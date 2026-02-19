„Ăsta nu e fotbal” Nume mari ale Italiei au comentat înfrângerea usturătoare suferită de Inter: „Ce scuză poți găsi?”

Bodo/Glimt - Inter 3-1. Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) în manșa tur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Foștii mari fotbaliști Alessandro Costacurta (59 de ani) și Paolo Di Canio (57 de ani) au comentat și ei rezultatul înregistrat de Inter.

Bodo/Glimt a produs din nou o mare surpriză în Liga Campionilor, învingând categoric finalista de anul trecut.

Bodo/Glimt - Inter 3-1 . Fabio Capello: „Inter, acasă, pe un teren normal, se transformă”

Fabio Capello consideră că terenul sintetic din Norvegia le-a pus dificultăți nerazzurrilor, care nu au reușit să-și impună jocul.

„Bodo a obținut deja rezultate excelente. Ei joacă fotbal ca și cum ar fi cinci contra cinci, pe un teren îngust, foarte rapid, mereu compact, sărind pe adversari. Inter a avut dificultăți și a avut puține ocazii.

Ei nu au pierdut mingea și au recuperat-o rapid, nepermițând Interului să joace într-un ritm mai lent. Mă așteptam la mai multă concentrare din partea Interului.

Inter poate întoarce rezultatul. Inter, acasă, pe un teren normal, se transformă. Nu pot juca așa cum au făcut-o în seara asta (n.r. - miercuri), cu atâtea dificultăți pe teren și la pase. Inter încearcă să joace la nivelul gazonului, cu schimbări de joc, cu Dimarco care trimite mingea în mijloc, schimbă totul.

Nu am văzut asta în seara asta, Bodo nu a permis. Cred că Inter trebuie să facă asta acasă și poate să o facă”, a spus Fabio Capello, conform fcinter1908.it.

Înaintea de meciul de miercuri au existat mai multe probleme cu terenul sintetic de pe stadionul „Aspmyra” din Bodo, cunoscut drept „Iadul de Gheață”.

Suprafața sintetică a fost deteriorată serios de utilajele de deszăpezire, pe teren formându-se mai multe cute.

Alessandro Costacurta: „Nu vreau să apăr Interul, dar ăsta nu este fotbal”

Alessandro Costacurta, fost fundaș al lui AC Milan, a comentat la rândul său înfrângerea suferită de Inter.

„Nu vreau să apăr Interul, dar ăsta nu este fotbal, este un alt sport. Manchester City și Atletico Madrid au pierdut și ele.

Nu m-aș gândi prea mult la asta. Au fost trei meciuri ciudate din mai multe motive, chiar dacă spunem de ceva vreme că există echipe mai puternice, cu un ritm diferit.

În ceea ce privește seara aceasta (n.r. - miercuri), tot spun că terenul este prea diferit. Juventus a câștigat și acolo (n.r. - 3-2), dar la acel moment erau la sfârșitul sezonului”, a spus Alessandro Costacurta, conform tuttomercatoweb.com.

Paolo Di Canio: „Mijlocul terenului a fost groaznic”

Paolo Di Canio, fost atacant la Juventus, Napoli și AC Milan, a criticat-o dur pe Inter pentru jocul slab prestat în fața celor de la Bodo/Glimt.

„Darmian nu a găsit o scuză? Ce scuză poți găsi? Mijlocul terenului a fost groaznic. Cele două goluri (n.r. - ale lui Bodo/Glimt din a doua repriză) au fost din neglijență.

În prima repriză, în afară de golul primit, marcajul a fost bine făcut, iar aripile lor au fost sub presiune. Dar cele două goluri primite în repriza a doua au fost proaste, proaste, mingi pierdute.

Nici măcar nu te poți apăra așa cum ar trebui, dar problema e cum ai pierdut acele două mingi. Felul în care ați jucat în repriza a doua, cu un ritm diferit, mai puțin agresiv, într-o fază de oboseală, tot nu aș fi pierdut acele mingi. Trebuia să fiți mai puțin deschiși.

Juve câștigă cu Bodo pentru că se apără mai întâi și apoi ocupă spațiul. 2-1 ar fi fost altceva. În prima manșă, Inter ar trebui să înscrie imediat. Manșa retur va fi o bătălie”, a spus Di Canio.

Pentru echipa pregătită de Cristi Chivu urmează meciul cu Lecce de sâmbătă, de la ora 19:00, din etapa 26 din Serie A.

