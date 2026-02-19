Tragedie în Costa Rica Un sportiv legendar a fost ucis în propria locuință, în urma unui jaf
  • Americanul Kurt Van Dyke, legendă a surfingului, a fost găsit mort în locuința sa din Costa Rica, în urma unui jaf armat.

Fostul sportiv avea 66 de ani și locuia alături de partenera sa. Aceasta se afla în casă în momentul atacului și a reușit să scape cu viață.

Surferul Kurt Van Dyke a fost ucis în propria locuință

Van Dyke a fost găsit mort sâmbătă, în urma unui jaf comis în locuița acestuia din Cahuita, un oraș de pe coasta de est din Costa Rica.

Decesul a fost constatat în prima parte a zilei de către Agenția de Investigații Judiciare (OIJ) din Costa Rica, informează cnn.com.

Van Dyke se afla în casă cu iubita sa în momentul în care au fost atacați de doi bărbați înarmați, iar, potrivit rapoartelor preliminare ale agenției, suspecții i-au amenințat cu arma și i-au legat timp de câteva minute, în timp ce furau obiecte de valoare din locuință.

„A fost asfixiat și avea mai multe răni prin înjunghiere”, a declarat Carlos Valverde, purtătorul de cuvânt al instituției.

Iubita fostului sportiv a suferit răni minore care nu îi pun viața în pericol, mai transmite sursa citată.

Cine a fost Kurt Van Dyke

Van Dyke era un surfer originar din Santa Cruz și care provenea dintr-o familie cunoscută în acest sport.

Părinţii săi, Gene şi Betty, au fost printre primii care au pus bazele surfingului în nordul Californiei, între 1950 şi 1960, potrivit santacruzsentinel.com.

Kurt a participat în primii ani la câteva competiţii locale în Santa Cruz, iar apoi a practicat doar surfing liber, în special pe valuri mari, fiind foarte respectați de profesioniștii din domeniu.

crima costa rica deces surf kurt van dyke
