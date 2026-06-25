Pe teren la 60 ani! Legendarul Kazuyoshi Miura și-a prelungit contractul și va bifa sezonul #42 în fotbalul profesionist

Kazuyoshi Miura (59 de ani) și-a prelungit înțelegerea cu Fukushima United, club din liga a treia a Japoniei, și își va continua cariera incredibilă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legendarul jucător japonez va bifa sezonul cu numărul 42 în fotbalul profesionist, după ce în stagiunea anterioară a fost împrumutat de Yokohama la clubul actual.

Kazuyoshi Miura și-a prelungit contractul cu Fukushima United

Noua înțelegere cu Fukushima este valabilă până în iunie 2027, iar Miura va împlini 60 de ani din postura de fotbalist profesionist, în luna februarie a anului viitor, informează reuters.com.

Kazuyoshi Miura a debutat în fotbalul profesionist în 1986, pentru echipa braziliană Santos. Totuși, a reușit să evolueze doar în două partide, fiind cumpărat ulterior de Palmeiras.

În 1990, Kazuyoshi Miura a revenit în țara natală, unde a câștigat titlul de două ori, două Cupe și 3 Supercupe ale Japoniei cu Verdy Kawasaki.

În 1998 a fost transferat la Dinamo Zagreb, unde a evoluat în 12 partide. Deși nu a contribuit la nicio reușită, atacantul și-a trecut în palmares titlul de campion al Croației.

Totodată, Miura este al doilea cel mai bun marcator din istoria naționalei Japoniei, cu 49 de goluri înscrise.

6 apariții a bifat Miura în sezonul recent încheiat într-un total de 87 de minute

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport