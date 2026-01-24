Sportiv olimpic, arestat de FBI! Ryan Wedding, snowboarderul care a devenit narcoterorist, a fost capturat în Mexic: „Pablo Escobar al timpurilor noastre”
Ryan Weeding/ Foto: captura ecran video FBI
Alte sporturi

Sportiv olimpic, arestat de FBI! Ryan Wedding, snowboarderul care a devenit narcoterorist, a fost capturat în Mexic: „Pablo Escobar al timpurilor noastre”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 12:35
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 12:38
  • FBI a anunțat arestarea lui Ryan Wedding (44 de ani), fost sportiv canadian, acuzat că a condus o rețea de trafic internațional de droguri.
  • Ryan a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, la snowboarding.

Poreclit „El Jefe”, Wedding fusese inclus pe lista celor mai căutați zece fugari ai Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA.

Aceștia ofereau o recompensă de până la 15 milioane de dolari persoanelor care furnizau informații importante ce puteau ducea la arestarea sau condamnarea fostului sportiv canadian.

„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng
Citește și
„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng
Citește mai mult
„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng

Ryan Wedding a fost arestat de FBI

Potrivit anchetatorilor, Wedding era capul unei rețelele de trafic internațional de droguri care ar fi importat anual 60 de tone de cocaină, scrie bbc.com.

Organizația opera în America de Nord, precum și în mai multe țări din America de Sud și Caraibe și era, de asemenea, cel mai mare furnizor de cocaină către Canada, producând venituri estimate la 1 miliard de dolari pe an.

Înainte de a fi arestat, Wedding fusese acuzat de uciderea unui martor federal într-un caz împotriva sa. Oficialii mai spun că a ordonat uciderea multor alte persoane.

Wedding se confruntă acum cu o serie de acuzații grave, inclusiv manipularea și intimidarea martorilor, crimă, spălare de bani și trafic de droguri.

Directorul FBI: „Pablo Escobar modern”

Directorul FBI Kash Patel a declarat, într-o conferință de presă organizată imediat după anunțul arestării, că Ryan Wedding era un „Pablo Escobar modern”, făcând referire la faimosul baron al drogurilor din Columbia, care a fost ucis în 1993.

Oficialii americani l-au comparat și cu traficantul mexican de droguri Joaquin „El Chapo” Guzman.

„Când urmărești un tip ca Ryan Wedding, este nevoie de un front unit”, a spus Kash Patel, care a mulțumit apoi autorităților canadiene și mexicane pentru ajutorul acordat în cadrul anchetei.

Acesta a ținut să menționeze faptul că Wedding a fost arestat în Mexic și va fi extrădat în SUA.

Printre pseudonimele lui Wedding se numără „El Jefe”, „Giant”, „Public Enemy”, „James Conrad King” și „Jesse King”, conform FBI.

Ryan Wedding, de la Jocurile Olimpice la trafic de droguri

Ryan Wedding a fost considerat unul dintre cei mai promițători schiori canadieni din generația sa, iar cele mai răsunătoare rezultate le-a înregistrat la începutul anilor 2000.

După ce a obținut medalia de bronz la proba de slalom la Campionatele Mondiale de Schi pentru Juniori, în 1999, canadianul și-a îmbunătățit performanța în 2001, când a terminat pe locul 2.

Un an mai târziu, Ryan Wedding a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Salt Lake, unde a obținut locul 24 la proba de slalom.

După participarea la cea mai titrată competiție mondială, canadianul a renunțat la sportul de performanță și s-a înscris la Universitatea „Simon Fraser” din Vancouver, dar a abandonat studiile după doi ani.

Ryan Wedding a început să practice bodybuildingul și s-a angajat pe postul de paznic la un club din oraș.

Fostul sportiv a început să cultive droguri și a încercat să intre în lumea afacerilor imobiliare cu banii obținuți din vânzarea a aproximativ 6800 de plante de marijuana crescute într-un garaj.

Citește și

Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Superliga
11:19
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Citește mai mult
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Sinner, la un pas să abandoneze! FOTO. Italianul a trecut prin momente de coșmar la Australian Open:  „Nu știu ce să fac!”
Tenis
10:33
Sinner, la un pas să abandoneze! FOTO. Italianul a trecut prin momente de coșmar la Australian Open: „Nu știu ce să fac!”
Citește mai mult
Sinner, la un pas să abandoneze! FOTO. Italianul a trecut prin momente de coșmar la Australian Open:  „Nu știu ce să fac!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
trafic de droguri fbi ryan wedding Kash Patel
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
09:16
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share