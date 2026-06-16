Roberto Martinez (52 de ani) ar urma să renunțe la postul de selecționer al Portugaliei, după Campionatul Mondial.

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Tehnicianul spaniol a fost instalat în funcția de selecționer al Portugaliei în ianuarie 2023, după 6 ani la cârma primei reprezentative din Belgia.

Roberto Martinez ar urma să părăsească naționala Portugaliei după Campionatul Mondial

Martinez mai are contract până în luna iulie a acestui an și ar fi decis să nu-și mai prelungească înțelegerea, informează talksport.com.

Spaniolul ar fi gata să renunțe la postul de selecționer al Portugaliei, indiferent de rezultatul lusitanilor de la Cupa Mondială.

Potrivit sursei menționate, antrenorul de 52 de ani își păstrează opțiunile deschise, fiind tentat de o revenire în Anglia sau la o echipă de club din Europa.

Câștigarea Campionatului Mondial, cadoul perfect de rămas bun

Portugalia va debuta la Campionatul Mondial miercuri, de la ora 20:00, împotriva celor de la RD Congo, în primul meci din Grupa K, din care mai fac parte Uzbekistan și Columbia.

Martinez a înregistrat un procentaj de 70% victorii pe banca lusitanilor, cel mai ridicat din istoria naționalei, fiind totodată selecționerul cu care Portugalia a a atins cel mai repede pragul de 100 de goluri.

Eliminată la penalty-uri de Franța în sferturile de finală ale EURO 2024, selecționata condusă din teren de Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a revenit rapid și a câștigat ediția din 2025 a Ligii Națiunilor.

Cristiano Ronaldo și Roberto Martinez, după succesul Portugaliei din Liga Națiunilor/ Foto: IMAGO

Înainte de a-și încheie oficial mandatul, Martinez va avea ocazia să realizeze ceea ce niciun manager al Portugaliei nu a mai făcut vreodată: câștigarea Cupei Mondiale.

Înaintea turneului final, acesta a declarat:

„Aș spune că este vorba de entuziasm, de speranță. Asta vine odată cu acești jucători.

Vorbim despre Cristiano Ronaldo. Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes.

Căpitanul echipei Porto, Diogo Costa. Căpitanul echipei Man City, Bernardo Silva. Patru jucători importanți de la campioana Europei ,Paris Saint-Germain. Asta îi face pe portughezi să se simtă bine.

Știm că nu am câștigat niciodată Cupa Mondială; asta ne arată că este greu.

Știm că lucrurile se pot schimba rapid, că talentul în sine nu este suficient, că micile detalii pot juca împotriva ta și, desigur, este o lovitură dură când nu reușești, dar hai să visăm.

Cred că putem. Și aceasta este atitudinea pe care vreau ca echipa noastră să o aibă”, a afirmat Roberto Martinez.

Va fi a treia experiență ca selecționer la un Campionat Mondial pentru Roberto Martinez, după edițiile din 2018 și 2022, când a stat pe banca Belgiei.

Swansea, Wigan și Everton sunt echipele de club antrenate de tehnicianul spaniol.

Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial:

Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

- Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi) Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);

- Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica); Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

- Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City); Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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