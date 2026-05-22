Răzvan Lucescu (57 de ani) a organizat, alături de familie, parastasul de 40 de zile al lui Mircea Lucescu, la un centru social de bătrâni și copii.

„Il Luce” s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei, cealaltă echipă națională pe care a pregătit-o de-a lungul carierei sale.

Răzvan Lucescu, gest superb la parastasul lui Mircea Lucescu

Prezent în țară, tehnicianul lui PAOK s-a ocupat de organizarea parastasului de 40 zile pentru Mircea Lucescu, iar acesta a ales să se ocupe personal de servirea mesei, la un centru social din județul Teleorman.

„Răzvan Lucescu a organizat parastasul de 40 de zile pentru tatăl său la un centru social pentru copii și bătrâni din Teleorman.

Antrenorul lui PAOK, împreună cu familia, au fost la Centrul Social Sfântul Nectarie din satul Lada, judeţul Teleorman, coordonat și înființat de părintele Florin Danu. Răzvan i-a servit personal la mese pe cei peste 100 de nevoiași”, a transmis jurnalistul Iulian Anghel.

Pe plan fotbalistic, Răzvan Lucescu a încheiat cu trei remize sezonul la PAOK, ratând la limită locul doi, care asigura prezența în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

PAOK nu a avut noroc nici în Cupa Greciei, după ce a pierdut finala în fața celor de la OFI Creta. Câștigarea Cupei i-ar fi asigurat echipei prezența în play-off-ul Europea League, însă va evolua abia în turul secund al competiției, asigurat de locul 3 din clasament.

