Macron îl apără pe Mbappe  Declarațiile rasiste ale senatoarei din Paraguay au stârnit reacții dure. Ce spune Infantino +10 foto
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Campionatul Mondial

Macron îl apără pe Mbappe Declarațiile rasiste ale senatoarei din Paraguay au stârnit reacții dure. Ce spune Infantino

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 12:46
  • Emmanuel Macron (48 de ani), președintele Franței, și Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, și-au exprimat susținerea față de Kylian Mbappe (27 de ani), după remarcile rasiste făcute la adresa sa de către senatoarea paraguayană Celeste Amarilla.
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Totul a început după meciul Franța - Paraguay, din optimile CM 2026. Atunci, Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, portarul sud-americanilor.

Senatoarea Celeste Amarilla nu l-a iertat pe atacantul francez și a oferit o serie de declarații rasiste, afirmând că Mbappe este un „camerunez colonizat”.

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Emmanuel Macron, în sprijinul atacantului: „Încă un «gol» pentru Kylian Mbappe”

Imediat după remarcile rasiste făcute de senatoare, căpitanul naționalei Franței a reacționat ferm, spunând că Celeste Amarilla este o „femeie demnă de dispreț” și nedemnă de funcția pe care o ocupă.

În apărarea lui Mbappe a sărit și Emmanuel Macron, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare după izbucnirea acestui scandal.

Încă un «gol» pentru Kylian Mbappe. De data aceasta, împotriva rasismului. Are tot sprijinul meu.

Atunci când cuvintele jignesc, valorile noastre răspund: demnitate, respect, fraternitate”, a scris președintele Franței.

FOTO. Momentul când Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill

Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg
Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg
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După ce Federația Franceză de Fotbal a anunțat că o va da în judecată pe senatoare, Guvernul Paraguayului a emis, la rândul său, un comunicat în care s-a distanțat de declarațiile făcute de Celeste Amarilla.

„Guvernul Republicii Paraguay regretă și respinge declarațiile făcute de senatoarea Celeste Amarilla la adresa căpitanului echipei naționale de fotbal a Franței, Kylian Mbappe.

Aceste afirmații contravin valorilor și principiilor care stau la baza conviețuirii pașnice și respectului pentru demnitatea umană, pe care țara noastră le promovează”, a spus Guvernul, citat de sports.ndtv.com.

Gianni Infantino: „Condamn fără echivoc declarațiile rasiste făcute împotriva lui Mbappe”

Nici președintele FIFA nu a stat cu mâinile în sân. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Gianni Infantino a subliniat că rasismul nu ar trebui să existe în sport.

„Pe parcursul acestei Cupe Mondiale, fotbalul a demonstrat cât de puternică este forța sa de a uni oamenii.

Sportul nostru trebuie să rămână un spațiu incluziv și sigur pentru toți, iar eforturile noastre continuă pentru a elimina rasismul din frumosul nostru joc și din societate”, a scris Infantino într-un InstaStory.

Mesajul lui Gianni Infantino. Foto: Instagram/gianni_infantino Mesajul lui Gianni Infantino. Foto: Instagram/gianni_infantino
Mesajul lui Gianni Infantino. Foto: Instagram/gianni_infantino

Infantino a condamnat declarațiile parlamentarei din Paraguay și și-a arătat susținerea față de Kylian Mbappe.

„Condamn fără echivoc declarațiile rasiste făcute împotriva lui Kylian Mbappe de către senatoarea paraguayană Celeste Amarilla.

Întreaga lume a fotbalului și societatea sunt alături de căpitanul Franței. Trebuie să luptăm împotriva rasismului și să îl învingem împreună”.

Ce a spus Celeste Amarilla

După fluierul de final al partidei din optimile CM 2026, Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, portarul Paraguayului, iar senatoarea Celeste Amarilla a făcut mai multe remarci rasiste care l-au avut ca țintă pe starul naționalei Franței.

„Bruta asta nici măcar nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii.

Ar fi trebuit să-i arăți degetul mijlociu, Orlando Gill. Eu o fac în Senat și nu se întâmplă nimic.

Un camerunez colonizat, care se dă dur, francez, plin de resentimente, parvenit, arogant și urât.

A fost nervos și îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca întreaga lui echipă. N-au reușit să înscrie niciun gol, au câștigat doar din pur noroc…

Singurul lucru pentru care mulți dintre noi criticăm echipa națională a Paraguayului este că nu i-au dat o bătaie bună după meci. Și nici măcar nu sunt o fanatică a fotbalului”, a scris Celeste Amarilla pe platforma X.

Kylian Mbappe, replică pentru senatoarea paraguayană: „Sunteți demnă de dispreț”

Atacurile senatoarei s-au răspândit rapid pe internet. Au ajuns și la Mbappe, iar răspunsul starului francez nu a întârziat să apară.

„Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați.

Nu reprezentați Paraguayul, această țară care a dat dovadă de pasiune și onoare pe tot parcursul competiției.

Din cauza nesăbuinței și a rasismului dumneavoastră fără rețineri, întreaga lume a uitat deja parcursul și efortul istoric pe care jucătorii dumneavoastră l-au depus în timpul acestei Cupe Mondiale, pentru a face loc unei doamne incompetente care oferă cea mai proastă imagine posibilă a țării sale.

Nu voi permite niciodată unor oameni ca ea să-și răspândească ura și rasismul în întreaga lume”, a scris Mbappe pe X.

7 goluri
a marcat Kylian Mbappe la CM 2026. E golgheterul competiției, la egalitate cu Lionel Messi și Erling Haaland

Franța va juca în „sferturile” CM 2026 cu Maroc. Meciul va avea loc joi, de la 23:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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