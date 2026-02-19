„Ăsta nu e fotbal” Nume mari ale Italiei au comentat înfrângerea usturătoare suferită de Inter: „Ce scuză poți găsi?” +6 foto
Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Ăsta nu e fotbal” Nume mari ale Italiei au comentat înfrângerea usturătoare suferită de Inter: „Ce scuză poți găsi?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 10:03
  • Bodo/Glimt - Inter 3-1. Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) în manșa tur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
  • Foștii mari fotbaliști Alessandro Costacurta (59 de ani) și Paolo Di Canio (57 de ani) au comentat și ei rezultatul înregistrat de Inter.

Bodo/Glimt a produs din nou o mare surpriză în Liga Campionilor, învingând categoric finalista de anul trecut.

„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”
Citește și
„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”
Citește mai mult
„Totul e deschis” Cristi Chivu nu e panicat după eșecul cu Bodo/Glimt: „Asta nu e o scuză, dar nu-i pot învinui pe jucători”

Bodo/Glimt - Inter 3-1. Fabio Capello: „Inter, acasă, pe un teren normal, se transformă”

Fabio Capello consideră că terenul sintetic din Norvegia le-a pus dificultăți nerazzurrilor, care nu au reușit să-și impună jocul.

„Bodo a obținut deja rezultate excelente. Ei joacă fotbal ca și cum ar fi cinci contra cinci, pe un teren îngust, foarte rapid, mereu compact, sărind pe adversari. Inter a avut dificultăți și a avut puține ocazii.

Ei nu au pierdut mingea și au recuperat-o rapid, nepermițând Interului să joace într-un ritm mai lent. Mă așteptam la mai multă concentrare din partea Interului.

Inter poate întoarce rezultatul. Inter, acasă, pe un teren normal, se transformă. Nu pot juca așa cum au făcut-o în seara asta (n.r. - miercuri), cu atâtea dificultăți pe teren și la pase. Inter încearcă să joace la nivelul gazonului, cu schimbări de joc, cu Dimarco care trimite mingea în mijloc, schimbă totul.

Nu am văzut asta în seara asta, Bodo nu a permis. Cred că Inter trebuie să facă asta acasă și poate să o facă”, a spus Fabio Capello, conform fcinter1908.it.

Înaintea de meciul de miercuri au existat mai multe probleme cu terenul sintetic de pe stadionul „Aspmyra” din Bodo, cunoscut drept „Iadul de Gheață”.

Suprafața sintetică a fost deteriorată serios de utilajele de deszăpezire, pe teren formându-se mai multe cute.

Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni
Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni

Galerie foto (6 imagini)

Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni
+6 Foto
labels.photo-gallery

Alessandro Costacurta: „Nu vreau să apăr Interul, dar ăsta nu este fotbal”

Alessandro Costacurta, fost fundaș al lui AC Milan, a comentat la rândul său înfrângerea suferită de Inter.

„Nu vreau să apăr Interul, dar ăsta nu este fotbal, este un alt sport. Manchester City și Atletico Madrid au pierdut și ele.

Nu m-aș gândi prea mult la asta. Au fost trei meciuri ciudate din mai multe motive, chiar dacă spunem de ceva vreme că există echipe mai puternice, cu un ritm diferit.

În ceea ce privește seara aceasta (n.r. - miercuri), tot spun că terenul este prea diferit. Juventus a câștigat și acolo (n.r. - 3-2), dar la acel moment erau la sfârșitul sezonului”, a spus Alessandro Costacurta, conform tuttomercatoweb.com.

Paolo Di Canio: „Mijlocul terenului a fost groaznic”

Paolo Di Canio, fost atacant la Juventus, Napoli și AC Milan, a criticat-o dur pe Inter pentru jocul slab prestat în fața celor de la Bodo/Glimt.

„Darmian nu a găsit o scuză? Ce scuză poți găsi? Mijlocul terenului a fost groaznic. Cele două goluri (n.r. - ale lui Bodo/Glimt din a doua repriză) au fost din neglijență.

În prima repriză, în afară de golul primit, marcajul a fost bine făcut, iar aripile lor au fost sub presiune. Dar cele două goluri primite în repriza a doua au fost proaste, proaste, mingi pierdute.

Nici măcar nu te poți apăra așa cum ar trebui, dar problema e cum ai pierdut acele două mingi. Felul în care ați jucat în repriza a doua, cu un ritm diferit, mai puțin agresiv, într-o fază de oboseală, tot nu aș fi pierdut acele mingi. Trebuia să fiți mai puțin deschiși.

Juve câștigă cu Bodo pentru că se apără mai întâi și apoi ocupă spațiul. 2-1 ar fi fost altceva. În prima manșă, Inter ar trebui să înscrie imediat. Manșa retur va fi o bătălie”, a spus Di Canio.

Pentru echipa pregătită de Cristi Chivu urmează meciul cu Lecce de sâmbătă, de la ora 19:00, din etapa 26 din Serie A.

Citește și

AC Milan - Como 1-1 Echilibru rupt în Serie A » „Diavolii” pierd contactul cu Inter și Cristi Chivu
Campionate
00:27
AC Milan - Como 1-1 Echilibru rupt în Serie A » „Diavolii” pierd contactul cu Inter și Cristi Chivu
Citește mai mult
AC Milan - Como 1-1 Echilibru rupt în Serie A » „Diavolii” pierd contactul cu Inter și Cristi Chivu
Apeluri ignorate de guvernanți Federația de Bob și Sanie spune că „România e națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»”
Jocurile Olimpice
00:16
Apeluri ignorate de guvernanți Federația de Bob și Sanie spune că „România e națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»”
Citește mai mult
Apeluri ignorate de guvernanți Federația de Bob și Sanie spune că „România e națiune puternică pe plan mondial, chiar dacă nu avem o pârtie «acasă»”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Fabio Capello Liga Campionilor Inter Milano Cristi Chivu alessandro costacurta Bodo/Glimt
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
11:41
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
„Regulile ATP sunt de rahat!”  FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
11:35
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share