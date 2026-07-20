A murit Kevin Keegan Dublul câștigător al Balonului de Aur s-a stins din viață la 75 de ani, după o luptă cu boală cruntă

Kevin Keegan, marele jucător de la Liverpool și Hamburg, a decedat la vârsta de 75 de ani.

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Legenda englezilor s-a luptat cu o boală cruntă, cancer de stomac în stadiul patru, diagnostic pe care acesta îl dezvăluise la începutul lunii iunie.

Kevin Keegan a murit la vârsta de 75 de ani

Vestea tristă a fost confirmată, luni, de familia fostului fotbalist.

„Cu o imensă tristețe anunțăm că Kevin Keegan a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.

Fostul jucător și antrenor al naționalei Angliei se lupta cu cancerul și a fost înconjurat de soția și fiicele sale în ultimele sale clipe.

Kevin, de două ori câștigător al Balonului de Aur, a fost un soț, tată și bunic foarte iubit. Familia dorește să mulțumească incredibilei echipe medicale a lui Kevin pentru tot sprijinul acordat.

Este un moment extrem de dificil și familia solicită respectarea intimității și a spațiului personal”, se arată în comunicatul familiei sale, potrivit talksport.com.

63 de selecții a bifat Keegan ca jucător în naționala Angliei, reușind 21 de goluri

Kevin Keegan, palmares impresionant

Legendarul jucător al „cormoranilor” a evoluat pe Anfield între 1971 și 1977, perioadă în care a cucerit de trei ori titlul în Premier League, de două ori Cupa UEFA (actuala Europa League) și o dată Liga Campionilor.

Ulterior, Keegan a ajuns în Germania, la Hamburg, alături de care a cucerit titlul și două Baloane de Aur, la nivel individual, în 1978 și 1979.

Ca antrenor, Kevin Keegan le-a pregătit pe Newcastle, Fulham și Manchester City, fiind și selecționerul naționalei Angliei, pentru 18 meciuri, între 1999 și 2000.

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