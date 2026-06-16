Alertă la gala UFC de la Casa Albă FBI susține că a oprit o operațiune cu drone explozive și lunetiști! +28 foto
Donald Trump. Foto: Imago
Alte sporturi

Alertă la gala UFC de la Casa Albă FBI susține că a oprit o operațiune cu drone explozive și lunetiști!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 22:04
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 22:04
  • Kash Patel (46 de ani), directorul FBI, a anunțat că a dejucat un presupus atac care viza evenimentul UFC Freedom 250, organizat weekendul trecut pe peluza Casei Albe, la Washington DC.
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Cinci persoane au fost reținute, iar ancheta este în desfășurare și numărul ar putea crește.

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FBI susține că a oprit o operațiune cu drone explozive și lunetiști înaintea evenimentului UFC de la Casa Albă

Presupusul plan ar fi vizat folosirea unor drone încărcate cu explozibil, care urmau să lovească zone din apropierea Casei Albe.

Atacul ar fi trebuit să provoace panică și o evacuare în masă, iar mulțimea ar fi fost direcționată spre o zonă în care ar fi fost poziționați lunetiști.

CBS News scrie, citând documente judiciare, că printre ținte ar fi fost oficiali de rang înalt și vedetele invitate.

FBI ar fi aflat despre amenințare pe 10 iunie, cu patru zile înaintea evenimentului.

Ancheta a scos la iveală discuții pe Signal, aplicație de mesagerie criptată, între persoane suspectate că ar fi discutat pregătirea atacului.

23 de persoane
ar fi fost identificate de autorități în conversații legate de presupusa operațiune

Kash Patel a lăudat intervenția rapidă a autorităților și a spus că atacul a fost oprit înainte să poată fi pus în aplicare.

„Datorită intervenției rapide a FBI, a partenerilor noștri și a Departamentului de Justiție, într-o operațiune desfășurată în mai multe state, mai multe persoane se află acum în custodie, iar atacurile presupus planificate au fost oprite din fașă.

Deși rezultatul a reprezentat un exemplu al muncii de investigație la cel mai înalt nivel, nu a fost nimic ieșit din comun pentru această echipă de forțe de ordine.

Suntem construiți pentru a detecta, a răspunde și a-i aduce în fața justiției pe cei care amenință viețile cetățenilor americani, mai ales în timpul unor adunări mari, precum istorica gală UFC 250. Exact asta am făcut aici”, a transmis directorul FBI, potrivit presei americane.

Cinci persoane au fost puse sub acuzare în dosarul privind presupusul plan de atac. Potrivit documentelor depuse în instanță, cel mai tânăr dintre suspecți are 19 ani și este vizat de patru capete de acuzare, inclusiv tentativă de omor asupra unui ofițer federal și conspirație pentru comiterea unei infracțiuni împotriva Statelor Unite.

FOTO. Lupta dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje la Gala UFC Freedom 250 de la Casa Albă

Donald și Melania Trump, prezenți la Gala UFC Freedom 250 de la Casa Albă (foto: Imago)
Donald și Melania Trump, prezenți la Gala UFC Freedom 250 de la Casa Albă (foto: Imago)

Galerie foto (28 imagini)

Ilia Topuria, desfigurat de Justin Gaethje la Gala UFC Freedom 250 (foto: X/@UFConParamount) ufc-ilia-topuria-justin-gaethje (2).jpg Ilia Topuria, desfigurat de Justin Gaethje la Gala UFC Freedom 250 (foto: X/@UFConParamount) Ilia Topuria, desfigurat de Justin Gaethje la Gala UFC Freedom 250 (foto: X/@UFConParamount) Ilia Topuria, desfigurat de Justin Gaethje la Gala UFC Freedom 250 (foto: X/@UFConParamount)
+28 Foto
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Evenimentul UFC Freedom 250 a avut loc duminică, 14 iunie, la Casa Albă.

Peluza sudică a Casei Albe s-a transformat pentru o seară într-o arenă de arte marțiale mixte, iar confruntarea dintre Topuria și Gaethje a devenit primul main event UFC desfășurat vreodată în incinta reședinței prezidențiale americane.

La eveniment au fost prezenți Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, directorul FBI Kash Patel și Mark Zuckerberg.

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