Adios, Donald! FOTO. Spaniolii n-au fost încântați că Trump a vrut să le confiște sărbătoarea! Ce au postat de la festivitate

Spania a găsit o soluție simplă pentru ca Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite, să nu apară în imaginile cu sărbătoarea de la Campionatul Mondial.

După victoria cu Argentina, scor 1-0, liderul american a rămas lângă jucători în timpul ridicării trofeului.

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Președintele Statelor Unite a participat la ceremonia de premiere de pe MetLife Stadium, alături de Gianni Infantino, și a rămas în zona centrală a podiumului până cu puțin timp înainte ca jucătorii Spaniei să ridice trofeul.

Spaniolii n-au fost încântați că Trump a vrut să le confiște sărbătoarea! Ce au postat de la festivitate

La fel ca la Mondialul Cluburilor, Trump a a vrut ca totul despre el. Liderul american a dat mâna cu fotbaliștii spanioli, a participat la acordarea medaliilor și i-a înmânat trofeul lui Rodri.

Deși căpitanul Spaniei a așteptat ca Trump să plece, acesta n-a reacționat. S-a poziționat liniștit lângă spaniolii care îi arătau discret să elibereze zona.

Gianni Infantino a încercat să-l ghideze discret câțiva pași într-o parte, pentru a elibera scena înaintea momentului rezervat jucătorilor Spaniei. N-a funcționat. Și Trump apare în toate imaginile de la ridicarea trofeului.

Spaniolii n-au acceptat însă ca Trump să le confiște fiesta. În fotografiile distribuite ulterior pe Instagram de contul oficial al Spaniei, cadrul a fost decupat astfel încât Trump să nu mai apară. Au rămas doar jucătorii, adevărații eroi ai Mondialului.

La fel a făcut și la Mondialul Cluburilor

Scena a fost identică cu cea de la finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025, disputată tot pe MetLife Stadium.

Atunci, Trump a rămas chiar în mijlocul jucătorilor lui Chelsea la ridicarea trofeului, astfel că nu putea fi eliminat din cadru printr-o simplă decupare a fotografiei.

Atunci, după ce Chelsea a învins-o pe PSG, scor 3-0, Trump a participat la ceremonia de premiere și a rămas pe podium inclusiv în momentul în care căpitanul Reece James a ridicat trofeul.

Gianni Infantino s-a retras atunci din centrul scenei, însă președintele american a rămas lângă jucătorii lui Chelsea în timpul celebrării.

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