New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 16:55
  • Rapid poate conta, la meciul din Cupa României, cu CFR Cluj, pe atacantul brazilian Talisson de Almeida (23 de ani).
  • CFR Cluj - Rapid se joacă azi, de la 20:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro. Meciul e transmis în direct la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Giuleștenii au un meci decisiv în Gruia. Singura posibilitate de a merge în sferturile Cupei României e victoria în fața clujenilor antrenați de Daniel Pancu.

Costel Gâlcă l-a inclus în lot, pentru acest meci, pe atacantul brazilian Talisson, adus în Grant în această fereastră de mercato. Vârful are 1,88 m, iar transferul lui a fost oficializat pe 27 ianuarie.

Fotbalistul a evoluat pentru mai multe cluburi din primele două eșaloane ale Braziliei, înainte de a semna cu Rapid.

Din 2023, Talisson a aparținut de Red Bull Bragantino, unul dintre proiectele sud-americane ale consorțiului Red Bull, cunoscut pentru performanțele obținute la nivel european cu RB Leipzig și RB Salzburg.

Înainte de transferul la Rapid, Talisson a jucat doar în Brazilia, pentru Itapirense U20, Batistense, Bragantino U20, Ceará SC, Criciúma și Atlético Goianiense.

Tot azi, Rapid l-a cedat la Slask Wroclaw pe Timotej Jambor. Atacantul sloven va juca la echipa din liga a doua din Polonia până la finalul acestui sezon.

CFR Cluj și Rapid se află în grupa A, alături și de FC Argeș, CSC Dumbrăvița, Metaloglobus și CSM Slatina.

Echipa antrenată de Daniel Pancu se află pe locul 2, cu 4 puncte, la două lungimi de liderul FC Argeș, care are maximum de puncte după două etape.

Rapid se poziționează pe locul 3, cu 3 puncte acumulate.

Meciurile jucate de cele două cluburi în Cupa României:

  • CFR: 4-0 cu CSM Slatina (28 octombrie), 2-2 cu Metaloglobus (4 decembrie)
  • Rapid: 4-0 cu CSC Dumbrăvița (30 octombrie), 1-2 cu FC Argeș (2 decembrie)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 6p (5-3)
  2. CFR 1907 Cluj – 4p (6-2)
  3. FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 1p (4-5)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. FCSB – 3p (3-4)
  4. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  5. Petrolul Ploiești – 1p (1-5)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 4p (4-3)
  3. Metalul Buzău – 3p (8-6)
  4. Sepsi OSK – 2p (2-2)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

