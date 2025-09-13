JUVENTUS - INTER 4-3. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre lucrurile pozitive ale echipei sale, după înfrângerea dramatică din Derby D'Italia.

Chivu a afirmat că jocul formației sale a fost unul excelent pe toată durata partidei, dar le-a reproșat elevilor săi că nu au știut cum să gestioneze unele momente.

JUVENTUS - INTER. Cristi Chivu: „Prestație excelentă, dar ne-a lipsit claritatea”

„Am avut o prestație excelentă în ambele reprize, dar trebuie să înțelegi anumite momente. Am venit aici să jucăm, să încercăm să câștigăm, dar cu siguranță ne-a lipsit puțină claritate. Mai ales în ultimele zece minute.

Nu mă uit niciodată la erori individuale, nu este corect să vorbesc despre un singur individ. Au fost cu siguranță momente pe care le-am fi putut și ar fi trebuit să le gestionăm mai bine.

La Juve, nimănui nu i-a fost rușine să degajeze mingea în tribune în momente dificile...

Trebuie să înțelegi când poți face anumite lucruri și când nu poți. Am depus mult efort pentru a schimba situația și, în final, ar fi trebuit să facem anumite lucruri mai bine. Este o chestiune de mentalitate și de experiență.

Mă uit la ce am făcut bine astăzi și în repriza a doua împotriva lui Udinese. Mergem mai departe și continuăm să muncim.

De asemenea, trebuie să lăsăm trecutul în urmă pentru a merge mai departe și a continua să muncim bine, așa cum am făcut până acum”, a declarat Cristi Chivu, citat de sportmediaset.mediaset.it.

Cristi Chivu: „Să nu punem bețe în roate”

Antrenorul nerazzurrilor a fost întrebat și despre momentul inedit oferit de frații Thuram, după golul decisiv marcat de Juventus.

Chivu nu a vrut să comenteze și a afirmat: „Râsul lui Thuram? Nu știu, nu l-am văzut, dar hai să nu ne mai certăm, pentru că a pune bețe în roate nu face bine nimănui.

Hai să începem să vorbim despre ce am văzut. Sunt interesat să înțeleg momentele meciului, nu atitudinile, pentru că astăzi echipa a avut cele potrivite. În repriza a doua, am fost absolut dominanți, dar apoi nu am știut să le controlăm”, a concluzionat Chivu.

