Sportiv olimpic, arestat de FBI! Ryan Wedding, snowboarderul care a devenit narcoterorist, a fost capturat în Mexic: „Pablo Escobar al timpurilor noastre”

FBI a anunțat arestarea lui Ryan Wedding (44 de ani), fost sportiv canadian, acuzat că a condus o rețea de trafic internațional de droguri.

(44 de ani), fost sportiv canadian, acuzat că a condus o rețea de trafic internațional de droguri. Ryan a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, la snowboarding.

Poreclit „El Jefe”, Wedding fusese inclus pe lista celor mai căutați zece fugari ai Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA.

Aceștia ofereau o recompensă de până la 15 milioane de dolari persoanelor care furnizau informații importante ce puteau ducea la arestarea sau condamnarea fostului sportiv canadian.

Ryan Wedding a fost arestat de FBI

Potrivit anchetatorilor, Wedding era capul unei rețelele de trafic internațional de droguri care ar fi importat anual 60 de tone de cocaină, scrie bbc.com.

Organizația opera în America de Nord, precum și în mai multe țări din America de Sud și Caraibe și era, de asemenea, cel mai mare furnizor de cocaină către Canada, producând venituri estimate la 1 miliard de dolari pe an.

Înainte de a fi arestat, Wedding fusese acuzat de uciderea unui martor federal într-un caz împotriva sa. Oficialii mai spun că a ordonat uciderea multor alte persoane.

Wedding se confruntă acum cu o serie de acuzații grave, inclusiv manipularea și intimidarea martorilor, crimă, spălare de bani și trafic de droguri.

Directorul FBI: „Pablo Escobar modern”

Directorul FBI Kash Patel a declarat, într-o conferință de presă organizată imediat după anunțul arestării, că Ryan Wedding era un „Pablo Escobar modern”, făcând referire la faimosul baron al drogurilor din Columbia, care a fost ucis în 1993.

Oficialii americani l-au comparat și cu traficantul mexican de droguri Joaquin „El Chapo” Guzman.

„Când urmărești un tip ca Ryan Wedding, este nevoie de un front unit”, a spus Kash Patel, care a mulțumit apoi autorităților canadiene și mexicane pentru ajutorul acordat în cadrul anchetei.

Acesta a ținut să menționeze faptul că Wedding a fost arestat în Mexic și va fi extrădat în SUA.

Printre pseudonimele lui Wedding se numără „El Jefe”, „Giant”, „Public Enemy”, „James Conrad King” și „Jesse King”, conform FBI.

Ryan Wedding, de la Jocurile Olimpice la trafic de droguri

Ryan Wedding a fost considerat unul dintre cei mai promițători schiori canadieni din generația sa, iar cele mai răsunătoare rezultate le-a înregistrat la începutul anilor 2000.

După ce a obținut medalia de bronz la proba de slalom la Campionatele Mondiale de Schi pentru Juniori, în 1999, canadianul și-a îmbunătățit performanța în 2001, când a terminat pe locul 2.

Un an mai târziu, Ryan Wedding a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Salt Lake, unde a obținut locul 24 la proba de slalom.

După participarea la cea mai titrată competiție mondială, canadianul a renunțat la sportul de performanță și s-a înscris la Universitatea „Simon Fraser” din Vancouver, dar a abandonat studiile după doi ani.

Ryan Wedding a început să practice bodybuildingul și s-a angajat pe postul de paznic la un club din oraș.

Fostul sportiv a început să cultive droguri și a încercat să intre în lumea afacerilor imobiliare cu banii obținuți din vânzarea a aproximativ 6800 de plante de marijuana crescute într-un garaj.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport