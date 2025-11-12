Omagiul lui Mbappe Mesaj la 10 ani de la atentatele de la Paris: „Chiar dacă  e în joc calificarea la Mondial, există lucruri mult mai importante”
Omagiul lui Mbappe Mesaj la 10 ani de la atentatele de la Paris: „Chiar dacă e în joc calificarea la Mondial, există lucruri mult mai importante”

  • Kylian Mbappe (26 de ani) și Didier Deschamps (57 de ani) au vorbit despre atacurile teroriste care au avut loc în Paris, pe 13 noiembrie 2015.
  • Franța va juca joi cu Ucraina, în preliminariile pentru CM 2026, la fix 10 ani de la atentatele care s-au soldat cu 130 de morți.

În urma cu un deceniu, Franța a disputat un meci amical cu Germania pe arena Stade de France, câștigat cu scorul de 2-0.

În cadrul acelei partide, jucătorii au rămas blocați pe stadion, după ce trei atacuri de tip kamikaze au avut loc în apropierea arenei din capitala Franței.

Kylian Mbappe: „Vom încerca să le aducem un omagiu ”

Dacă va câștiga partida de joi cu Ucraina, formația antrenată de Didier Deschamps își va asigura matematic calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid, își dorește să le aducă un omagiu victimelor atentatelor din Franța.

„În numele întregii echipe a Franței, al jucătorilor și al staff-ului, aș dori să spun că toată lumea știe cât de specială este ziua de mâine, din păcate nu în sensul bun al cuvântului.

Vrem să ne gândim la toate persoanele care și-au pierdut rudele, care au fost afectate, rănite, fie fizic, fie psihic.

Vom încerca să le aducem un omagiu mâine, fie în timpul zilei, fie în timpul meciului, încercând să aducem zâmbete pe fețele celor care vor veni la stadion sau vor urmări meciul la televizor.

Nu este o zi fericită, dar vrem să le transmitem francezilor că, chiar dacă mâine seară se joacă calificarea la Cupa Mondială, există lucruri mult mai importante.

Comemorarea acestei zile, din păcate istorice, este unul dintre ele, nu suntem indiferenți la asta și vrem să fim alături de toți francezii”, a declarat Kylian Mbappe la conferința premergătoare meciului cu Ucraina, potrivit leparisien.fr.

Franța și Ucraina se vor întâlni joi, de la ora 21:45, în cadrul rundei 5 din grupa D din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida poate fi urmărită pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Franța se află pe primul loc în grupa D, cu 10 puncte obținute după 4 partide. Este urmată de Ucraina, care are 7 puncte.

În cazul unui succes, echipa antrenată de Didier Deschamps își va asigura matematic calificarea la Campionatul Mondial, cu o etapă înainte de finalul preliminariilor.

Kylian Mbappe: „Mai întâi a fost frica, era lângă casa mea”

Kylian Mbappe a povestit, mai apoi, cum a trăit acele momente din 2015, atunci când avea doar 16 ani.

„Eram la Monaco, mă uitam la meci (n.r. - Franța - Germania, 2-0) ca toată lumea și am aflat foarte repede ce s-a întâmplat. Mai întâi a fost frica, era lângă casa mea, părinții mei locuiau încă în Bondy.

Nu știam ce se întâmplă, sunam rudele. Apoi am văzut atrocitățile, nu poți să nu simți compasiune, tristețe, dar voiai să se termine. A fost un moment teribil, toată lumea se simte implicată. Să joc zece ani mai târziu este ceva special”, a adăugat Kylian Mbappe.

93 de selecții
și 53 de goluri are Kylian Mbappe pentru naționala Franței

Didier Deschamps: „Mi-e puțin greu să mă exprim pe această temă”

Didier Deschamps se afla pe banca Franței în amicalul cu Germania din 2015 și a rememorat acea zi.

„Au fost puțini jucători prezenți când s-a întâmplat (de fapt, niciunul), dar, evident, au fost mulți membri ai staff-ului. Știm foarte bine că face parte din contextul acestui meci.

Nu este un subiect tabu, dar am subliniat importanța acestui eveniment sportiv. Îmi este puțin greu să mă exprim pe această temă; este mai mult din reținere.

Există o datorie de a ne aminti, de a oferi sprijin și compasiune tuturor familiilor care au suferit și au pierdut persoane dragi.

Vom face față acestei situații, chiar dacă nu este ideală. Este doar un meci de fotbal și, în comparație cu ceea ce s-a întâmplat, nu înseamnă nimic. Dar este un meci de fotbal foarte important pentru noi”.

Atentatele teroriste de la Paris, din noiembrie 2015

În seara zilei de 13 noiembrie 2015, Stade de France a fost una dintre țintele teroriștilor care au acționat la Paris.

Trei atacatori s-au aruncat în aer în apropierea complexului sportiv unde se desfășura meciul amical Franța-Germania.

Un alt grup a deschis focul asupra unor terase din arondismentele 10 și 11 ale Parisului, în timp ce un grup de comando a comis un masacru în sala de concerte Bataclan, în timpul unui concert al formației Eagles of Death Metal.

De-a lungul acelei nopți de teroare, 130 de persoane au murit, dintre care 90 numai la Bataclan.

