află mijlocașul defensiv de la Napoli, Stanislav Lobotka (31 de ani), cotat la 15 milioane de euro, conform Transfermarkt

Lotul de 23 de jucători convocat de Kosovo:

  • Antrenor: Franco Foda
  • Portari: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi
  • Fundași: Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Albian Hajdari
  • Mijlocași: Lumbardh Dellova, Elvis Rexhbecaj, Milot Rashica, Florent Muslija, Valon Berisha, Ermal Krasniqi, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu
  • Atacanți: Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi, Baton Zabergja
153 de milioane de euro
este cota totală a jucătorilor kosovari. Cel mai valoros jucător este Fisnik Asllani (23 de ani), evaluat la 30 de milioane de euro, urmat de Albian Hajdari (22 de ani), cotat la 20 de milioane de euro, ambii evoluând la Hoffenheim

Slovacia, decimată de absențe

Slovacia se confruntă în această seară cu numeroase absențe importante: Ivan Schranz (Slavia Praga), Tomas Bobcek (Lechia Gdansk), Robert Bozenik (Stoke City), Lubomir Satka (Samsunspor) și David Duris (Rosenborg) nu se află în lot.

De asemenea, evoluția căpitanului Milan Skriniar, fundașul de la Fenerbahce, rămâne incertă

„Cred că voi juca. Facem tot posibilul să se întâmple: eu, staff-ul medical, fizioterapeutul. Toată lumea se implică,” a declarat Skriniar, conform uefa.com.

