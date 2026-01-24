Dispărut de 7 luni! Apelul disperat al surorii fostului jucător din NFL: „Am nevoie de un răspuns sau de o încheiere”

Fostul jucător al echipei New York Giants, Sam Beal (29 de ani), e de negăsit de mai bine de jumătate de an.

Beal a fost văzut ultima dată în iulie 2025, când și-a dus prietena acasă, apoi a plecat spre locul său de muncă.

Beal urma să folosească mașina iubitei lui pentru a merge la serviciu. În schimb, a condus spre sud, în Virginia, și nu se mai știe nimic despre el de atunci.

Fostul jucător al lui New York Giants, Sam Beal, dispărut de 7 luni!

Conform unui raport al poliției, fostul jucător de la New York Giants trebuia să ajungă la serviciu. Iubita acestuia a declarat că o aplicație conectată la mașină a alertat-o ​​că vehiculul se afla în Pennsylvania. L-a sunat pe Beal, iar acesta i-a spus că, probabil aplicația dă eroare, susținând că el se afla încă în Michigan.

Mai târziu, aplicația a arătat că mașina se află în Virginia Beach. Femeia l-a sunat din nou pe Beal, iar pe 13 iulie, în jurul orei 17:30, acesta a recunoscut că se afla în Virginia, dar nu a dat o explicație cu privire la motivul pentru care a călătorit acolo. A asigurat-o pe iubita sa că se va întoarce în Michigan, dar asta nu s-a mai întâmplat.

Apropiații fostului jucător au declarat că acesta nu are nicio legătură cu Virginia Beach, dar ultima sa locație cunoscută a fost pe strada 25 din Virginia Beach, lângă Oceanfront.

Iubita lui Sam spune că acesta locuia în Michigan cu ea și cei doi copii ai lor, din mai 2025, cu două luni înainte de dispariția sa.

Pe 16 iulie, în mașina în care Beal fusese văzut ultima oară, au fost găsite o chitanță de la un magazin din apropiere, care arăta că bărbatul cumpărase o sticlă de vin spumant, o cană de călătorie și o brichetă. Chitanța era datată 13 iulie, ora 17:59. Au mai fost găsite pantofii, șosetele și nisip pe podeaua mașinii, pe partea pasagerului.

Poliția crede bărbatul a luat cu el doar hainele pe care le avea, niște sandale și portofelul în care se afla un card bancar și permisul de conducere.

Apel disperat al surorii lui Sam Beal: „Am nevoie de un răspuns”

„Sunt 7 luni de când l-am auzit sau l-am văzut ultima dată pe fratele meu. Am făcut tot ce am putut să punem lucrurile cap la cap și, în acest moment, avem nevoie disperată de sprijin din toate punctele de vedere.

Sunt soră mai mare și am nevoie ca fratele meu să știe că îl iubim și că ne este dor de el.

Am nevoie doar ca lucrurile să se îndrepte în direcția corectă pentru a obține un fel de răspuns sau o încheiere”, a scris sora lui Beal pe Facebook.

Sam Beal, închis pentru neplata pensiei alimentare

Nu este clar dacă problemele legale ale lui Beal au dus la dispariția sa, dar acesta s-a confruntat cu mai multe conflicte cu legea.

Conform TMZ , Beal a fost într-o închisoare din Michigan din septembrie 2024 până în februarie 2025 pentru două acuzații de neplată a pensiei alimentare.

Un martor a declarat poliției, după eliberarea lui Beal, că fostul jucător NFL „părea puțin ciudat” și a încetat să mai ia medicamente eliberate pe bază de rețetă pentru că „nu-i plăcea cum îl făceau să se simtă”.

Martorul își amintește că Beal a spus: „Dacă aș fi plecat, nimănui nu i-ar fi păsat”.

Beal ar fi trebuit să se prezinte unui ofițer de probațiune, dar nu a făcut acest lucru în august, determinând ofițerul de probațiune să ia legătura cu familia lui Beal.

În 2021, a pledat vinovat la două acuzații de posesie de armă în 2021 și a mărturisit ulterior că deține marijuana.

Beal a fost selectat de Giants în runda a treia a draftului NFL din 2018 și a jucat două sezoane acolo. Contractul i-a fost reziliat în 2021.

