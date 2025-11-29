Naționala statului Kosovo va primi un bonus de 1,5 milioane de euro dacă va obține calificarea la CM 2026.

Pentru un loc la turneul final, selecționata antrenată de Franco Foda ar putea da chiar peste România.

Cupa Mondială va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi prima cu 48 de echipe.

Kosovo a avut un parcurs peste așteptări în calificările pentru CM 2026, unde a obținut 11 puncte și a încheiat grupa B pe locul 2, motiv pentru care merge la barajul din luna martie.

Naționala statului Kosovo, bonus de 1.5 milioane de euro dacă va obține calificarea la CM 2026

Acolo, selecționata antrenată de Franco Foda va întâlni Slovacia în semifinale.

Câștigătoarea acelui meci va juca cu învingătoarea duelului Turcia - România pentru un loc la turneul final.

Prim-ministrul interimar Albin Kurti a declarat că guvernul său va oferi un bonus de 500.000 de euro dacă naționala din Kosovo va trece de Slovacia. În cazul unei calificări în premieră la turneul final, guvernul va adăuga un bonus de 1.000.000 de euro.

„În al doilea rând, în cazul calificării la Cupa Mondială, ne angajăm să oferim o recompensă suplimentară de un milion de euro.

Hai, Kosovo, mereu cu voi!”, a spus Albin Kurti, citat de reuters.com.

Kosovo a devenit membru UEFA și FIFA în 2016, după ce și-a declarat independența față de Serbia în 2008.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor de la Mondial

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport