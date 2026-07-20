LPF a modificat orele de start Când se joacă Dinamo - U Craiova, primul derby al sezonului, și Csikszereda - FCSB

- Liga Profesionistă de Fotbal a modificat orele de start ale unor meciuri din etapa #2 a Ligii 1.
- Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Runda #2 din Liga 1 urmează să debuteze vineri cu duelul dintre FC Argeș și Petrolul și se încheie luni, la Botoșani, cu meciul dintre moldoveni și Rapid.
LPF a modificat orele de start ale meciurilor din etapa #2 din Liga 1
LPF a modificat programul meciurilor de sâmbătă și duminică, acestea urmând să înceapă cu o oră mai devreme decât era stabilit inițial.
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, măsura a fost adoptată ca urmare a condițiilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi moderate.
Astfel, derby-ul dintre Dinamo și U Craiova va începe la ora 20:30, în loc de 21:30. Scenariu similar și pentru meciul celor de la FCSB din deplasarea cu Csikszereda
Programul etapei #2 după modificări
Vineri, 24 iulie
- UTA Arad - Oțelul Galați, ora 18:30
- FC Argeș - Petrolul Ploiești, ora 21:30
Sâmbătă, 25 iulie
- Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 17:30
- Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30
Duminică, 26 iulie
- Sepsi - Universitatea Cluj, ora 17:30
- Csikszereda - FCSB, ora 20:30
Luni, 27 iulie
- CFR Cluj - FC Voluntari, ora 18.30
- FC Botoșani - Rapid, ora 21:30