Hermannstadt a luat o măsură dură în privința fundașului luxemburghez Vahid Selimovic (28 de ani), după două erori majore comise în două meciuri consecutive.

Oficialii sibieni i-au transmis oficial fundașului că nu mai face parte din planurile echipei și au început discuțiile pentru a-i rezilia contractul pe cale amiabilă.

Vahid Selimovic a fost dat afară de Hermannstadt

„Nu mai contăm pe Selimovic. I-am transmis hotărârea clubului și sperăm să ajungem la o înțelegere pentru o despărțire amiabilă” , a declarat Daniel Niculae, președintele clubului, conform oradesibiu.ro.

În actuala stagiune, Selimovic a fost un om folosit constant în defensiva echipei. Fundașul a bifat 14 meciuri în Superliga, iar în trecut a mai jucat la Metz, Apollon Limassol, OFI Creta, ND Gorica și Zeljeznicar.

Antrenorul Marius Măldărășanu sugerase deja că situația lui Selimovic este complicată:

Tot timpul Vaha este provocat și, din păcate, nu are echilibru psihic. Răspunde provocărilor. Fotbalistic a stat bine, cu excepția meciului cu Miercurea Ciuc. Apoi au venit două greșeli în două partide la rând, una fotbalistică și una disciplinară. E o situație dificilă Marius Măldărășanu

În etapa #13, la meciul cu Csikszereda (0-2). La scorul de 0-0, Selimovic a încercat o pasă spre portar, aflat la 30 de metri, iar greșeala i-a oferit lui Eppel șansa să marcheze golul de 1-0.

Două etape mai târziu, în partida cu Oțelul (1-3), fundașul a fost eliminat încă din minutul 13, după ce l-a lovit cu capul pe un adversar înaintea unui corner, într-o fază în care mingea nici măcar nu era în joc, pentru care a fost suspendat două etape.

Nu este prima ieșire nervoasă a jucătorului. Sezonul trecut, Selimovic fusese eliminat după un fault dur asupra lui Hromada în meciul cu Rapid (0-1).

Hermannstadt se află pe locul 15 în Liga 1, cu 11 puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

Elevii lui Măldărășanu vor juca în deplasare, cu Hermannstadt, pe 24 noiembrie, de la 17:30.

Fundașii centrali pe care îi are la dispoziție Marius Măldărășanu:

Andreas Karo (29 de ani)

Florin Bejan (34 de ani)

Tiberiu Căpușă (27 de ani)

Căpitanul Ionuț Stoica abia a revenit la antrenamente și nu a fost utilizat în ultimul amical.

