LPF a modificat orele de start Când se joacă Dinamo - U Craiova, primul derby al sezonului, și Csikszereda - FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat orele de start ale unor meciuri din etapa #2 a Ligii 1.

a modificat orele de start ale unor meciuri din etapa #2 a Ligii 1. Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Runda #2 din Liga 1 urmează să debuteze vineri cu duelul dintre FC Argeș și Petrolul și se încheie luni, la Botoșani, cu meciul dintre moldoveni și Rapid.

LPF a modificat orele de start ale meciurilor din etapa #2 din Liga 1

LPF a modificat programul meciurilor de sâmbătă și duminică, acestea urmând să înceapă cu o oră mai devreme decât era stabilit inițial.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, măsura a fost adoptată ca urmare a condițiilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi moderate.

Astfel, derby-ul dintre Dinamo și U Craiova va începe la ora 20:30, în loc de 21:30. Scenariu similar și pentru meciul celor de la FCSB din deplasarea cu Csikszereda

Programul etapei #2 după modificări

Vineri, 24 iulie

UTA Arad - Oțelul Galați, ora 18:30

FC Argeș - Petrolul Ploiești, ora 21:30

Sâmbătă, 25 iulie

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 17:30

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30

Duminică, 26 iulie

Sepsi - Universitatea Cluj, ora 17:30

Csikszereda - FCSB, ora 20:30

Luni, 27 iulie

CFR Cluj - FC Voluntari, ora 18.30

FC Botoșani - Rapid, ora 21:30

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport