„Sunt singur, fără adăpost” Fost jucător al lui Real Madrid, cu 6 sezoane în NBA, discurs tulburător: „Am fost exploatat la fiecare pas”

Baschet

Publicat: 24.01.2026, ora 14:40
Actualizat: 24.01.2026, ora 14:42
  • Fostul baschetbalist american Kyle Singler (37 de ani) stârnește din nou îngrijorare cu imaginile postate pe social media.
  • În urmă cu 14 ani, a jucat la Real Madrid, apoi a făcut pasul în NBA, unde a stat 6 sezoane. Azi, Singler trăiește pe străzi și are probleme de sănătate mintală.

Kyle Singler e de nerecunoscut în mai multe videoclipuri postate pe contul său de Instagram.

Fostul baschetbalist pare vizibil tulburat și face acuzații extrem de grave.

Singler, discurs tulburător: „Nu mă simt în siguranță”

„Nu mă simt în siguranță. Am oameni în viața mea care îmi iau banii. Acesta este un mesaj pentru toți cei din viața mea care s-au jucat cu mine.

Copilul meu este abuzat sexual, fizic, emoțional și spiritual. Rușine tuturor celor care mă cunosc și nu mă ajută, nu intervin. La dracu’ cu voi. Duke, Medford (Oregon), toată lumea”, spune fostul baschetbalist într-un clip postat pe Instagram.

22,1 de milioane de dolari
a câștigat Singler de-a lungul carierei

Singler spune că, în prezent, e fără adăpost și că fiul său este folosit ca „armă” împotriva lui:

„Am oameni în viața mea care mă încurcă și nu e nimeni acolo. Sunt singur, fără adăpost, iar oamenii profită de mine.

Copilul meu a e folosit ca o armă împotriva mea, nu-mi cer scuze că mi-am trăit viața din iubire, fiind acolo pentru oamenii în preajma cărora vreau să fiu.

Am fost exploatat la fiecare pas, iar acum am decis să vorbesc. Voi vorbiți prostii, iar acum eu vorbesc prostii”.

Singler, arestat pentru că și-a agresat iubita în fața copilului lor

Nu este prima dată când Singler are un comportament problematic. S-a mai întâmplat și în noiembrie 2024.

Atunci, Singler a postat pe rețelele de socializare videoclipuri în care apărea fără cămașă, susținând că „a fost maltratat și abuzat” și că lumea se află în mijlocul unui „război religios”.

„Am fost maltratat și abuzat, neglijat, transformat într-un exemplu. Mă tem pentru viața mea în fiecare zi. Iar oamenii din comunitatea mea mă fac să par o persoană care va fi o problemă și le îngreunează viața oamenilor, când eu doar încerc să fiu de ajutor.

Simt că am o anumită perspectivă asupra mea, o anumită putere și un anumit scop care nu sunt apreciate sau tratate cum trebuie”.

În 2025, fostul baschetbalist a fost arestat pentru că și-a agresat partenera în fața copilului lor.

Poliția a dezvăluit că Singler, care se afla sub influența drogurilor, a vrut să întrețină relații sexuale cu femeia, iar când aceasta a refuzat, a amenințat-o că o va viola înainte de a o împinge la pământ și de a o agresa.

Cariera lui Kyle Singler

A jucat la Real Madrid în sezonul 2011-2012 și a câștigat Copa del Rey, după ce a învins-o pe Barcelona.

Kyle Singler și-a făcut debutul în NBA în sezonul 2012-2013 cu Detroit Pistons.

În 2015 a făcut un pas mare, semnând cu Oklahoma City Thunder, o franciză cu aspirații la campionat care îi avea atunci pe Kevin Durant și Russell Westbrook.

Singler nu a reușit să se impună la Oklahoma City în trei sezoane și jumătate.

363 de meciuri în NBA
a jucat Kyle Singler, între 2012 și 2018

După ce a părăsit NBA în 2018, Singler s-a întors în Spania și a jucat la Monbus Obradoiro din Santiago de Compostela și Iberostar Tenerife (acum Lenovo Tenerife).

În octombrie 2019, la doar trei luni după semnarea contractului, Singler a informat clubul despre decizia sa de a se retrage din baschetul profesionist la vârsta de 31 de ani „din motive personale”.

