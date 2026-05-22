„Totul este 100% clar" Ce a spus Lewis Hamilton după ce mai multe voci i-au anunțat retragerea: „Obișnuiți-vă cu asta"
Publicat: 22.05.2026, ora 18:15
Actualizat: 22.05.2026, ora 18:15
  • Lewis Hamilton (41 de ani) a vorbit despre viitorul său în Formula 1, după apariția mai multor speculații privind retragerea sa.

Pilotul britanic nu a reușit să câștige nici măcar o cursă de când a semnat cu Scuderia Ferrari, iar mulți oameni din jurul fenomenului au ajuns la părerea că acesta ar trebui să renunțe, fostul pilot Ralf Schumacher fiind printre ei.

Lewis Hamilton: „Nici măcar nu mă gândesc la retragere”

Acum, Hamilton a reacționat și a confirmat că va rămâne la Ferrari și sezonul viitor.

„Sunt încă sub contract, așa că totul este 100% clar pentru mine.

Încă sunt focusat, încă sunt motivat și încă iubesc ceea ce fac din toată inima, deci, voi rămâne aici o bună perioadă de timp, așa că obișnuiți-vă cu asta.

Sunt mulți oameni care încearcă să-mi forțeze retragerea, dar nici măcar nu mă gândesc la asta”, a declarat Lewis Hamilton, înaintea Marelui Premiu al Canadei, potrivit reuters.com.

Cât despre lipsa de rezultate pe care a avut-o în ultimii ani, fostul campion mondial a transmis:

7 titluri
a cucerit Lewis Hamilton în Formula 1, record pe care îl împarte cu Michael Schumacher

Din exterior, rezultatele sunt ceea ce oamenii numesc succes, dar eu cred că, din interior, pentru mine, este doar progres. Dacă progresezi, atunci ai succes. Nu pun prea multă presiune pe mine” a mai spus Hamilton.

Formula 1, clasamentul piloților după primele 4 curse

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 100 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 80
  3. Charles Leclerc (Ferrari ) 59
  4. Lando Norris (McLaren) 51
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) 51
  6. Oscar Piastri (McLaren) 43
  7. Max Verstappen (Red Bull) 26
  8. Oliver Bearman (Haas) 17
  9. Pierre Gasly (Alpine) 16
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)

Formula 1, clasamentul constructorilor

  1. Mercedes 180 puncte
  2. Ferrari 110
  3. McLaren 94
  4. Red Bull 30
  5. Alpine 23
  6. Haas 18
  7. Racing Bulls 14
  8. Williams 5
  9. Audi 2
  10. Cadillac 0

